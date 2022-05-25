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В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети "Калібр", - ЗМІ. ФОТО

У Південній бухті окупованого Севастополя на підводні човни Чорноморського флоту РФ вантажать ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети Калібр, - ЗМІ 01

Біля причалів у Південній бухті Севастополя пришвартовано два підводні човни проєкту "Варшав'янка". До одного з причалів два портові буксири притягли самохідний плавучий кран СПК-46150. На східному березі бухти поруч із причалами стоять два довгомірні "Камази", в кузові яких видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшав'янка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" і Б-271 "Колпино".

В окупованому Севастополі на 2 підводні човни вантажать ракети Калібр, - ЗМІ 02

Підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються, у різних модифікаціях, по морських та наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

ОКР "Калібр" – російські крилаті ракети, за кодифікацією НАТО SS-N-27 "Sizzler". Для ураження наземних цілей з підводних човнів використовують крилаті ракети з номенклатурою 3М14К. Їхній діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, стартова маса 1770 кг. 19 жовтня 2017 року, виступаючи у рамках дискусії у клубі "Валдай", президент Росії Володимир Путін назвав дальність польоту КР "Калібр" морського базування – 1400 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі ремонтують пошкоджений у Бердянську ВДК Чорноморського флоту РФ. ФОТО

24 травня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що підводні човни Чорноморського флоту Росії завдають ракетних ударів по українській території.

"Зараз корабельний склад використовується для завдання ударів крилатими ракетами, це чітке бойове чергування таке – два фрегати, чотири малі ракетні кораблі, два підводні човни, що постійно несуть бойове чергування і постійно завдають ударів по нашій території з використанням крилатих ракет "Калібр", – сказав представник ГУР МО.

Автор: 

крилаті ракети (1073) підводний човен (86) Севастополь (554) Чорноморський флот рф (624)


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Топ коментарі
+32
Якщо ти докинеш на 400 км асфальтом з великого крадівництва, то це буде героїчний вчинок. А так ракет немає, бо всі гроші за які мали б побудувати вітчизняні балістичні ракети великої дальності були направлені на будівництво доріг
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25.05.2022 17:08
+27
Назовите наименование вооружения для удара.
Арестовичем ударить или Геранщенком?
Шо за бред пишут люди
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25.05.2022 17:08
+19
Вод дневник девушки, пережившей оккупацию Харькова в 1943 году.

https://www.youtube.com/watch?v=qqVheekpvuc

Немцы в миллион раз лучше рашистов, никого не насиловали и детей берегли.

