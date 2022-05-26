Правоохоронці вилучили мінеральне добриво та кормові добавки підсанкційних російських виробників на 150 млн грн. ФОТО
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито незаконну схему постачання в Україну мінеральних добрив з РФ в обхід застосованих РНБО обмежувальних заходів щодо постачальників - російських підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
У межах розслідування кримінального провадження за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України) встановлено, що громадянин РФ зареєстрував в Україні декілька підприємств та керував ними за допомогою призначених керівників, у тому числі російських громадян.
"За даними слідства, службові особи цих підприємств, розуміючи неможливість ввезення в Україну товарів підсанкційних виробників, протягом 2020-2022 років підробляли документи на імпорт мінеральних добрив та кормових добавок. Це дозволило ввезти в Україну, легалізувати та реалізувати незаконно ввезене майно національним споживачам на суму понад 300 млн грн. Такі дії завдали шкоду економіці нашої держави та забезпечили значні надходження в бюджет країни–агресора", - йдеться уопвідомленні.
У ході санкціонованих обшуків, проведених в м. Києві, Хмельницькій та Вінницькій областях, виявлено та вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, понад 6,4 тис тонн мінеральних добрив та кормових добавок, у тому числі виробництва російських компаній. За рішенням суду на вилучені документи та товарно-матеріальні цінності накладено арешт. Загальна сума арештованого становить близько 150 млн грн.
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Или возбуждают дела против орков, или лишает наше сельское хозяйство удобрений.
А никому не интересно, как же так получается, что удобрения из ********* получаются намного дешевле, чем на заводах Фирташа и Коломойского в Украине?
Народ в шоці. І у місті, і на фронті.
Що це, саботаж, диверсія, терор волонтерів у стилі сталінських репресій?