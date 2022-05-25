Генерал-майору нацгвардії РФ Якушеву повідомили про підозру в окупації й розграбуванні ЧАЕС, - СБУ. ФОТО

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру генералу армії РФ з позивним "90-ий", який у складі збройних сил РФ брав участь у захопленні Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Олег Якушев – генерал-майор військ національної гвардії рф, який безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметру під час окупації Чорнобильської АЕС у лютому-березні цього року.

Йому повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, ведені агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що у складі збройних сил рф воєнний злочинець вдерся до України зі сторони Республіки Білорусь.

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Після повного оточення Чорнобильської АЕС Якушев виконував обов’язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ нацгвардії РФ та безпосередньо відповідав за охорону та безпеку периметру АЕС під час окупації та керував операцією з її незаконного утримання.

"Накерував" генерал з позивним "90-ий" такого: солдати рф розукомплектували та вивели з ладу Центральну аналітичну лабораторію, призначену для дослідження радіоактивних відходів, що унеможливило забезпечення контролю за ними.

Під "кураторством" Якушева солдати-мародери вкрали майже всі речі зі станції. З адміністративних будівель та службових кабінетів, складів, цехів, та промислових майданчиків підприємства окупанти винесли понад 2000 одиниць майна.

Виносили комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, які були на станції. Не гребували "визволителі" і начинням готелю, розташованого поруч із АЕС – винесли звідти кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Погрожуючи співробітникам станції, окупанти заборонили їм виходити із диспетчерських та кабінетів.

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Загальна вартість нанесеної матеріальної шкоди – понад 26 млн 231 тис.грн.

Наразі за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури окупанту заочно повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.



