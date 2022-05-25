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Росіяни завантажують на судна в порту Маріуполя метал та зерно, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Супутник зафіксував в тимчасово окупованому порту Маріуполя рух вантажних суден, якими загарбники можуть вивозити метал та зерно.

Як свідчать знімки Planet Labs, які є у розпорядженні "Схем", ці кораблі перемістились до причалів, де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відвантажують продукцію, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За інформацією від адміністрації Маріупольського порту, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в акваторії порту перебувають шість вантажних суден під іноземними прапорами.

Два з них - це Lady Augusta (Ямайка, Північна Америка) та Tzarevna (Мальта). 24 травня супутник зафіксував їх біля причалів – зокрема, де розташований зерновий термінал.

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Росіяни завантажують на судна в порту Маріуполя метал та зерно, - ЗМІ 01

Раніше Tzarevna знаходилась біля інших причалів порту – де, за даними Маріупольської міськради, зазвичай відбувається завантаження металевих виробів. Про це свідчить супутниковий знімок за 11 травня. Lady Augusta було пришвартовано неподалік.

Росіяни завантажують на судна в порту Маріуполя метал та зерно, - ЗМІ 02

Тепер до причалів з завантаження металу перемістились інші три судна. Це Blue Star-1 (Панама, Центральна Америка), Azburg (Домініка) та Azov Concord (Мальта).

Раніше вони стояли біля причалів поряд з одним із виходів в Азовське море, який називається "Нові ворота". Про це свідчить знімок Planet Labs за 11 травня. Тоді ж супутник зафіксував поруч з ними ще одне судно – Smarta (Ліберія).

Росіяни завантажують на судна в порту Маріуполя метал та зерно, - ЗМІ 03

Згідно з повідомленням омбудсмана Людмили Денісової, цей суховантаж зайшов в порт Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення і не зміг вийти через окупацію, а членів екіпажу захопили та вивезли в невідомому напрямку. З того часу Smarta свою дислокацію не змінював.

Також читайте: Загарбники вивозять зерно з окупованої Запорізької області

У "Метінвесті" повідомили, що частину металевих виробів вже було завантажено на судно Tzarevna, яке залишилось в порту. До початку повномасштабного вторгнення ця продукція готувалась до експорту в Італію. Інший метал та чавун на території порту, зазначили в "Метінвесті" – це продукція "Азовсталі" та "Металургійного комбінату імені Ілліча", які під окупацією піддавались постійним обстрілам з боку військових РФ.

Але на території порту залишався не лише метал. Директор порту Ігор Барський повідомив, що там були склади з зерном.

"Це більше 3,4 тисяч тонн зерна, що залишились на складах. Ще 9 тисяч тонн було завантажено на одне з суден, але воно вже не змогло вийти з порту", – додав Барський.

Окупанти також намагаються відновити роботу порту і вже підняли затонулий катер прикордонників.

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Автор: 

Маріуполь (3231) мародерство (339) окупація (6694)


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Топ коментарі
+17
Щоб ви вдавились,кацапи смердючі!
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25.05.2022 20:43
+13
якщо не стріляєте по цим кораблям

то заводити кримінальні справи і арештовувати і кораблі і екіпаж судна за співучасть у крадіжках в особливо великих розмірах
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25.05.2022 20:44
+9
Зачем? Намного интереснее завести дело на власть после Революции Достоинства. Ведь они во всем виновны. Не рыги же и не зелибобы.
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25.05.2022 20:50
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Щоб ви вдавились,кацапи смердючі!
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25.05.2022 20:43 Відповісти
нет на выходе из Босфора нужно "таможню устроить" и шманать все танкеры с украинским грузом
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26.05.2022 00:39 Відповісти
якщо не стріляєте по цим кораблям

то заводити кримінальні справи і арештовувати і кораблі і екіпаж судна за співучасть у крадіжках в особливо великих розмірах
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25.05.2022 20:44 Відповісти
Зачем? Намного интереснее завести дело на власть после Революции Достоинства. Ведь они во всем виновны. Не рыги же и не зелибобы.
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25.05.2022 20:50 Відповісти
Да. Он мой герой. Хотя он консерватор, а я левый. Но он заботится об Украине в отличии от остальных.
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25.05.2022 21:03 Відповісти
А твой - поця хрипатый?
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25.05.2022 22:05 Відповісти
нет ***** наш херой твой каломйша или его ЗЕ бабуин носатый весь в коксовом пуху
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26.05.2022 00:40 Відповісти
Эт понятно. Но вопрос в том - как остановить вывоз металла и зерна? Это ж всё в конечном итоге очень абстрактные вещи, а забранные ресурсы как раз очень осязаемые вещи
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26.05.2022 00:11 Відповісти
Кацапи ВОРЮГИ ,
будьте прокляті навіки і ваше дике плем'я😠
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25.05.2022 20:45 Відповісти
Що кацапи то злодюги, український народ знав з давніх давен, що відбилося в народних прислів'ях:

