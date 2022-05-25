Столична прокуратура наклала арешт на білоруську будівельну техніку на понад 200 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно з іншими правоохоронцями передано в управління АРМА 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.
Про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення державних коштів, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
"У межах слідства на предмет причетності до вчинення злочинів досліджується діяльність ряду білоруських компаній, які функціонують в місті Києві та на території інших регіонів України. Під час слідства арештовано 60 одиниць будівельної техніки цих компаній – екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори тощо на загальну суму понад 200 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Наразі за клопотанням прокуратури будівельну техніку передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
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