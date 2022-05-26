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Зеленський зустрівся із прем'єркою Фінляндії Марін: Обговорили шостий пакет санкцій ЄС та допомогу Україні. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка вперше відвідує Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужба ОП.

Зеленський подякував уряду та народу Фінляндії за підтримку. Зокрема, за п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти Російської Федерації, а також за фінансову та гуманітарну допомогу.

Президент наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження чергового, шостого пакету санкцій проти Росії з боку ЄС. Окремо були обговорені ключові елементи розвитку санкційної політики демократичної спільноти щодо агресора.

Марін розповіла, що відвідала Ірпінь та Бучу.

"Було вкрай важко дивитися на все те, що Росія зробила з цими містами. Дуже багато людей загинуло. Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б’ється за свою свободу та за всю Європу", - зазначила прем'єр Фінляндії.

Зеленський наголосив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії у процесі відбудови нашої держави після перемоги  та запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єрка Фінляндії Марін відвідала Ірпінь: Обговорювалось питання допомоги у відновленні міста. ФОТОрепортаж

Зеленський зустрівся із премєркою Фінляндії Марін: Обговорили шостий пакет санкцій ЄС та допомогу Україні 01
Зеленський зустрівся із премєркою Фінляндії Марін: Обговорили шостий пакет санкцій ЄС та допомогу Україні 02
Зеленський зустрівся із премєркою Фінляндії Марін: Обговорили шостий пакет санкцій ЄС та допомогу Україні 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Фінляндія (1304)


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Топ коментарі
+14
Треба віддати належне Санна дуже симпатяжнна
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26.05.2022 16:04
+9
Дуже гарна Санна) порівняйте зі старими маразматичними пердунами-дідами - путіним, лавровим, патрушевим. Старі кгбісти з минулого століття проти **********
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26.05.2022 16:14
+6
А вона нічогенька така. Надіюсь прем,єр з неї теж хороший. ))
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26.05.2022 16:12
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Треба віддати належне Санна дуже симпатяжнна
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26.05.2022 16:04 Відповісти
Дуже гарна Санна) порівняйте зі старими маразматичними пердунами-дідами - путіним, лавровим, патрушевим. Старі кгбісти з минулого століття проти **********
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26.05.2022 16:14 Відповісти
Ленка напряглась
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27.05.2022 19:47 Відповісти
Ленка напрягається десь на пляжі в Омані.
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28.05.2022 21:41 Відповісти
А вона нічогенька така. Надіюсь прем,єр з неї теж хороший. ))
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26.05.2022 16:12 Відповісти
Пардон, але в мене, здається, починається алергія на слово "обговорили"
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26.05.2022 16:12 Відповісти
Вова, хватить руки качати, це для лінивих. Плечі, Вова, плечі!!!
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26.05.2022 16:14 Відповісти
Поосторожнее с советами. Вова ещё от Елены по ушам получит
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26.05.2022 16:47 Відповісти
В сравнении с средней финской женщиной Санна - фотомодель (был в Финландии несколько раз и знаю что говорю). Прямо интересно, как такое явление в Финляндии появилось?
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26.05.2022 16:44 Відповісти
Не мели х...ню. Финок красивых достаточно. Ты еще скажи что немки красивые
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26.05.2022 16:53 Відповісти
Голубой танец двух дедушек.
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26.05.2022 22:35 Відповісти
Отношение красивых девочек к остальному женскому контингенту в Финляндии не велико. Если конечно там красивых не держит взаперти до 30 лет. Ладно, я конечно их там специально не искал, не до того было 🙂
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26.05.2022 23:01 Відповісти
не бреши, скандинавки дуже вродливі.
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28.05.2022 13:10 Відповісти
агент Скалли

Секретные материалы
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26.05.2022 16:44 Відповісти
ХОРОШО КОГДА ПРИ ВЛАСТИ МОЛОДЫЕ И ЧЕСТНЫЕ !)
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27.05.2022 20:40 Відповісти
 
 