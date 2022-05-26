Прем'єрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відвідала Ірпінь.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу. Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу над російським злом!" - зазначила Секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

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