Росіяни завантажують на судна в порту Маріуполя метал та зерно, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух вантажних суден, якими загарбники можуть вивозити метал та зерно.
Як свідчать знімки Planet Labs, які є у розпорядженні "Схем", ці кораблі перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За інформацією від адміністрації Маріупольського порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в акваторії порту перебувають шість вантажних суден під іноземними прапорами.
Два з них - це Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта). 24 травня супутник зафіксував їх біля причалів – зокрема, де розташований зерновий термінал.
Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.
Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).
Раніше вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається "Нові ворота". Про це свідчить знімок Planet Labs за 11 травня. Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).
Згідно з повідомленням омбудсмана Людмили Денісової, цей суховантаж зайшов в порт Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення і не зміг вийти через окупацію, а членів екіпажу захопили та вивезли в невідомому напрямку. З того часу Smarta свою дислокацію не змінював.
У "Метінвесті" повідомили, що частину металевих виробів вже було завантажено на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію. Інший метал та чавун на території порту, зазначили в "Метінвесті" – це продукція "Азовсталі" та "Металургійного комбінату імені Ілліча", які під окупацією піддавались постійним обстрілам з боку військових РФ.
Але на території порту залишався не лише метал. Директор порту Ігор Барський повідомив, що там були склади з зерном.
"Це більше 3,4 тисяч тонн зерна, що залишились на складах. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне з суден, але воно вже не змогло вийти з порту", – додав Барський.
Окупанти також намагаються відновити роботу порту і вже підняли затонулий катер прикордонників.
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то заводити кримінальні справи і арештовувати і кораблі і екіпаж судна за співучасть у крадіжках в особливо великих розмірах
будьте прокляті навіки і ваше дике плем'я😠
Оце тобі, Іосиф Бродський, твій недолугий імператив, - "мнє мілєє вор, чєм кровопійца".
Кацап - одночасно і вор і кровопійца.
Но вы ошибаетесь не в тексте, а в смысле.
В данном случае Бродский прав на все 100%.
Если бы все средства на развитие армии, которые Россия потратила начиная с периода "скаленвставания", то есть с 2005-2006 годов, пошли именно на развитие армии, то дела у Украины были бы плохие, и никакой Запад бы ей не помог, по причине того, что помогать бы уже было некому и сегодня на Банковой сидел бы президент Медведчук.
Но слава великому русскому алкогольно-клептократическому принципу - "Пьют и воруют".
Что не украли, то пропили, что не пропили, то просрали.
Разворовали все, и армию в первую очередь, и благодаря этому Украина держится
Але ось це рівень міждународного суду по морському праву . Це Кулеба повинен займатися й адвокати його міністерства . Усі посли в країнах ЄС й світу повинні отримати роспорядження звернутися нотою до урядів цих країн , до усіх морських міністерств . Требо блокувати проходження будь якого вантажовика , що щось грузив в окупованному Маріку чи Бердянську через протоки , через порти !
Хіба в Денісової є на це якісь повноваження , є ресурсу крім її слова , яке за межами України мало хто чує .
Свого часу від заходу в Сімферопіль навіть "Аєрофлот" відмовився за умовою того, що миттєво би залишився без міжнародної акредитації й право вести комерційні рейси .
З човнами йще простійше ...
Ось скажіть , хто й коли буде цій бабусі будувати нову хату ? А якщо будуть , то чи дочекається бабуся , що останні свої дні прожити як людина !
Ці суди на десятиріччя .
Якщо Україна , українськи адвокати й суспільство не буде волати на усіх світових закутках й не буде вимагати пустити заарештованні кошти ********** й головне *****-олігархів на ці компенсації - контрибуції по спрощенній процедурі , то тягомотина буде тривати десятирічча . Й у деяких олігархів ***** помруть й поховають , а їх нащадки скажуть , що це не вони ***** підтримували й з якого фуя за їх рахунок будуть сплачуватися контрибуції . Ось так буде . Скажуть , що демократія й право святої властності це коли "діти за злочини батьків не відповідають" !