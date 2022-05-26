Путін у госпіталі зустрічався з нібито пораненими військовими РФ: В "солдатах" впізнали співробітників ФСО. ВІДЕО+ФОТО

На росТБ вийшов сюжет про те, що Путін зустрівся із "пораненими бійцями, які брали участь у спецоперації в Україні". Однак ЗМІ з'ясували, що "воїни" були підставними особами у виконанні працівників Федеральної служби охорони чи Федеральної служби безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

ЗМІ повідомляли, що Путін відвідав Центральний військовий клінічний шпиталь імені П. В. Мандрика в Москві, щоб зустрітися з військовими, нібито пораненими під час "спецоперації" в Україні. Диктатор поцікавився самопочуттям поранених та запитав про службу в армії.

Користувачі соцмереж зауважили, що "поранені" виглядають надто здоровими - з цілими руками та ногами, а президента РФ зустрічають, як належить, по стійці смирно.

Одного з "військових" раніше вже помічали поруч із Путіним.

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