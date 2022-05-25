Росіяни завантажують на судна в порту Маріуполя метал та зерно, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух вантажних суден, якими загарбники можуть вивозити метал та зерно.

Як свідчать знімки Planet Labs, які є у розпорядженні "Схем", ці кораблі перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За інформацією від адміністрації Маріупольського порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в акваторії порту перебувають шість вантажних суден під іноземними прапорами.

Два з них - це Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта). 24 травня супутник зафіксував їх біля причалів – зокрема, де розташований зерновий термінал.

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Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).

Раніше вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається "Нові ворота". Про це свідчить знімок Planet Labs за 11 травня. Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).

Згідно з повідомленням омбудсмана Людмили Денісової, цей суховантаж зайшов в порт Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення і не зміг вийти через окупацію, а членів екіпажу захопили та вивезли в невідомому напрямку. З того часу Smarta свою дислокацію не змінював.

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У "Метінвесті" повідомили, що частину металевих виробів вже було завантажено на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію. Інший метал та чавун на території порту, зазначили в "Метінвесті" – це продукція "Азовсталі" та "Металургійного комбінату імені Ілліча", які під окупацією піддавались постійним обстрілам з боку військових РФ.

Але на території порту залишався не лише метал. Директор порту Ігор Барський повідомив, що там були склади з зерном.

"Це більше 3,4 тисяч тонн зерна, що залишились на складах. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне з суден, але воно вже не змогло вийти з порту", – додав Барський.

Окупанти також намагаються відновити роботу порту і вже підняли затонулий катер прикордонників.

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