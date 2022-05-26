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Журналісти опублікували фото секретного окупаційного "мера" Херсона Кобеця. ФОТОрепортаж

Редакція Bihus.Info отримала фотографії псевдомера окупованого Херсона Олександра Кобеця. Його обличчя російські окупанти тримають в секреті.

Окупаційний "мер" Херсона Олександр Кобець не показує обличчя публічно, його сторінок у соцмережах не знайти, і навіть на пропагандистських відео він не з’являється. Журналісти Bihus.Info отримали фото Кобеця від джерел, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти опублікували фото секретного окупаційного мера Херсона Кобеця 01

Олександр Юрійович Кобець, 27.09.1959 р.н., підозрюваний у держзраді

Журналісти опублікували фото секретного окупаційного мера Херсона Кобеця 02

Автомобіль, яким за даними джерел, користується Олександр Кобець, 7 березня 2022

За даними джерел журналістів, Кобець поспішно виїхав з Києва 7 березня 2022 р. на автомобілі МЕRСЕDЕS-ВЕNZ С з номерним знаком AA8332CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Кобець.

Журналісти опублікували фото секретного окупаційного мера Херсона Кобеця 03

Кобець Ганна Михайлівна, 13.06.1961 р.н.

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На пасажирському сидінні разом з Олександром Кобецем видно іншого чоловіка. За інформацією редакції, він підсів в мерседес до Кобеця на виїзді з Києва, а дружина пересіла на заднє сидіння.

Журналісти опублікували фото секретного окупаційного мера Херсона Кобеця 04

Про те, що Кобець виїхав з Києва саме 7 березня 2022 р. раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, кореспондент якого побував у київському будинку по вул. Оболонській, де мешкав Кобець.

За даними джерел журналістів, того дня Кобець попрямував на захід України, а 15 березня 2022 р. виїхав з країни через ПП "Ужгород". Він зміг перетнути кордон як особа старше 60 років (йому 62).

А 26 квітня 2022 року законний мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що так званий "військовий комендант" окупованої Херсонської області полковник Віктор Бєдрік "призначив" Кобеця псевдомером Херсона.

Журналісти опублікували фото секретного окупаційного мера Херсона Кобеця 05

Російський полковник Віктор Бєдрік вторгся в Україну і називає себе "військовим комендантом" окупованої Херсонщини

"Было озвучено, что согласно приказа областного военного коменданта номер 11 от сегодняшнего числа полномочия херсонского головы делегируются Кобец Александру Юрьевичу", – повідомляв Ігор Колихаєв.

Через секретність Кобеця з його біографічними даними виникла плутанина. Деякі редакції спершу переплутали його з кандидатом у депутати до Херсонської міськради від партії "Голос" Олександром Дмитровичем (!) Кобецем, а потім назвали Кобеця водієм законного мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Стосунок Кобеця до партіїї "Голос" уже спростований. Інформація про роботу Кобеця на мера Херсона Колихаєва наразі не має підтвердження.

Кобець Олександр Юрійович народився у Херсоні, певний час жив там, а потім багато років мешкав у Києві (зареєстрований по вул. Оболонській) і, можливо, у Москві.

За даними джерел журналістів, за попередні 5 років, з 27.04.2017 по 27.04.2022 Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість з цих виїздів він здійснював напряму до Росії та Білорусі. Зокрема Кобець літав у Мінськ у 2019 році. Та їздив потягом і машиною в Росію у 2018-му.

Джерела журналістів підтверджують інформацію видання "Мост" і "Центра журналістських розслідувань" про те, що у радянський час Кобець працював у КДБ, а потім, на початку 2000-их – в українській СБУ. Зокрема, в центральному апараті СБУ, звідки був звільнений до 2010 р.

Як встановили журналісти, у 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми "Украгрохімпромхолдинг", яка торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Бессонов. Заснував на гроші, позичені в російського банку ВТБ. Гроші банку Бессонов не повернув, відтак став обвинуваченим у кримінальній справі в РФ і на суді розповів, що в радянські часи працював "в органах військової контррозвідки КДБ СРСР Північної групи військ". Тобто колишній роботодавець Кобця публічно визнавав роботу на КДБ.

Журналісти опублікували фото секретного окупаційного мера Херсона Кобеця 06

У 2012 р. Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму "Кобець компані" і намагався займатись бізнесом.

