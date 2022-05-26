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Ідентифіковано росгвардійця, який жорстоко знущався з мешканців Гостомеля, - Венедіктова. ФОТО

Як зазначає Ірина Венедіктова, це Андрій Хітров - військовослужбовець зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області РФ.

Про це генпрокурор України повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Ідентифіковано росгвардійця, який жорстоко знущався з мешканців Гостомеля, - Венедіктова 01

"Прокурори Київської обласної прокуратури спільно з СБУ зібрали докази того, що Хітров разом із іншими російськими військовослужбовцями у березні 2022 року у окупованому Гостомелі "кошмарили" населення незаконними обшуками. Шукаючи українських захисників та правоохоронців, загарбники вибивали вікна і двері.

Під час одного з обшуків окупанти залякували цивільних зброєю. Знущання дійшли до того, що вони змусили людей повністю роздягнутися. Після цього людей тримали у підвалі. Бранців били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Нелюди морили їх голодом і спрагою", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрито вбивство сім’ї старости села Мотижин. Встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та троє найманців ПВК "Вагнер", - Венедіктова. ФОТО

Хітрову повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.

армія рф (17337) Гостомель (139) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1859)


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Черговий мерзенний кацапський покидьок...
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26.05.2022 16:18 Відповісти
Лицо не отягощенное интеллектом.А теперь скиньте в открытый доступ его адрес и семейства ,пусть остальные задумаются.
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26.05.2022 16:20 Відповісти
Никто не хочет с ним дагаварицца пасередине сваей квартиры ради *мира*?
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26.05.2022 16:31 Відповісти
Это уже 47-ой!

Венедіктова працює!...
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26.05.2022 16:41 Відповісти
Какой он нафиг рос гвардеец ?
Типичный кацапский дрыщ - синдромо даунито !
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26.05.2022 17:04 Відповісти
Ну шо ...поц?
Ти у мене в "базі"
Я вас орки ...всіх зберігаю по АБ

Після ПЕРЕМОГИ буде по кожному вердикт

Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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26.05.2022 18:13 Відповісти
Ну и рожа, ни одной извилины и взгляд дауна

Не жилец теперь Хитров
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26.05.2022 18:17 Відповісти
Осталось подстрелить эту россмразь и по росгвардейски отбить ему яйца в омлет!
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26.05.2022 23:52 Відповісти
 
 