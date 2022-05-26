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Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР. ФОТО

Вибухову речовину виявлили працівники ДБР у ході розслідування щодо незаконного продажу тротилу посадовцями одного з державних підприємств приватній компанії.

Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР 01
Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР 02

"Встановлено, що компанія-покупець не мала ліцензії на право виготовлення, зберігання, транспортування, придбання, продажу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Працівники ДБР провели низку обшуків та вилучили понад 8 тисяч металевих банок, в які співробітники заводу розфасували тротил для маскування вибухової речовини. Вибухівка була "розфасована" під виглядом товарів невійськового призначення, для забезпечення законності угоди з комерсантами", - йдеться у повідомленні.

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Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР 03
Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР 04

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 3 ст. 426 (Бездіяльність військової влади) КК України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

тротил (9) ЗСУ (7540) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+3
Хороша штука для СВП Закласти на обочинах дороги і засипать щебенем А потім відступить Коли ломонуться колоною в наступ - привести в дію Або міст підірвать при нагоді
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26.05.2022 13:42
+3
Значний здобуток ДБР. Самопіар???
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26.05.2022 13:56
+1
нифига себе. зачем ему столько?
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26.05.2022 13:42
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нифига себе. зачем ему столько?
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26.05.2022 13:42 Відповісти
Хороша штука для СВП Закласти на обочинах дороги і засипать щебенем А потім відступить Коли ломонуться колоною в наступ - привести в дію Або міст підірвать при нагоді
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26.05.2022 13:42 Відповісти
Оце вже цікаво
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26.05.2022 13:43 Відповісти
А это около 1000 самодельных посылок с доставкой дроном в кацапские окопы. Уверен, ТРОшники и партизаны сейчас пустили скупую мужскую слезу.
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26.05.2022 13:47 Відповісти
Значний здобуток ДБР. Самопіар???
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26.05.2022 13:56 Відповісти
именно. хоть что-то))
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26.05.2022 14:10 Відповісти
та ну. 700 кг это уже не самопиар. для самопиара было б 3-4 кг и пара ргд-5. тут нефиговый такой объем.
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26.05.2022 16:16 Відповісти
Для фугасов самое то..Набить тротилом большую трубу и под зе-асфальт на вероятном продвижении орков..Ка-ак грохнет!
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26.05.2022 17:08 Відповісти
 
 