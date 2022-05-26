Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні важливих апаратів зовнішньої фіксації, щоб рятувати поранених українських захисників.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Тривають жахливі бої. Гинуть наші бійці, дуже багато поранених. Багато в важкому стані. Потрібна допомога в купівлі дуже важливих апаратів зовнішньої фіксації. 35 штук на 6 стержнів, кожен 2000 грн, це 70 тис грн. Це те, що ставлять на важки кульові та осколкові поранення, щоб зросталися кістки. Щоб рятувати ноги та руки, тазові кістки бійцям. Апарати роблять в Україні, там черга, я замовила, на понеділок будуть готові. По звітам. За тиждень купила 4 квадроклптера 2 за 142 тис та ще два за 106 тис, всі вже поїхали на фронт. Оплатила 50 упаковок обезболу, купили 200 футболок, 70 шорт та 50 кофт у шпиталь для поранених. Війна триває, треба допомогати", - йдеться в повідомленні.
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5358 3853 2000 2464 (мастеркард )Монобанк, Юсупова
UA333220010000026206304456676.
ІПН 2653916860
4441 1114 4700 2464 (віза) Монобанк, Юсупова
UA333220010000026206304456676
ІПН 2653916860.
5168 7427 2451 8760 приват банк, Юлдашева Віолетта
4441 1144 1757 8794 Монобанк
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А чому держава не закуповує ?
Хотілось би почути міністра охорони здоров'я з цього приводу.
Чим воно займається ?
PS. на попереднє прохання, кошти скидав.
11 березня уряд ще платив мільйони доларів за вакцини пфайзерам.
Я ніколи не відмовлялась від допомоги військовим.
Закликаю людей допомагати, бо хто як не ми ?
При Порошенко була Волонтерська рада у МОУ і дуже чітко такі питання зкоординовувала і вирішувала. Де вона тепер?! Наголосували?
І як тепер з того вийти? Вже не до ржаки, не прикольно..
Я и еще один член семьи проходили через это, когда пришлось ставить аппарат илизарова и пластину. Врач сразу с ходу 1000 баксов аппарат (2012 год) + 500 баксов пластина + медикаменты. На мой запрос - я сам куплю! Ответ - тогда и сам себе ставь! Пластину потом сняли, я себе оставил...а апппарат нет
Такие дела.
Они должны , следить за распределением государственных средств , выделяемых странами донорами на гуманитарные цели . И самое главное, есть такое понятие , как страховка солдат , так государство должно покупать каждому солдату идущему в бой страховой полис . Все точка , все остальное пустые разговоры , вот волонтеры и должны , следить за этим , делать юридическое сопровождение . Не надо изобретать велосипед .