З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж
25 травня з боку російського населеного пункту Любачене розпочався обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Протягом 45 хвилин ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм, коригуючи вогонь за допомогою дронів.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
"Крім того, сьогодні вночі та учора ввечері відбулися обстріли з території росії прикордонних територій Сумщини. Близько 1-ї години ночі з території росії ворог випустив з літака чотири ракети по одному з населених пунктів Краснопільської територіальної громади. Внаслідок нанесення авіаудару постраждали декілька будинків місцевих мешканців та лінія електропередачі. Також учора близько 20-ї години пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку прикордонних сіл Шосткинського району. Біля іншого села цього ж району розірвалося 8 боєприпасів, випущених з боку російського села лемешовка. Ще 7 мін, випущених ворогом з боку російського селища тьоткіно, вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.
Бійці Держприкордонслужби постійно фіксують обстріли з території росії прикордонних територій, звідки Сили оборони України витіснили загарбників. Прикордонники стійко та самовіддано боронять рубежі нашої країни", - йдеться у повідомленні.
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Фиксируют, но не отвечают, правильно? Ну да. Статистика- она мать всех наук....
Чи може Україна обстрілювати рашу, не оголосивши їй [оборонну] війну?
Маю на увазі -- з точки зору міжнародного права: чи не буде Україна у такому разі вважатися агресором?
З Кримом теж цікаво. Якщо Україна влупить ракетами по севастопольським докам чи складам *********** у цьому місті, вона порушить свій же закон, за яким дозволяє раші бути там.
По Бельбеку, кримським танковим полігонам і шматкові мосту між Керчю і Тузлою лупити можна. Але Україна цього не робить з незрозумілих причин.....
По-друге - американці вже заявляли, що Україна на власний розсуд має повне право перенести війну на територію орків, тобто ******* у відповідь на обстріли з території Мордору.
Другой вопрос - что мы делаем в ответ? Или Зеленский как наследник Порошенко просто фиксирует?