За 25 травня російські окупанти на Донеччині вбили 4 мирних мешканців, 12 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом середи, 25 травня, в Донецькій області в результаті дій російських окупантів загинуло 4 мирні жителі, ще 12 отримали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Лимані, 1 у Сидоровому та 1 у Берестовому. Ще 12 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграмі в середу.

При цьому, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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