Не то, что рашисты, насилуют и убивают, грабят, все, что движется. Если бы мировое общество полностью уничтожило рашистскую нечисть с лица земли, чтобы больше этот ад не повторялся(((
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25.05.2022 17:14
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Чим? патиками та камінням? В нас нема систем реактивного залпового вогню. І навряд чи будуть.
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25.05.2022 17:03 Відповісти
А вы всегда пользуетесь словами, значение которых не знаете?)
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25.05.2022 17:09 Відповісти
Що москальок, не розумієш про що йдеться?
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25.05.2022 17:14 Відповісти
Такой самый? Откуда вы такие беретесь))) Хоть поинтересуйтесь, что такое РСЗО и есть оно в Украине или нет))) Если вы это спутали с другим классом ракет, то это не ко мне)))
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25.05.2022 17:27 Відповісти
"москалек" - это ты и такие как саш паш кондомы
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25.05.2022 22:16 Відповісти
І що заважає завдати ракетного удару по підводному човну? Зеля не дозволяє ?
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25.05.2022 17:03 Відповісти
Так.
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25.05.2022 17:06 Відповісти
Назовите наименование вооружения для удара.
Арестовичем ударить или Геранщенком?
Шо за бред пишут люди
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25.05.2022 17:08 Відповісти
Геращенко хиба більше пасує, зіпсує люк, застрягне намертво.
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25.05.2022 17:26 Відповісти
подводные лодки уничтожаются торпедами минами они есть со времен СССР есть также и у США... многие советские мины -торпеды поставлялись разным странам, США вроде как никому не поставляет такое вооружение.... все остальные использую противолодочные корабли, тральщики,не путать, торпедные аппараты- торпеды, глубинные бомбы постановка радибуев, авиаразведка, и подавление ПЛ или уничтожение торпедой от другой противной подводной лодки..в надводном положении ракета может попасть в рубку ПЛ или из орудий стараются повредить хвостовую часть... передок крепок, он бронированный и усилен.. а сзади рули глубины и горизонта и винт... выведя лодку в надводное положение- а потом уже добивают с воздуха или с кораблей.. в нашем случае это нанесение скоординирвоанное удара в бухте в момент стоянки лодки пополнения топлива боеприпасов продуктов питания и так далее.. или дрон камикадзе если его хватит на высокой высоты долет потом выбор цели резкое ударное планирование и атака в рубку в склад боеприпасов топлива в пирсо в бок короче чтобы лодка притонула и была выведена вообще или надолго на пару лет из походного состояния..
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25.05.2022 17:34 Відповісти
растолковал... может дронами камикадзами из поднебесья ?
или пусть союзники из космоса космическими лучами, а наши скажут, що то такі приховані у супутника січ...він працює
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25.05.2022 18:37 Відповісти
Український флот)) Розмов було багато, як і морських начальників з нормальними зарплата и, але то були піздьожи в теорії, а на практиці лиш берегова охорона з балістикою могла щось зробити, а так-жахливі новини, бо москалі вантажать калібри, й що?
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25.05.2022 17:56 Відповісти
Якщо ти докинеш на 400 км асфальтом з великого крадівництва, то це буде героїчний вчинок. А так ракет немає, бо всі гроші за які мали б побудувати вітчизняні балістичні ракети великої дальності були направлені на будівництво доріг
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25.05.2022 17:08 Відповісти
то есть как сказала бы люся про@бали
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25.05.2022 18:41 Відповісти
Зачетный амбре
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25.05.2022 17:09 Відповісти
"Козирь" сердиться
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25.05.2022 17:12 Відповісти
Якщо Україні дадуть MLRS М270 з ракетами ATACMS, то ніщо не буде заважати.
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25.05.2022 17:16 Відповісти
Якщо
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25.05.2022 17:18 Відповісти
Їх не дадуть, не переживайте
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25.05.2022 17:23 Відповісти
полтора расчёта еще только проходят обучение. Из тех, кто может учится - они не хотят. А те, кто хотят - не может.
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25.05.2022 17:31 Відповісти
Не факт , бо крім зборої потрібні "пелінг-акустик" обладнення , а воно не буває в береговому виконання , воно завжди на човні ставиться , на якому потрібно вийти в море й що б радіус дії підходив !
Гідроакустика це не звичайна справа й Ви не ніколи не будете здатним з поверні глибиною в 10..20..30 метрів виявити півд. човен , що "заліг" на 150 метрів . Тобто требо виходити у відкрите море й далеко від берега з цим "пелінг-акустиком" ... що в ********* умовах суцільне самогубство !

Тут требо домовлятися з НАТО за цю послугу - бо тільки свої підводні човни можуть допомогти виявляти ворожі підв. човнів . Десь у Констанції , наприклад . Румунія має право й її НАТО захищає й довести , що це була пелінг - дружня послуга ... неможливо . Румунія дуже зацікавленна в ненападі на Молдову й нічим їх не зможе допомогти в разі нападу . Тільки Україна може не допустити це . Плюс Британія й США дуже зацікавленні в нейтралізації подводних човнів .
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25.05.2022 17:48 Відповісти
Мова йшла вдарити, коли човни знаходяться під завантаженням біля причалів.
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25.05.2022 18:21 Відповісти
Да, прикинь так оно все и есть. У нас 100 украинских кораблей стоят в Черном море с 1000 Томагавков и Гарпунов на борту а Зеля своей грудью закрывает пусковые установки на каждом корабле и говорит низзя. Инфа 100%
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25.05.2022 17:17 Відповісти
Здєсь воткі нєт! Іді на @уй!
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25.05.2022 17:46 Відповісти
Это уже не будут границы 24 февраля - а за "барыгу" он не в ответе - там мертветчук отвечает.
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25.05.2022 17:24 Відповісти
Я заборонив - нічого тратити ракету на підводний човен. Тепер живи з цим )
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25.05.2022 17:30 Відповісти
Що б "завдати" требо мати чим !

