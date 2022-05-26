Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР. ФОТО

Вибухову речовину виявлили працівники ДБР у ході розслідування щодо незаконного продажу тротилу посадовцями одного з державних підприємств приватній компанії.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.









"Встановлено, що компанія-покупець не мала ліцензії на право виготовлення, зберігання, транспортування, придбання, продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Працівники ДБР провели низку обшуків та вилучили понад 8 тисяч металевих банок, в які співробітники заводу розфасували тротил для маскування вибухової речовини. Вибухівка була "розфасована" під виглядом товарів невійськового призначення, для забезпечення законності угоди з комерсантами", - йдеться у повідомленні.

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Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.