За добу росіяни обстріляли на Донеччині 13 населених пунктів з "Іскандерів", "Градів" та "Торнадо", - Нацполіція. ФОТО

Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів - житлові будинки, школа, оздоровчий заклад, залізнична інфраструктура. На місцях обстрілів працювала поліція, всі злочини РФ задокументовано.

Про це повідомляють у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив по населених пунктах - Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Слов’янськ, Мар’їнка, Миколаївка, Святогірськ, Лиман, Південне, Велика Новосілка, Райгородок, Сидорове, Времівка. Російські війська били з ракетних комплексів "Іскандер", реактивних систем залпового вогню "Град" і "Торнадо", важкої артилерії, танків", - йдеться у повідомленні.

















За інформацією Нацполіції, є загиблі та поранені цивільні мешканці.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.