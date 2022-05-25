З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

25 травня з боку російського населеного пункту Любачене розпочався обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Протягом 45 хвилин ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм, коригуючи вогонь за допомогою дронів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Крім того, сьогодні вночі та учора ввечері відбулися обстріли з території росії прикордонних територій Сумщини. Близько 1-ї години ночі з території росії ворог випустив з літака чотири ракети по одному з населених пунктів Краснопільської територіальної громади. Внаслідок нанесення авіаудару постраждали декілька будинків місцевих мешканців та лінія електропередачі. Також учора близько 20-ї години пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку прикордонних сіл Шосткинського району. Біля іншого села цього ж району розірвалося 8 боєприпасів, випущених з боку російського села лемешовка. Ще 7 мін, випущених ворогом з боку російського селища тьоткіно, вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.

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Бійці Держприкордонслужби постійно фіксують обстріли з території росії прикордонних територій, звідки Сили оборони України витіснили загарбників. Прикордонники стійко та самовіддано боронять рубежі нашої країни", - йдеться у повідомленні.



