Путін у госпіталі зустрічався з нібито пораненими військовими РФ: В "солдатах" впізнали співробітників ФСО. ВІДЕО+ФОТО
На росТБ вийшов сюжет про те, що Путін зустрівся із "пораненими бійцями, які брали участь у спецоперації в Україні". Однак ЗМІ з'ясували, що "воїни" були підставними особами у виконанні працівників Федеральної служби охорони чи Федеральної служби безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
ЗМІ повідомляли, що Путін відвідав Центральний військовий клінічний шпиталь імені П. В. Мандрика в Москві, щоб зустрітися з військовими, нібито пораненими під час "спецоперації" в Україні. Диктатор поцікавився самопочуттям поранених та запитав про службу в армії.
Користувачі соцмереж зауважили, що "поранені" виглядають надто здоровими - з цілими руками та ногами, а президента РФ зустрічають, як належить, по стійці смирно.
Одного з "військових" раніше вже помічали поруч із Путіним.
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Болят мои раны в глыбоке
Одна вже заживает и другая нарывает
А третия застряла в боке
Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме
Что сын ее погибнул на посте
И с шашкою в рукою, с метелкой у другою
И с песнею веселой на губе
Товарищ малохольный зароет мое тело
Зароет мое тело в глыбоке
И с шашкою в рукою, с метелкою у другою
И с песнею веселой на губе
За що же ж мы боролись
За що же ж мы страждали
За що ж мы проливали нашу кровь?
Они же там пируют, они же там гуляют
А мы же подавай им сыновьев