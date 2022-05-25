Наслідки ракетного удару військ РФ по Запоріжжю: пошкоджено понад 60 приватних будинків, один зруйновано вщент. ФОТОрепортаж

Вранці 25 травня військовослужбовці РФ обстріляли цивільну інфраструктуру Запоріжжя одразу у двох районах. За попередніми даними є загибла та травмовані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, кожного дня військовослужбовці РФ цілеспрямовано знищують житлові будинки мирного населення запорізького краю.

"Сьогодні, 25 травня, близько 5 години ранку, російські війська запустили чотири крилаті ракети по місту Запоріжжю. Одна з них збита українською протиповітряною обороною. Інші три влучили по об'єктах цивільної інфраструктури у двох районах міста. Внаслідок збройної агресії пошкоджено один із торгівельно-розважальних комплексів в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Також рашисти поцілили по приватному сектору в одному із районів Запоріжжя. У понад 60 будинках ударною хвилею пошкоджені стіни, вікна та дахове покриття, потрощено прибудинкові території. Від прямого влучення ракетою, один із будинків зруйновано вщент.





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На місці події продовжують працювати відповідні служби та документувати наслідки ракетного обстрілу.

За даним фактом поліцейські збирають необхідні доказові матеріали збройного злочину, які будуть передані до УСБУ в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.