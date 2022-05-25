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Новини Фото Війна
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З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів. ФОТОрепортаж

25 травня з боку російського населеного пункту Любачене розпочався обстріл прикордонної території Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Протягом 45 хвилин ворог гатив зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм, коригуючи вогонь за допомогою дронів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Крім того, сьогодні вночі та учора ввечері відбулися обстріли з території росії прикордонних територій Сумщини. Близько 1-ї години ночі з території росії ворог випустив з літака чотири ракети по одному з населених пунктів Краснопільської територіальної громади. Внаслідок нанесення авіаудару постраждали декілька будинків місцевих мешканців та лінія електропередачі. Також учора близько 20-ї години пара ворожих літаків двічі здійснювала пуски некерованими ракетами в напрямку прикордонних сіл Шосткинського району. Біля іншого села цього ж району розірвалося 8 боєприпасів, випущених з боку російського села лемешовка. Ще 7 мін, випущених ворогом з боку російського селища тьоткіно, вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.

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Бійці Держприкордонслужби постійно фіксують обстріли з території росії прикордонних територій, звідки Сили оборони України витіснили загарбників. Прикордонники стійко та самовіддано боронять рубежі нашої країни", - йдеться у повідомленні.

З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів 01
З території РФ обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини: 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів 02

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Сумська область (3678) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+13
Прикордонники героїчно спостерігали, як по ним 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів? Ну-ну...
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25.05.2022 18:39
+11
Самый надежный способ это ответное применение дронов-камикадзе и точно и без лишних следов.
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25.05.2022 18:29
+7
Головне не провокувати тупiна.
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25.05.2022 18:35
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Самый надежный способ это ответное применение дронов-камикадзе и точно и без лишних следов.
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25.05.2022 18:29 Відповісти
⚡В Государственную Думу РФ внесен законопроект, согласно которому переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы до 20 лет.
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25.05.2022 18:29 Відповісти
Сурово. Но справедливо. А у нас максимум за подобные действия это домашний арест. Или личное обязательство, людям то надо верить. Штепа всему пример.
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25.05.2022 18:55 Відповісти
Предсмертная агония рашки, бить копытами по украинской земле но чудовищу которому перерезали горло, это уже не поможет.
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25.05.2022 18:33 Відповісти
Головне не провокувати тупiна.
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25.05.2022 18:35 Відповісти
Это выражается одним словом-терпилы, с зеленым ублютком по другому и не будет
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25.05.2022 18:58 Відповісти
Бійці Держприкордонслужби постійно фіксують обстріли з території росії прикордонних територій, звідки Сили оборони України витіснили загарбників Джерело:

Фиксируют, но не отвечают, правильно? Ну да. Статистика- она мать всех наук....
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25.05.2022 18:35 Відповісти
Чтобы за ответку сесть в тюрьму? При зелёной банде
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25.05.2022 18:38 Відповісти
Так. В Україні воєнний стан, а не стан війни.
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25.05.2022 18:50 Відповісти
А что, ответить нельзя? Будет считаться нападением на росию?
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25.05.2022 18:37 Відповісти
Чим?
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25.05.2022 19:47 Відповісти
Прикордонники героїчно спостерігали, як по ним 45 хвилин гатили з артилерії та мінометів? Ну-ну...
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25.05.2022 18:39 Відповісти
Я,при всей своей нелюбви к зеленой кодле скажу искреннее им спасибо если они влупят ответку по кацапской територии хотя бы на глубину достижимую обычной артилерией. Я просто чуствую себя членом группы клинических терпил,не способных даже плюнуть в сторону обидчика.
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25.05.2022 18:51 Відповісти
Як щодо правових наслідків?

Чи може Україна обстрілювати рашу, не оголосивши їй [оборонну] війну?

Маю на увазі -- з точки зору міжнародного права: чи не буде Україна у такому разі вважатися агресором?
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25.05.2022 18:57 Відповісти
вы серъезно? по нам 3 месяца херячат...и во вторых в ответ надо ипашить потому что эта муйня никогда не прикратится...
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25.05.2022 19:08 Відповісти
Так, абсолютно серйозно. Якщо Україна почне гатити по раші, то США, Велика Британія і інші країни ввічливо запитають: «Яке правове підґрунтя Ваших дій?»

З Кримом теж цікаво. Якщо Україна влупить ракетами по севастопольським докам чи складам *********** у цьому місті, вона порушить свій же закон, за яким дозволяє раші бути там.

По Бельбеку, кримським танковим полігонам і шматкові мосту між Керчю і Тузлою лупити можна. Але Україна цього не робить з незрозумілих причин.....
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25.05.2022 19:16 Відповісти
По-перше - абсолютно ніхто у світі не зважає на те, що Лаптєстан не оголосив нам війну офіційно. Весь цивілізований світ називає і визнає дії свинособак війною. Не "спєцопєрациєй" чи ще чимось, а саме війною.
По-друге - американці вже заявляли, що Україна на власний розсуд має повне право перенести війну на територію орків, тобто ******* у відповідь на обстріли з території Мордору.
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25.05.2022 19:45 Відповісти
За всіма конвенціями якщо країна перетнула своєю армією кордон іншої держави то як би вона це не називала - вона оголосила війну. Це перше. Друге: Британія (читайте США) неодноразово говорила що Україна має повне право завдавати ударів по території параші
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25.05.2022 21:15 Відповісти
Яким це чином агресор? Це дії у ВІДПОВІДЬ на агресію кацапів щодо нашої країни. І неважливо що кацапи не називають війну війною та не надавали нам ноту перед початком. Важливий сам факт нападу на нас і його наслідки.
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25.05.2022 19:16 Відповісти
поставить контрбатарейные радары, поставить дальнобойные орудия и вуаля...после ответного массированного удара некому будет больше выё...бываться...кацапы по природе сцикуны и уважают только силу....Эрдоган сбил их самолетик и шо? никакой реакции небыло.
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25.05.2022 19:13 Відповісти
а эти 45 минут конспектировали...просто срамота
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25.05.2022 19:15 Відповісти
Я уже несколько раз здесь писал что, к сожаление, подобные обстрелы если нет убитых представляются для нашей публики как наша победа. Если есть раненные то тоже победа, но небольшая. Тьфу на вас, скоты зеленожопые.
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25.05.2022 19:28 Відповісти
Хіба по останнім діям влади НА ВСІХ НАПРЯМКАХ не видно,до чого підводять українське суспільство??? До того,що не вдалося зробити у перші ж дні.
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25.05.2022 20:12 Відповісти
Яка була відповідь за 45 хвилин? Чи був вогонь у відповідь? Чи знову "нєправаціравать" ?!!!
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25.05.2022 20:30 Відповісти
Що не пробачиш заради трансляції " Сватів ".
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25.05.2022 23:26 Відповісти
То что рашка обстреливает со своей территории известно с 14го.
Другой вопрос - что мы делаем в ответ? Или Зеленский как наследник Порошенко просто фиксирует?
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26.05.2022 08:12 Відповісти
 
 