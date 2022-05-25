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Новини Фото Війна
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Генерал-майору нацгвардії РФ Якушеву повідомили про підозру в окупації й розграбуванні ЧАЕС, - СБУ. ФОТО

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру генералу армії РФ з позивним "90-ий", який у складі збройних сил РФ брав участь у захопленні Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Олег Якушев – генерал-майор військ національної гвардії рф, який безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметру під час окупації Чорнобильської АЕС у лютому-березні цього року.

Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, ведені агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у складі збройних сил рф воєнний злочинець вдерся до України зі сторони Республіки Білорусь.

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Після повного оточення Чорнобильської АЕС Якушев виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ та безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметру АЕС під час окупації та керував операцією з її незаконного утримання.

"Накерував" генерал з позивним "90-ий" такого: солдати рф розукомплектували та вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, призначену для дослідження радіоактивних відходів, що унеможливило забезпечення контролю за ними.

Під "кураторством" Якушева солдати-мародери вкрали майже всі речі зі станції. З адміністративних будівель та службових кабінетів, складів, цехів, та промислових майданчиків підприємства окупанти винесли понад 2000 одиниць майна.

Виносили комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, які були на станції. Не гребували "визволителі" і начинням готелю, розташованого поруч із АЕС – винесли звідти кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Погрожуючи співробітникам станції, окупанти заборонили їм виходити із диспетчерських та кабінетів.

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Загальна вартість нанесеної матеріальної шкоди – понад 26 млн 231 тис.грн.

Наразі за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури окупанту заочно повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Генерал-майору нацгвардії РФ Якушеву повідомили про підозру в окупації й розграбуванні ЧАЕС, - СБУ 01
Генерал-майору нацгвардії РФ Якушеву повідомили про підозру в окупації й розграбуванні ЧАЕС, - СБУ 02

Автор: 

армія рф (17373) СБУ (12818) ЧАЕС (537) воєнні злочини (1860) підозра (767)


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Топ коментарі
+14
верещук, єрмак, зеленський.
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25.05.2022 19:59
+12
Реально - 95й квартал!СБУ занимается чем угодно, кроме борьбы с агрессором...Кто пропустил орков через Чонгар?
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25.05.2022 19:54
+7
На росії нема нацгвардії, ті вбивці називають себе росгвардія...
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25.05.2022 19:59
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Реально - 95й квартал!СБУ занимается чем угодно, кроме борьбы с агрессором...Кто пропустил орков через Чонгар?
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25.05.2022 19:54 Відповісти
верещук, єрмак, зеленський.
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25.05.2022 19:59 Відповісти
******.
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25.05.2022 20:00 Відповісти
Спасибо, я только что выучил новое слово. ♥️♥️♥️
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25.05.2022 20:06 Відповісти
а при чем тут чонгар? эта группа войск с севера зашла.
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25.05.2022 20:05 Відповісти
Тому що південь України здав Боневтік. З верещуками, дєрьмаками, будановими та іншою наволочью.
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25.05.2022 20:25 Відповісти
Дуже хитро зроблено все.
Для здачі достатньо послаблювати збройні сили і тоді вони стануть легкою здобиччю для ворога.
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25.05.2022 21:19 Відповісти
А это нужно спросить у Зеленского, который закрывает каналы и занимается преследованиями по полит. мотивам.
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25.05.2022 20:37 Відповісти
Кому война, а кому - сериальчики на стране-помойке продавать надо.
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25.05.2022 20:09 Відповісти
На ЗК схожий дуже.
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25.05.2022 19:55 Відповісти
Вибачте!!! Не хотів образити порядних ЗК.
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25.05.2022 19:59 Відповісти
100%-й орк!
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25.05.2022 19:55 Відповісти
его сиятельство генерал-майору или все таки фон?
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25.05.2022 19:56 Відповісти
Какая отвратительная рожа
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25.05.2022 19:59 Відповісти
На росії нема нацгвардії, ті вбивці називають себе росгвардія...
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25.05.2022 19:59 Відповісти
Там росгвардія, ні?
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25.05.2022 20:26 Відповісти
Сдохни собака👎🇺🇦
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25.05.2022 19:59 Відповісти
Мразь опознана, а значит будет ликвидирована и обобрана до нитки.
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25.05.2022 20:04 Відповісти
Интеллигент тот еще. По роже видно. Годится для массовки в фильмах про криминал. Да и про радиацию ничего не слышал. Чудно в 21-м веке...
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25.05.2022 20:30 Відповісти
Ні, до дюжева не дотягне. Той не тільки інтелігент, а ще й патріот. А також є валуєв... Хоча що то я верзу? Туточки є і Кива, і Єрмак, і Стефанчук, і Верещук, і Безугла з Венедиктовою. Я десь про фейс найвеличнішого згадати ніде не забув?
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25.05.2022 20:56 Відповісти
Нахіба нам таке СБУ?можете мене ображати,але имхо-ця держава немає права на існування,тотальна корупція,брехня,дегенерати на вищих посадах,кому це потрібно???
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25.05.2022 21:09 Відповісти
Вкотре кажу не тільки цих тварюк в розшук.В розшук ЇХ СІМ'Ю жінку і дітей.Щоб ці тварюки не мали змоги никули виїхати.
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25.05.2022 21:26 Відповісти
Вибачте мене за необізнаність, але хіба в мордорі є "нацгвардія"?
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25.05.2022 22:22 Відповісти
так генералу армии или все же генерал-майору?

Генера́л а́рмии - персональное воинское звание Вооружённых cил Российской Федерации
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25.05.2022 23:33 Відповісти
 
 