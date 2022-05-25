Мародерство на ЧАЕС: викрито генерал-майора поліції РФ Якушева, який керував розграбуванням під час окупації. ФОТО

Викрито генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням Чорнобильської АЕС під час окупації.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це Олег Якушев, який під час окупації Чорнобильської АЕС виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ.

"Цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна. Від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали із станції майна на понад 26 млн грн", - зазначила Венедіктова.

Також вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження. Через це персонал не міг здійснювати контроль за ними.

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"Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни", - резюмує генпрокурорка.