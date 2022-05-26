УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5071 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
2 454 11

Правоохоронці вилучили мінеральне добриво та кормові добавки підсанкційних російських виробників на 150 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив з РФ в обхід застосованих РНБО обмежувальних заходів щодо постачальників - російських підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

Правоохоронці вилучили мінеральне добриво та кормові добавки підсанкційних російських виробників на 150 млн грн 01

У межах розслідування кримінального провадження за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України) встановлено, що громадянин РФ зареєстрував в Україні декілька підприємств та керував ними за допомогою призначених керівників, у тому числі російських громадян.

"За даними слідства, службові особи цих підприємств, розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників, протягом 2020-2022 років підробляли документи на імпорт мінеральних добрив та кормових добавок. Це дозволило ввезти в Україну, легалізувати та реалізувати незаконно ввезене майно національним споживачам на суму понад 300 млн грн. Такі дії завдали шкоду економіці нашої держави та забезпечили значні надходження в бюджет країни–агресора", - йдеться уопвідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ЗСУ передадуть 700 кг тротилу, вилученого у приватного підприємства з Харківщини, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці вилучили мінеральне добриво та кормові добавки підсанкційних російських виробників на 150 млн грн 02
Правоохоронці вилучили мінеральне добриво та кормові добавки підсанкційних російських виробників на 150 млн грн 03

У ході санкціонованих обшуків, проведених в м. Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях, виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, понад 6,4 тис тонн мінеральних добрив та кормових добавок, у тому числі виробництва російських компаній. За рішенням суду на вилучені документи та товарно-матеріальні цінності накладено арешт. Загальна сума арештованого становить близько 150 млн грн.

конфіскація (850) санкції (11819) мінеральні добрива (69) Офіс Генпрокурора (3247)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
митниці медальку за те що закривали очі на це
показати весь коментар
26.05.2022 13:58
+2
Ну то що тепер, роздасте фермерам, чи як орки, бульдозером під траки ?
показати весь коментар
26.05.2022 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
митниці медальку за те що закривали очі на це
показати весь коментар
26.05.2022 13:58 Відповісти
Ну то що тепер, роздасте фермерам, чи як орки, бульдозером під траки ?
показати весь коментар
26.05.2022 14:00 Відповісти
Ні, це тепер буде продаватися, а кошти до бюджету. Але це після суду.
показати весь коментар
26.05.2022 14:05 Відповісти
Поки відбудуться суди, вже все пропаде...
показати весь коментар
26.05.2022 14:19 Відповісти
а потім визнати рішення суду не законним і конфіскувати знову
показати весь коментар
26.05.2022 17:55 Відповісти
Прокуратура жжет!
Или возбуждают дела против орков, или лишает наше сельское хозяйство удобрений.
А никому не интересно, как же так получается, что удобрения из ********* получаются намного дешевле, чем на заводах Фирташа и Коломойского в Украине?
показати весь коментар
26.05.2022 14:16 Відповісти
а по чом камбала, тобто газ, в Україні і на підарашці, а якщо ти не фкурсі, то для виробництва добрив спалюється дуже багато газу, ну ще звичайно ел.енергія, податки
показати весь коментар
26.05.2022 15:57 Відповісти
А в Ужгороді сьогодні вночі(!) прокуратура і СБУ провели обшук і вилучили готову до відправки на фронт зібрану гуманітарку у першої та найвідомішої в краї волонтерської організації!
Народ в шоці. І у місті, і на фронті.
Що це, саботаж, диверсія, терор волонтерів у стилі сталінських репресій?
показати весь коментар
26.05.2022 14:24 Відповісти
 
 