Хіба Ви не розумієте різницю між човном яких ходить по поверні моря й який занюрює під воду на глибину в 100 й більше метрів ?!

Для підводних човнів потрібне спеціальне обладнання , подавна більшість якого викона як "повітря -море" . Ну не розробляли в світі таку ситуацію коли в когось є абсолютна перевага в повітрі . Або на морі . Усе , що топить підводні човни це тільки морем ходить й літає у повітрі . З берега лише гасять те , що бачать радари й очі ... Човни противокорабельні мониторять шум гвинтів підлодки .
Літаки й гелікоптери координуються з цими човнами ...

Але що можно "почути" з "Аркадії" , або з пірса Миколаїва ?!
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25.05.2022 17:32 Відповісти
Чим, перепрошую, чим вдарити туди? Асфальтом з примішком залізобетона? Літаки туди не пролетять, бо там ППО може бути сильним (це якщо по нашим міркам судити). Ось і приходиться тільки спостерігати. Бо свого часу зеленорульним треба були дороги, а не Армія зі своїми ракетами та ППО. Тим більше флот та авіація; бо дорого, а війна то таке "надапростоперестатьстрелять".
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25.05.2022 17:52 Відповісти
та ЗЕля дозволяє, та вони забули з якого асфальту ту ракету ліпити потрібно щоб не распадалася при польоті, отака фуйня малята
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26.05.2022 00:37 Відповісти
рашисты израсходовали 61% высокоточных ракет .... следующая новость на этом сайт
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25.05.2022 17:11 Відповісти
В точку)
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25.05.2022 17:19 Відповісти
Вот и я говорю, что пропаганде пора бы уже определиться: или у них ракеты "заканчиваются" или они всё грузят и грузят новые.
Этот бестолковый ******* уже раздражает.
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25.05.2022 17:59 Відповісти
так эта информация не для таких умников как ты ..
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25.05.2022 22:20 Відповісти
Коли там на росії останній раз підводні човни підривалися на запусках власних ракет ? Расійський оборонпром повне лайно.
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25.05.2022 17:11 Відповісти
Вод дневник девушки, пережившей оккупацию Харькова в 1943 году.

https://www.youtube.com/watch?v=qqVheekpvuc

Немцы в миллион раз лучше рашистов, никого не насиловали и детей берегли.

