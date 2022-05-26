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В окупований Донецьк завезли унікальне хірургічне обладнання, яке рашисти вкрали в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Російські окупанти викрали з Маріуполя чергову партію хірургічного обладнання та відправили його до окупованого Донецька.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Донецьк в хірургічне відділення клініки Калініна завезли чергову партію хірургічного обладнання, вкрадену з маріупольської лікарні №1. Цього разу для анастезіі. Обладнання унікальне і було придано Маріуполем в 2021 році за декілька мільйонів гривень.

Звісно все вкрадене знов загорнуто в подарункову обгортку "єдиної росіі". Ніколи не було і от знов. Що тут скажеш - Донецьк має дякувати платникам податків Маріуполя за значне покращення медичного сервісу", - наголосив він.

Також читайте: У Маріуполі окупанти з метою деукранізації подовжили навчальний рік до 1 вересня, - радник мера

В окупований Донецьк завезли унікальне хірургічне обладнання, яке рашисти вкрали в Маріуполі, - Андрющенко 01
В окупований Донецьк завезли унікальне хірургічне обладнання, яке рашисти вкрали в Маріуполі, - Андрющенко 02

Автор: 

Донецьк (947) Маріуполь (3231)


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Топ коментарі
+26
Воровство это суть кокошникоголовых. Лишнехромосомная тварь рождается, чтобы воровать.
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26.05.2022 11:52
+12
А потом спрашиваем почему орки так лезут в Украину. Вот вам и ответ. В Украине всегда есть чем поживиться.
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26.05.2022 11:56
+12
Да. Это позорище. Врагу достается даром оборудование и запасы на многие сотни миллионов долларов, музейные ценности просто потому, что нет ответственных за эвакуацию. Документация отделений СБУ, военкоматов, банковские хранилища тоже достались врагу как и в 2014 ?

Интересно, а все судьи и прокуроры успели выехать?
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26.05.2022 12:34
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Позорище
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26.05.2022 11:52 Відповісти
Да. Это позорище. Врагу достается даром оборудование и запасы на многие сотни миллионов долларов, музейные ценности просто потому, что нет ответственных за эвакуацию. Документация отделений СБУ, военкоматов, банковские хранилища тоже достались врагу как и в 2014 ?

Интересно, а все судьи и прокуроры успели выехать?
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26.05.2022 12:34 Відповісти
Воровство это суть кокошникоголовых. Лишнехромосомная тварь рождается, чтобы воровать.
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26.05.2022 11:52 Відповісти
окупований Маріуполь чи окупований Донецьк яка різниця обоє міст все рівно потрібно звільняти цеж не в воронеж вони його перевезли
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26.05.2022 11:53 Відповісти
на жаль різниця є- у Донецьку, на відміну від Маруполя, будівлі лікарень уціліли, поранених орків лікують там, але з обладнанням та кадрами було/є складно, ще з 2014 майже усе нове обладнання було вивезено у ерефію, тому там доукомплектовують, отже шанс на одужання важко поранених загарбників значно підвищиться. А те, що доведеться звільняти обоє міст, згодна
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26.05.2022 12:26 Відповісти
А потом спрашиваем почему орки так лезут в Украину. Вот вам и ответ. В Украине всегда есть чем поживиться.
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26.05.2022 11:56 Відповісти
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26.05.2022 12:25 Відповісти
Уже происходило в странах Балтии в 1950-ые, когда вернулись выжившие от депортаций 1941 и 1949 годов. Тоже многие нашли что в ихние дома и квартиры уже живёт кто-то из понаехавших. И им самим велели исщезнуть чтобы не нарыватся на неприятности. История повторяется, рашка не меняется.
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26.05.2022 13:15 Відповісти
Науя обезьянам оборудование, сдадут в металлом или попытаются замастырить самогонный аппарат.
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26.05.2022 12:00 Відповісти
Вони самогонку варить не вміють - ліняться! В часи горбачовської "боротьби з пияцтвом та алкоголізмом" спробував навчить у Заволжі кацапів самогонку варить з зерна (там же його багато було) Так випивали ще на стадії браги
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26.05.2022 12:06 Відповісти
просто твари
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26.05.2022 12:00 Відповісти
А нам за те все швидше за все ще кредити виплачувати, це як з півднем, його віджали, а кредитні зобов'язання(в тому числі на за новий асвальт на дорогах) нам списувати не поспішають.
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26.05.2022 12:13 Відповісти
Твари ипучие нет слов!!!
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26.05.2022 12:18 Відповісти
тактика орды, - от колодца до колодца, от МЕТРО до МЕТРО...
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26.05.2022 12:22 Відповісти
Ахметов подал на них в великий Суд,наверно Орбан посоветовал.
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26.05.2022 12:42 Відповісти
Все что спижжено, считается исконно русЦким.
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26.05.2022 12:49 Відповісти
Злодюжки. Тьху на вас, орки!
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26.05.2022 13:31 Відповісти
не нужно было с 2014 года вкладывать в Мариуполь из бюджета такие средства. Строить кпп с оккупированными территориями. Строили кпп со всеми удобствами, с магазинами, аптеками, с укрытиями, короче перед сепарами стелились.
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26.05.2022 13:58 Відповісти
Судьи и прокурорские, конечно успели выехать, и уже квартиры получили (пока не в собственность, а как служебное, но скоро приватизируют), а ещё таможенники и т.д всякие кровосиси. Сидят на Закарпатье Херсонские таможенники (выше среднего) что они там таможат- ХЕР знает. Это как с 14 года прокуратура Крыма- Крыма как бы нет, а прокуратура есть, Берию со Сталиным судили 8 лет (мы писали, мы писали- наши рученьки устали).
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13.06.2022 10:50 Відповісти
 
 