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Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК "Захід". ФОТОрепортаж

Причіпні саморухомі гаубиці FH70 уже використовуються українськими захисниками на передовій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомило оперативне командування "Захід".

"Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій. Завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину, практично через кожні 10 секунд", – зазначили військові.

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 01

Вони додали, що ці гаубиці оснащені власним двигуном Volkswagen об’ємом 1700 куб. см, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Цей двигун дозволяє FH70 переміщуватися самостійно, без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості. Тобто гаубиця FH70 причіпна, але все ж таки самохідна.

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 02

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 03

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Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 04

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 05

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 06

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Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 07

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 08

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 09

Гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій, - ОК Захід 10

Автор: 

зброя (7460)


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Топ коментарі
+32
Гарні новини. Туди б РСЗО установок кілька сотен, щоб від лаптєногих тільки лапті лишились
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26.05.2022 12:46
+17
вряд ли. нынешние немцы какие то терпилы. сколько от арабских "беженцев" терпели. гитлер бы от нынешнего поколения немцев сам бы застрелился...
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26.05.2022 13:03
+12
Хлопці,по бахмутській трасі крийте .
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26.05.2022 12:50
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Гарні новини. Туди б РСЗО установок кілька сотен, щоб від лаптєногих тільки лапті лишились
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26.05.2022 12:46 Відповісти
Цяця.
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26.05.2022 12:50 Відповісти
Хлопці,по бахмутській трасі крийте .
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26.05.2022 12:50 Відповісти
Кацапів треба крить. Трасу вони й самі обстрілюють
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26.05.2022 13:34 Відповісти
..нда..если б немцев не ограничили в вооружениях после 2 мировой..то опять бы раком весь мир поставили....
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26.05.2022 12:52 Відповісти
вряд ли. нынешние немцы какие то терпилы. сколько от арабских "беженцев" терпели. гитлер бы от нынешнего поколения немцев сам бы застрелился...
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26.05.2022 13:03 Відповісти
НДР не обмежували, дофіга поставили?
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26.05.2022 13:12 Відповісти
Napierdalać!
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26.05.2022 12:53 Відповісти
самодвижущаяся прицепная гаубица? даже не знал что такие бывают. прикольно
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26.05.2022 13:01 Відповісти
Саморухлива дивізійна 85-мм пушка СД-44 була на озброєнні радянської армії.
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26.05.2022 14:07 Відповісти
85-мм гармата, звичайно
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26.05.2022 14:10 Відповісти
я не артиллерист. не знал что такие есть. написано в википедии что сд-44 на 220 км могла ехать? неплохой запас хода...
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26.05.2022 14:50 Відповісти
Спасибі італійцям. Це передали ще до ганебного «плану Драгі».
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26.05.2022 13:07 Відповісти
а що, це італійські системи, не німецькі?
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26.05.2022 13:18 Відповісти
У Німеччини їх немає на озброєнні.Це дали італійці.Питання тільки в кількості.
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26.05.2022 13:33 Відповісти
Їх виготовляли в Британії, Німеччині, Італії та Японії. В Британії і Німеччині вони вже зняті з озброєння. Наскільки відомо, нам їх передавала тільки Італія. Найбільше їх є в Японії, можна б їх гарно попросити дати пару сотень.
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26.05.2022 13:34 Відповісти
совместная разработка немцев, бритов и итальянцев. передали итальянцы
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26.05.2022 13:36 Відповісти
Це радує
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26.05.2022 13:10 Відповісти
визнали, коли вже приховувати цей факт стало неможливо. Але ж ...
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26.05.2022 13:16 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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26.05.2022 13:30 Відповісти
До речі, цензор чому не пише про це, однак на передовій вже працюють французькі сау Cesar і чеські гради.
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26.05.2022 13:31 Відповісти
Це було вже
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26.05.2022 14:08 Відповісти
непогано було би по мацкві лупити з них
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26.05.2022 14:19 Відповісти
машинка- зверь , одна из лучших в своем классе
пацаны херачте рашку по полной , чеб каждый выстрел в цель
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26.05.2022 15:29 Відповісти
Интересно, а как ею рулить, когда она сама двигается? Руля у неё что-то не видно...
Не знал, что есть такие гаубицы.
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26.05.2022 15:36 Відповісти
 
 