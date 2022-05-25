За 25 травня російські окупанти на Донеччині вбили 4 мирних мешканців, 12 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Протягом середи, 25 травня, в Донецькій області в результаті дій російських окупантів загинуло 4 мирні жителі, ще 12 отримали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 25 травня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Лимані, 1 у Сидоровому та 1 у Берестовому. Ще 12 людей отримали поранення", - написав Кириленко в телеграмі в середу.
При цьому, за його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.05.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 2
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