Ідентифіковано росгвардійця, який жорстоко знущався з мешканців Гостомеля, - Венедіктова. ФОТО
Як зазначає Ірина Венедіктова, це Андрій Хітров - військовослужбовець зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області РФ.
Про це генпрокурор України повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Прокурори Київської обласної прокуратури спільно з СБУ зібрали докази того, що Хітров разом із іншими російськими військовослужбовцями у березні 2022 року у окупованому Гостомелі "кошмарили" населення незаконними обшуками. Шукаючи українських захисників та правоохоронців, загарбники вибивали вікна і двері.
Під час одного з обшуків окупанти залякували цивільних зброєю. Знущання дійшли до того, що вони змусили людей повністю роздягнутися. Після цього людей тримали у підвалі. Бранців били прикладами зброї по ребрах і ногах, погрожували зброєю та імітували страту. Нелюди морили їх голодом і спрагою", - йдеться у повідомленні.
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Хітрову повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням, що є порушенням законів та звичаїв війни.
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Венедіктова працює!...
Типичный кацапский дрыщ - синдромо даунито !
Ти у мене в "базі"
Я вас орки ...всіх зберігаю по АБ
Після ПЕРЕМОГИ буде по кожному вердикт
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
Не жилец теперь Хитров