Не то, что рашисты, насилуют и убивают, грабят, все, что движется. Если бы мировое общество полностью уничтожило рашистскую нечисть с лица земли, чтобы больше этот ад не повторялся(((
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25.05.2022 17:14 Відповісти
Тоже Харьков. В семье отца было 10 детей, он младший. Шесть братьев ушло на фронт, 5 убили, 1 герой сов союза, без ноги. Отцу 3 года, три старших сестры. В доме стояли немцы. Дед любитель бухнуть. Старший офицер по вечерам с дедом кидали по рюмахе, кормили детей, давали продукты. Отступали, подарили деду серебрённые рюмку, вилку, ложку, и тарелку, все со свастикой. Храню до сих пор. У бабушки по матери трое детей, тоже немцы в доме. Крестились на икону, детям давали конфеты, шоколад, тоже кормили. Говорили на пальцах -Сталина и Гитлера нужно убить обоих, одинаковые сволочи. Все кто пережил войну в Харькове одним голосом говорят, что таких обстрелов как ****** кацапские сейчас НЕ БЫЛО!
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25.05.2022 17:46 Відповісти
Да, моя бабушка ребенком была, говорит, их немцы угощали шоколадом, те, что стояли у них в частном доме
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25.05.2022 18:32 Відповісти
По розповідям моїх рідних про Другу Світову німці гуманно ставились до українців, краще ніж наши партизани і бійці радянської армії.
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28.05.2022 22:21 Відповісти
Де ж ти, де ж ти, наш любимий "Грім-2"?!
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25.05.2022 17:17 Відповісти
Хотя бы было штук 300 наших ракет Гром-2 на начало войны - не было бы ни Графской, ни любой другой бухты в Севастополе - но мудрость прикола победила в 19 здравый рассудок и патриотизм.
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25.05.2022 17:20 Відповісти
Графской бухты в Севастополе нет. Есть пристань в центре города.
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25.05.2022 17:24 Відповісти
Графская бухта (или «Нефтяная бухта») - бухта на северной стороне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Севастопольской бухты , близ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD Инкермана . Отгорожена от остальной акватории и от https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 Маячной бухты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB молом .
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25.05.2022 17:27 Відповісти
Вы сами ответили. Есть не в Севастополе, а в Инкермане. Вообще то даже северная сторона далеко не Севастополь.
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25.05.2022 17:56 Відповісти
Я написал, что любой другой бухты в Севастополе. Где вы видели, что написал, что Графская бухта в Севастополе - это было перечисление. Читайте внимательно. Там все бухты входят в базу чф.
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25.05.2022 18:14 Відповісти
Инкерма́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Інкерма́н, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымскотат. İnkerman, Инкерман; в 1976-1991 годах Белока́менскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD#cite_note-8 [8] ) - город на юго-западе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Крымского полуострова . Входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балаклавского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя .
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25.05.2022 18:16 Відповісти
Не цитируйте Вики. Я именно в Севастополе хоть и не жил, но работал там на буксире пару лет. И на плавкране также.
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25.05.2022 18:24 Відповісти
Балакла́вский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Балаклавський район, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымскотат. Balıqlava rayonı, Балыкълава районы) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE один из четырёх административных районов города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя . Относился к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83 территории, подчинённой Севастопольскому городскому совету .
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25.05.2022 18:18 Відповісти
зараз вже навіть Качу до Севаса приписали
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26.05.2022 00:34 Відповісти
Удивило вот это - Два буксира притянули САМОХОДНЫЙ плавкран. У него четыре винта и он сам куда хочешь залезет. Скорее уже НЕсамоходный.
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25.05.2022 17:21 Відповісти
Просто надо посмотреть в глаза и поцеловаться в десна
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25.05.2022 17:21 Відповісти
раз не виходить ує#ати асфальтом то да тіко так.
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26.05.2022 00:31 Відповісти
Традиции Игоря L не умирают.
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25.05.2022 17:37 Відповісти
Раз...те этих пи...ов
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25.05.2022 18:20 Відповісти
Придёт время и другие страны будут обстреливать территорию руссосвинов крылатыми ракетами. И будет там «вопль и скрежет зубовный», будет отчаяние, боль и слёзы. И скажут руссосвинам: «какою мерою меняли, такою отменяется и ам»
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25.05.2022 18:32 Відповісти
когда????
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25.05.2022 20:06 Відповісти
Блин, ну учите матчасть а не тексты Путлера. "Калибр" морского базирования - дальность максимум 300 км!
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25.05.2022 18:45 Відповісти
pobiitbi infrastrkturi ******** porta
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25.05.2022 18:45 Відповісти
Я так розумію, що ніхто і ніколи не ***** по севастополю.
Шкода, а війна могла б вже закінчитись.
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25.05.2022 19:52 Відповісти
якусь ракету пустити в тей порт
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25.05.2022 20:25 Відповісти
я ж кажу, ліплять вже з асфальту та не можуть зліпити а грошики всі витрачено
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26.05.2022 00:40 Відповісти
Пане Нептуне ! будь ласочка уїбіть по тим човникам і всьому доокола. Дякую.
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25.05.2022 21:19 Відповісти
Ну і Чого ті .камази ще не підірвали.Де не долетить ракета дойдуть люди.
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25.05.2022 21:28 Відповісти
Непогано зараз Точкою У вдаритиу момент завантаження у підводний човен.
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28.05.2022 22:17 Відповісти
 
 