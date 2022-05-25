УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4529 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 106 32

Мародерство на ЧАЕС: викрито генерал-майора поліції РФ Якушева, який керував розграбуванням під час окупації. ФОТО

Викрито генерал-майора поліції РФ, який керував розграбуванням Чорнобильської АЕС під час окупації.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це Олег Якушев, який під час окупації Чорнобильської АЕС виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ Національної гвардії РФ.

Мародерство на ЧАЕС: викрито генерал-майора поліції РФ Якушева, який керував розграбуванням під час окупації 01

"Цей генерал-майор керував операцією з незаконного утримання АЕС під контролем військ країни-агресора. За його наказом з підприємства викрадено понад 2000 одиниць майна. Від станків, обладнання, інструментів та офісної техніки до меблів та одягу. Загарбники викрали із станції майна на понад 26 млн грн", - зазначила Венедіктова.

Також вони повністю вивели із ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка досліджувала радіоактивні відходи на різних етапах поводження. Через це персонал не міг здійснювати контроль за ними.

Також читайте: Попередні збитки, завдані окупантами у зоні відчуження ЧАЕС, перевищують 2,5 млрд грн

"Прокурори Вишгородської окружної прокуратури Київської області спільно з Нацполом та СБУ зібрали достатньо доказів, щоб повідомити йому про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни", - резюмує генпрокурорка. 

Автор: 

армія рф (17373) пограбування (576) окупація (6694) ЧАЕС (537) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Ну и рожа....
показати весь коментар
25.05.2022 16:36
+17
Мутант, по ходу 🥶
показати весь коментар
25.05.2022 16:39
+16
Промежуточное звено. Между обезьяной и хрен знает чем.
показати весь коментар
25.05.2022 17:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну и рожа....
показати весь коментар
25.05.2022 16:36 Відповісти
Промежуточное звено. Между обезьяной и хрен знает чем.
показати весь коментар
25.05.2022 17:13 Відповісти
Это краснеожопый агент из фильма "Отель Будапешт", один в один.
показати весь коментар
25.05.2022 16:38 Відповісти
Мутант, по ходу 🥶
показати весь коментар
25.05.2022 16:39 Відповісти
Жуткая помесь кацапа и кацапки!
показати весь коментар
25.05.2022 16:51 Відповісти
помесь свиньи и собаки....
показати весь коментар
25.05.2022 19:52 Відповісти
Рожа мутанта
показати весь коментар
25.05.2022 16:42 Відповісти
У генерала не было унитаза.. Теперь есть..
показати весь коментар
25.05.2022 16:49 Відповісти
Синдромо даунито лишний хромосом !
показати весь коментар
25.05.2022 16:50 Відповісти
Синдромо даунито лишний хромосом !
показати весь коментар
25.05.2022 16:52 Відповісти
Ну орк, млять, просто с рождения. И дети орки и жена.
Страна ублюдков и воров. Как мы с ними жили вместе раньше?
показати весь коментар
25.05.2022 16:52 Відповісти
одним словом-мусор !!!
показати весь коментар
25.05.2022 16:54 Відповісти
Надеюсь, он хорошо надышался чернобыльской пыли
показати весь коментар
25.05.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 16:56 Відповісти
Bingo
показати весь коментар
25.05.2022 17:18 Відповісти
Нас таким давно не здивуєш. А ось як таке кловану? В принципі риторичне питання.
показати весь коментар
25.05.2022 17:28 Відповісти
Сміття світове!
показати весь коментар
25.05.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 16:57 Відповісти
Намародерили, а потім, як тікали, склали акт про передачу об'єктів ЧАЕС українцям.
В акті написали, - "Претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется".
І це мурло на фото теж підписало цього акта. Які тільки підлі нахабні суки!
https://myrotvorets.center/criminal/yakushev-oleg-vladimirovich/

показати весь коментар
25.05.2022 16:59 Відповісти
Підписали Мухлюкін, Фальшовник та Мухлюк. Народ завжди дає влучні прізвища !
показати весь коментар
26.05.2022 02:32 Відповісти
Не лице все признаки вырождения. Если кто ещё лицом можно назвать.
показати весь коментар
25.05.2022 17:23 Відповісти
Ну і? Він буде вбитий? А, ну тоді все дарма
показати весь коментар
25.05.2022 17:27 Відповісти
Це реально морда свинособаки😆
показати весь коментар
25.05.2022 17:44 Відповісти
Алкаш дауніто
показати весь коментар
25.05.2022 18:01 Відповісти
Типовий кацапський мусор. Вміє кришувати, красти та кацапів на мітінгах пи,,,,ти. Навіщо йому обличчя з інтелектом, йому достатньо морди ОРКА.
показати весь коментар
25.05.2022 18:41 Відповісти
Типовий Iван Онучьєвич Тьоркiн. Його робили мабуть або лопатой, або кирзовим сапогом.
показати весь коментар
25.05.2022 18:43 Відповісти
Какая отвратительная рожа, просто ужас!!!
показати весь коментар
25.05.2022 20:37 Відповісти
Своєю смертю не помре ця фашистська федерастська ****.
показати весь коментар
25.05.2022 22:49 Відповісти
Отследить и кончить, падлу!
показати весь коментар
27.05.2022 04:27 Відповісти
Мусор, мародер, косаб, рашист... стільки родових плям. Добре, що, хоч, сам, особисто, унітази не ******, підлеглим наказував.
показати весь коментар
28.05.2022 21:39 Відповісти
 
 