Прем'єрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста. ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відвідала Ірпінь.
Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.
"Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу. Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу над російським злом!" - зазначила Секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.
Топ коментарі
+14 Ihor Hrytseliak
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+12 Elena Zhmariova
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+7 Green sheet
показати весь коментар26.05.2022 12:49
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А сейчас, самое главное - все разрушенные дома, как частные, так и многоэтажные, а также мосты, заводы и все другие разрушенные объекты, надо досконально задокументировать. Фотографировать все подряд, все развалины и снять на видео со всех ракурсов и в максимальном качестве. Затем эту фото и видео фиксацию как доказательство можно будет использовать в судах. А кроме того, все это послужит основой для создания множества книг, справочников, документальных и художественных фильмов и т.д. Снимайте и фотографируйте все подряд и как можно больше.