В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети "Калібр", - ЗМІ. ФОТО
У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовано два підводні човни проєкту "Варшав'янка". До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.
Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпино".
Підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських та наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.
ОКР "Калібр" – російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 "Sizzler". Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг. 19 жовтня 2017 року, виступаючи у рамках дискусії у клубі "Валдай", президент Росії Володимир Путін назвав дальність польоту КР "Калібр" морського базування – 1400 км.
24 травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що підводні човни Чорноморського флоту Росії завдають ракетних ударів по українській території.
"Зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малі ракетні кораблі, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет "Калібр", – сказав представник ГУР МО.
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Арестовичем ударить или Геранщенком?
Шо за бред пишут люди
или пусть союзники из космоса космическими лучами, а наши скажут, що то такі приховані у супутника січ...він працює
Гідроакустика це не звичайна справа й Ви не ніколи не будете здатним з поверні глибиною в 10..20..30 метрів виявити півд. човен , що "заліг" на 150 метрів . Тобто требо виходити у відкрите море й далеко від берега з цим "пелінг-акустиком" ... що в ********* умовах суцільне самогубство !
Тут требо домовлятися з НАТО за цю послугу - бо тільки свої підводні човни можуть допомогти виявляти ворожі підв. човнів . Десь у Констанції , наприклад . Румунія має право й її НАТО захищає й довести , що це була пелінг - дружня послуга ... неможливо . Румунія дуже зацікавленна в ненападі на Молдову й нічим їх не зможе допомогти в разі нападу . Тільки Україна може не допустити це . Плюс Британія й США дуже зацікавленні в нейтралізації подводних човнів .
Хіба Ви не розумієте різницю між човном яких ходить по поверні моря й який занюрює під воду на глибину в 100 й більше метрів ?!
Для підводних човнів потрібне спеціальне обладнання , подавна більшість якого викона як "повітря -море" . Ну не розробляли в світі таку ситуацію коли в когось є абсолютна перевага в повітрі . Або на морі . Усе , що топить підводні човни це тільки морем ходить й літає у повітрі . З берега лише гасять те , що бачать радари й очі ... Човни противокорабельні мониторять шум гвинтів підлодки .
Літаки й гелікоптери координуються з цими човнами ...
Але що можно "почути" з "Аркадії" , або з пірса Миколаїва ?!
Этот бестолковый ******* уже раздражает.
https://www.youtube.com/watch?v=qqVheekpvuc
Немцы в миллион раз лучше рашистов, никого не насиловали и детей берегли.
Не то, что рашисты, насилуют и убивают, грабят, все, что движется. Если бы мировое общество полностью уничтожило рашистскую нечисть с лица земли, чтобы больше этот ад не повторялся(((
Шкода, а війна могла б вже закінчитись.