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25.05.2022 20:53 Відповісти
Ещё утром была информация, что порт уничтожен полностью, а теперь уже грузят, кто врет?
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25.05.2022 20:46 Відповісти
ты
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25.05.2022 20:48 Відповісти
Це вам диявол вранці на вухо прошепотів
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25.05.2022 20:49 Відповісти
Где была информация? Ну и так то порт это довольно большая штука - где-то разрушено, а где-то можно грузить
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26.05.2022 00:09 Відповісти
Кацапські криваві вбивці є також і безсоромними злодюгами.
Оце тобі, Іосиф Бродський, твій недолугий імператив, - "мнє мілєє вор, чєм кровопійца".
Кацап - одночасно і вор і кровопійца.
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25.05.2022 20:46 Відповісти
Правильно вообще-то - "...Но ворюга мне милей, чем кровопийца".
Но вы ошибаетесь не в тексте, а в смысле.
В данном случае Бродский прав на все 100%.
Если бы все средства на развитие армии, которые Россия потратила начиная с периода "скаленвставания", то есть с 2005-2006 годов, пошли именно на развитие армии, то дела у Украины были бы плохие, и никакой Запад бы ей не помог, по причине того, что помогать бы уже было некому и сегодня на Банковой сидел бы президент Медведчук.
Но слава великому русскому алкогольно-клептократическому принципу - "Пьют и воруют".
Что не украли, то пропили, что не пропили, то просрали.
Разворовали все, и армию в первую очередь, и благодаря этому Украина держится
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25.05.2022 20:59 Відповісти
А что орки делают неправильно?
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25.05.2022 20:48 Відповісти
Живут
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25.05.2022 21:06 Відповісти
Почему при отступлении не были уничтожены краны и причалы? Теперь только дули крутить
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25.05.2022 20:48 Відповісти
так было всё задумано ...нашими украинскими властями .
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25.05.2022 20:50 Відповісти
А хтось думав,що москалі тільки брали Маріуполь ,бо там азовці?Зрозуміло,що цей порт вони використовуватимуть,навіть якщо від міста лишиться дерєвня.
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25.05.2022 20:49 Відповісти
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25.05.2022 20:54 Відповісти
Треба завдати ракетного удару по судну.
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25.05.2022 20:55 Відповісти
Ну что же сделать с рабссеянскими дебилами? У них счета на миллиарды баксов по всему миру арестовывают, а они зерно на сотни тысяч баксов воруют. Все как в анекдоте: стырить ящик водки, продать за полцены, а деньги пропить.
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25.05.2022 20:57 Відповісти
Вертикаль воровской власти, сам ворую, даю воровать и плебсу.
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25.05.2022 21:02 Відповісти
Деды воровали.
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25.05.2022 21:01 Відповісти
Яка нахрен Денісова повинна цим займатися -- хіба мало в неї справ про порушення прав людини конкретних пересічних громадян - тай ще в умовах геноциду й масових військових злочинів .

Але ось це рівень міждународного суду по морському праву . Це Кулеба повинен займатися й адвокати його міністерства . Усі посли в країнах ЄС й світу повинні отримати роспорядження звернутися нотою до урядів цих країн , до усіх морських міністерств . Требо блокувати проходження будь якого вантажовика , що щось грузив в окупованному Маріку чи Бердянську через протоки , через порти !

Хіба в Денісової є на це якісь повноваження , є ресурсу крім її слова , яке за межами України мало хто чує .

Свого часу від заходу в Сімферопіль навіть "Аєрофлот" відмовився за умовою того, що миттєво би залишився без міжнародної акредитації й право вести комерційні рейси .

З човнами йще простійше ...
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25.05.2022 21:03 Відповісти
Вже заманався писати, що блокування любого морського судна не тяжче блокування повітряного. Але щодо повітряних було проведено дії то морські судна працюючі на кацапію досі недосяжні. Це можливо швидко зробити але Захід чомусь зовсім навіть не намагається до засобів.
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25.05.2022 21:08 Відповісти
Красти - це їх генетика. Іншими вони ніколи не були і не будуть.
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25.05.2022 21:09 Відповісти
Вот как так могло случиться,что в век Илона Маска, IT технологий и проч прогресса на 1/6 суши продолжают жить папуасы(ни в коем случае не в обиду племенам)?
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25.05.2022 21:59 Відповісти
Все порахуємо, за все буде рахунок
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25.05.2022 21:59 Відповісти
Недавно бачив стрім -- у бабусі 82 рочки хату в Ірпені орки зруйнували . Так й живе у добрих сусідів ...
Ось скажіть , хто й коли буде цій бабусі будувати нову хату ? А якщо будуть , то чи дочекається бабуся , що останні свої дні прожити як людина !

Ці суди на десятиріччя .

Якщо Україна , українськи адвокати й суспільство не буде волати на усіх світових закутках й не буде вимагати пустити заарештованні кошти ********** й головне *****-олігархів на ці компенсації - контрибуції по спрощенній процедурі , то тягомотина буде тривати десятирічча . Й у деяких олігархів ***** помруть й поховають , а їх нащадки скажуть , що це не вони ***** підтримували й з якого фуя за їх рахунок будуть сплачуватися контрибуції . Ось так буде . Скажуть , що демократія й право святої властності це коли "діти за злочини батьків не відповідають" !
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26.05.2022 13:35 Відповісти
Цікаво, щоб було з країною коли при владі були плокулоли, мужеложенки та "сивозадий гетьман" і галантерей
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25.05.2022 22:03 Відповісти
вам бы кацапам епанным был-бы писдец сразу - вы гниды лапонтные даже не рыпнулись бы сюда ..
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26.05.2022 00:46 Відповісти
Голодранцы
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25.05.2022 23:15 Відповісти
Уже даже не знаешь, возмущаться, смеяться или плакать. Какой-то сюрреализм. Не, пираты до сих пор существуют, но раньше это было что-то про Сомали
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26.05.2022 00:08 Відповісти
Что такое кацап:это мородерство, кровь, насилие и грязь!
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26.05.2022 12:23 Відповісти
де москалі взяли електрику, адже всі лінії були пошкоджені. чи не дуже, чи не всі?
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26.05.2022 18:57 Відповісти
 
 