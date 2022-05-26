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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Старший інспектор-льотчик підполковник Володимир Коханський загинув у бою з російськими окупантами. ФОТО

На світанку 24 лютого 2022 року Володимир Коханський одним із перших піднявся в небо для перехоплення ворожих літаків. Його літак так і не повернувся на рідне летовище з того вильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Уманський Ртцк Та Сп.

"Підполковник Коханський Володимир Михайлович, 04.06.1966 року народження. На світанку 24 лютого 2022 року одним із перших піднявся в небо для перехоплення ворожих літаків. Його літак так і не повернувся на рідне летовище з першого бойового вильоту. Загинув, як Герой, прикривши собою столицю України з неба. Вічна пам'ять! Вічна слава!" - йдеться в повідомленні.

Старший інспектор-льотчик підполковник Володимир Коханський загинув у бою з російськими окупантами 01

Також дивіться: У боях з російськими окупантами загинув дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий. ФОТО

Автор: 

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Топ коментарі
+60
R.I.P. Воїну!
Слава Герою!
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26.05.2022 09:54
+39
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26.05.2022 10:00
+37
До самої землі, уклін Герою! Вічна пам'ять, і смерть ворогам!
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26.05.2022 10:22
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R.I.P. Воїну!
Слава Герою!
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26.05.2022 09:54 Відповісти
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26.05.2022 10:00 Відповісти
Вічна пам'ять...
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26.05.2022 10:11 Відповісти
До самої землі, уклін Герою! Вічна пам'ять, і смерть ворогам!
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26.05.2022 10:22 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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26.05.2022 10:23 Відповісти
Вечная Память
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26.05.2022 10:24 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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26.05.2022 11:12 Відповісти
Vi4na , svitla Pam'yat'...
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26.05.2022 11:44 Відповісти
Орки забирають у нас найкращих.
Скорбуємо, памятаємо, не пробачимо.
Вічна пам'ять Герою!
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26.05.2022 11:47 Відповісти
Вечная слава!
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26.05.2022 12:03 Відповісти
Вже в віці був,але літав! Герою Честь!
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26.05.2022 12:04 Відповісти
Слава Герою!
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26.05.2022 12:44 Відповісти
Вічна память! Слава Герою! Дякую,що я живий.
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26.05.2022 13:37 Відповісти
Герої не вмирають!
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26.05.2022 14:12 Відповісти
В таком возрасте не мудрено..Забыл ,как садить самолет и катапультировался в море..
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26.05.2022 16:21 Відповісти
 
 