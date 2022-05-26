В окупований Донецьк завезли унікальне хірургічне обладнання, яке рашисти вкрали в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО
Російські окупанти викрали з Маріуполя чергову партію хірургічного обладнання та відправили його до окупованого Донецька.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анастезіі. Обладнання унікальне і було придано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень.
Звісно все вкрадене знов загорнуто в подарункову обгортку "єдиної росіі". Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - наголосив він.
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