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Прем'єрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін відвідала Ірпінь.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Показала наслідки "русского мира", що залиши після себе окупанти. Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу. Лише спільними зусиллями ми здобудемо перемогу над російським злом!" - зазначила Секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

Читайте: Фінляндія готова запровадити жорсткіші санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні, - прем'єрка Марін

Премєрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста 01
Премєрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста 02
Премєрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста 03

Автор: 

Ірпінь (358) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+14
На прем'єрку любо глянути.
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26.05.2022 12:38
+12
Видно, что она еле сдерживает слезы. Надо бы Меркель свозить на экскурсию. И Обаму вместе с Мишелью.
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26.05.2022 12:38
+7
Она еще небыла там где населенные пункты вообще сровнены с землей
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26.05.2022 12:49
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На прем'єрку любо глянути.
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26.05.2022 12:38 Відповісти
Да -это ж не старая крыса меркель или еще что то неухоженное и цветное из заокеанского бабского батальона
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26.05.2022 13:10 Відповісти
И не гундосый преЗЕрватив.
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26.05.2022 14:53 Відповісти
Видно, что она еле сдерживает слезы. Надо бы Меркель свозить на экскурсию. И Обаму вместе с Мишелью.
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26.05.2022 12:38 Відповісти
Старим мАскоським прокладкам пофігу Україна та її горе.Нажаль.
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26.05.2022 12:42 Відповісти
Це як сказати: "А давайтє свозєм палітиков на Дамбас. Там же Аллєя Ангілов стаіть"
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26.05.2022 14:12 Відповісти
Ваші речення ні чим не відрізняються від того, що каже ворожа пропаганда
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26.05.2022 14:13 Відповісти
Она еще небыла там где населенные пункты вообще сровнены с землей
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26.05.2022 12:49 Відповісти
Туда также надо делать ознакомительные туры для политиков, только надо решить проблемы с безопасностью.
А сейчас, самое главное - все разрушенные дома, как частные, так и многоэтажные, а также мосты, заводы и все другие разрушенные объекты, надо досконально задокументировать. Фотографировать все подряд, все развалины и снять на видео со всех ракурсов и в максимальном качестве. Затем эту фото и видео фиксацию как доказательство можно будет использовать в судах. А кроме того, все это послужит основой для создания множества книг, справочников, документальных и художественных фильмов и т.д. Снимайте и фотографируйте все подряд и как можно больше.
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26.05.2022 15:20 Відповісти
Спочатку треба побудувати лінію оборони, щоб ворог більше ніколи не дойшов до Ірпеня. А після цього відбудовувати Ірпінь, але в Закарпатській області
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26.05.2022 13:41 Відповісти
 
 