В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети "Калібр", - ЗМІ. ФОТО

У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовано два підводні човни проєкту "Варшав'янка". До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпино".

Підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських та наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

ОКР "Калібр" – російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 "Sizzler". Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг. 19 жовтня 2017 року, виступаючи у рамках дискусії у клубі "Валдай", президент Росії Володимир Путін назвав дальність польоту КР "Калібр" морського базування – 1400 км.

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24 травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що підводні човни Чорноморського флоту Росії завдають ракетних ударів по українській території.

"Зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малі ракетні кораблі, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет "Калібр", – сказав представник ГУР МО.