Автор: 

окупація (6694) Херсон (3360)


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Топ коментарі
+47
ловило Пороха

а зараз Пастора по окопах шукає
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26.05.2022 00:32
+31
Где все время было наше СБУ? Можно не отвечать
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26.05.2022 00:28
+27
І в КДБ пропрацював, і в СБУ пропрацював... Так, саме в такій послідовності. А потім ми дивуємось, звідки в Україні стільки тієї ФСБшної *******.
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26.05.2022 00:45
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Кабздець Кобецю.
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26.05.2022 00:25 Відповісти
Зняли з язика , Капець Кобецю.
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26.05.2022 01:49 Відповісти
Где все время было наше СБУ? Можно не отвечать
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26.05.2022 00:28 Відповісти
ловило Пороха

а зараз Пастора по окопах шукає
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26.05.2022 00:32 Відповісти
Придумывало как штафирке дать допуск до военной тайны.
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26.05.2022 00:43 Відповісти
Краще би цей Бігус дані про українських зрадників виклав з мостами,Яворівським Десною..Маріуполь..
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26.05.2022 00:30 Відповісти
він уже висрав, ой виклав,"зараду" про "бариг на крові патріотів" Свинарчуків та Гладковського...
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26.05.2022 00:41 Відповісти
"зраду"
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26.05.2022 00:42 Відповісти
Кобец НЕ жилец !
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26.05.2022 00:31 Відповісти
Кобець , тобі пі.. дець !
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26.05.2022 00:32 Відповісти
вМер кобець.
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26.05.2022 00:32 Відповісти
лыйтинанта бакланова не забудьте наградить...
"за бдительность" первой степени..
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26.05.2022 00:40 Відповісти
Как ты его наградишь если он на подмосковной даче тестя шифруется?
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26.05.2022 00:44 Відповісти
Доки у Києві не судитимуть опзжопців , - колаборанти у регіонах будуть рости як бур'яни !
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26.05.2022 00:44 Відповісти
судити розбіглися, крім того вони вже й не опзжоповці тепер зовсім, а жопазамировці.
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26.05.2022 01:15 Відповісти
І в КДБ пропрацював, і в СБУ пропрацював... Так, саме в такій послідовності. А потім ми дивуємось, звідки в Україні стільки тієї ФСБшної *******.
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26.05.2022 00:45 Відповісти
Послідовність не має значення, коли мова йде про одну й ту саму структуру.
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26.05.2022 01:10 Відповісти
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26.05.2022 00:51 Відповісти
Ой, ну прямо джокер!
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26.05.2022 00:51 Відповісти
Когда его Свичблейдом сфотографируют?
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26.05.2022 00:53 Відповісти
прихожанин московского патриархата, лейтенант Баканов, так усиленно "ловил", ге-бе-шника Кобца, что аж не впоймал ... да и некогда лейтенанту Баканову ловить москальскую консерву Кобца, ибо он озабочен погоней за личным врагом кремлевского ху..ла и "величайшего лидОра современности" - Порошенко.
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26.05.2022 00:54 Відповісти
***** в возрасте 62. лучше бы пошел и готовился на тот свет в огороде. хочет власти жаждая кров соотечественников. поймать и в арматуру с ****** женой.........
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26.05.2022 05:01 Відповісти
Не дивує. Майже уся гидота має походження з СБУ. Згадуючи, що усі члени кримського СБУ у 2014 з радістю перетнули на бік ворога, розумієш, яким днищем була ця організація. Навіть не знаю, чи залишилися у ній порядні.
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26.05.2022 06:30 Відповісти
info для местных партизан которые знают свое дело...
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26.05.2022 07:57 Відповісти
Интересная биография. Напрашивается вывод - все предатели выращиваются в СБУ.
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26.05.2022 08:47 Відповісти
а депутатка СН Мар'яна Безмозгла не хоче запропонувати законопроект, який дає право розстрілювати таку киздоту без суда і слідства? і по такому закону у народа України заперечень би не було, до речі
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26.05.2022 14:33 Відповісти
Намалюйте на цих хлебалах мішені і роздайте хлопцям на полігонах для тренувань, поки не дійде черга до снайпера.
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26.05.2022 17:13 Відповісти
Фотографии это хорошо..
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26.05.2022 21:20 Відповісти
 
 