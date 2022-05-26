Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні важливих апаратів зовнішньої фіксації, щоб рятувати поранених українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають жахливі бої. Гинуть наші бійці, дуже багато поранених. Багато в важкому стані. Потрібна допомога в купівлі дуже важливих апаратів зовнішньої фіксації. 35 штук на 6 стержнів, кожен 2000 грн, це 70 тис грн. Це те, що ставлять на важки кульові та осколкові поранення, щоб зросталися кістки. Щоб рятувати ноги та руки, тазові кістки бійцям. Апарати роблять в Україні, там черга, я замовила, на понеділок будуть готові. По звітам. За тиждень купила 4 квадроклптера 2 за 142 тис та ще два за 106 тис, всі вже поїхали на фронт. Оплатила 50 упаковок обезболу, купили 200 футболок, 70 шорт та 50 кофт у шпиталь для поранених. Війна триває, треба допомогати", - йдеться в повідомленні.

PayPal: [email protected]

5358 3853 2000 2464 (мастеркард )Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676.

ІПН 2653916860

4441 1114 4700 2464 (віза) Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860.

5168 7427 2451 8760 приват банк, Юлдашева Віолетта

4441 1144 1757 8794 Монобанк

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