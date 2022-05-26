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Старший інспектор-льотчик підполковник Володимир Коханський загинув у бою з російськими окупантами. ФОТО
На світанку 24 лютого 2022 року Володимир Коханський одним із перших піднявся в небо для перехоплення ворожих літаків. Його літак так і не повернувся на рідне летовище з того вильоту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Уманський Ртцк Та Сп.
"Підполковник Коханський Володимир Михайлович, 04.06.1966 року народження. На світанку 24 лютого 2022 року одним із перших піднявся в небо для перехоплення ворожих літаків. Його літак так і не повернувся на рідне летовище з першого бойового вильоту. Загинув, як Герой, прикривши собою столицю України з неба. Вічна пам'ять! Вічна слава!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+60 Алекс Мышкевич
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+39 Чайка Київ
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+37 УАВ
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