В окупований Донецьк завезли унікальне хірургічне обладнання, яке рашисти вкрали в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Російські окупанти викрали з Маріуполя чергову партію хірургічного обладнання та відправили його до окупованого Донецька.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анастезіі. Обладнання унікальне і було придано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень.

Звісно все вкрадене знов загорнуто в подарункову обгортку "єдиної росіі". Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - наголосив він.

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