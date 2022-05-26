Журналісти опублікували фото секретного окупаційного "мера" Херсона Кобеця. ФОТОрепортаж

Редакція Bihus.Info отримала фотографії псевдомера окупованого Херсона Олександра Кобеця. Його обличчя російські окупанти тримають в секреті.

Окупаційний "мер" Херсона Олександр Кобець не показує обличчя публічно, його сторінок у соцмережах не знайти, і навіть на пропагандистських відео він не з’являється. Журналісти Bihus.Info отримали фото Кобеця від джерел, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Юрійович Кобець, 27.09.1959 р.н., підозрюваний у держзраді

Автомобіль, яким за даними джерел, користується Олександр Кобець, 7 березня 2022

За даними джерел журналістів, Кобець поспішно виїхав з Києва 7 березня 2022 р. на автомобілі МЕRСЕDЕS-ВЕNZ С з номерним знаком AA8332CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Кобець.

Кобець Ганна Михайлівна, 13.06.1961 р.н.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я росіянин. Хочу жити в Україні, - мешканець окупованого Херсону спілкується з російськими пропагандистами. ВIДЕО

На пасажирському сидінні разом з Олександром Кобецем видно іншого чоловіка. За інформацією редакції, він підсів в мерседес до Кобеця на виїзді з Києва, а дружина пересіла на заднє сидіння.

Про те, що Кобець виїхав з Києва саме 7 березня 2022 р. раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, кореспондент якого побував у київському будинку по вул. Оболонській, де мешкав Кобець.

За даними джерел журналістів, того дня Кобець попрямував на захід України, а 15 березня 2022 р. виїхав з країни через ПП "Ужгород". Він зміг перетнути кордон як особа старше 60 років (йому 62).

А 26 квітня 2022 року законний мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що так званий "військовий комендант" окупованої Херсонської області полковник Віктор Бєдрік "призначив" Кобеця псевдомером Херсона.

Російський полковник Віктор Бєдрік вторгся в Україну і називає себе "військовим комендантом" окупованої Херсонщини

"Было озвучено, что согласно приказа областного военного коменданта номер 11 от сегодняшнего числа полномочия херсонского головы делегируются Кобец Александру Юрьевичу", – повідомляв Ігор Колихаєв.

Через секретність Кобеця з його біографічними даними виникла плутанина. Деякі редакції спершу переплутали його з кандидатом у депутати до Херсонської міськради від партії "Голос" Олександром Дмитровичем (!) Кобецем, а потім назвали Кобеця водієм законного мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Стосунок Кобеця до партіїї "Голос" уже спростований. Інформація про роботу Кобеця на мера Херсона Колихаєва наразі не має підтвердження.

Кобець Олександр Юрійович народився у Херсоні, певний час жив там, а потім багато років мешкав у Києві (зареєстрований по вул. Оболонській) і, можливо, у Москві.

За даними джерел журналістів, за попередні 5 років, з 27.04.2017 по 27.04.2022 Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Більшість з цих виїздів він здійснював напряму до Росії та Білорусі. Зокрема Кобець літав у Мінськ у 2019 році. Та їздив потягом і машиною в Росію у 2018-му.

Джерела журналістів підтверджують інформацію видання "Мост" і "Центра журналістських розслідувань" про те, що у радянський час Кобець працював у КДБ, а потім, на початку 2000-их – в українській СБУ. Зокрема, в центральному апараті СБУ, звідки був звільнений до 2010 р.

Як встановили журналісти, у 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми "Украгрохімпромхолдинг", яка торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Бессонов. Заснував на гроші, позичені в російського банку ВТБ. Гроші банку Бессонов не повернув, відтак став обвинуваченим у кримінальній справі в РФ і на суді розповів, що в радянські часи працював "в органах військової контррозвідки КДБ СРСР Північної групи військ". Тобто колишній роботодавець Кобця публічно визнавав роботу на КДБ.

У 2012 р. Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму "Кобець компані" і намагався займатись бізнесом.