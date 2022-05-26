Зеленський зустрівся із прем'єркою Фінляндії Марін: Обговорили шостий пакет санкцій ЄС та допомогу Україні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка вперше відвідує Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ОП.

Зеленський подякував уряду та народу Фінляндії за підтримку. Зокрема, за п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти Російської Федерації, а також за фінансову та гуманітарну допомогу.

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження чергового, шостого пакету санкцій проти Росії з боку ЄС. Окремо були обговорені ключові елементи розвитку санкційної політики демократичної спільноти щодо агресора.

Марін розповіла, що відвідала Ірпінь та Бучу.

"Було вкрай важко дивитися на все те, що Росія зробила з цими містами. Дуже багато людей загинуло. Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б’ється за свою свободу та за всю Європу", - зазначила прем'єр Фінляндії.

Зеленський наголосив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії у процесі відбудови нашої держави після перемоги та запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення.

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