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Новини Фото Війна
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Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні важливих апаратів зовнішньої фіксації, щоб рятувати поранених українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають жахливі бої. Гинуть наші бійці, дуже багато поранених. Багато в важкому стані. Потрібна допомога в купівлі дуже важливих апаратів зовнішньої фіксації. 35 штук на 6 стержнів, кожен 2000 грн, це 70 тис грн. Це те, що ставлять на важки кульові та осколкові поранення, щоб зросталися кістки. Щоб рятувати ноги та руки, тазові кістки бійцям. Апарати роблять в Україні, там черга, я замовила, на понеділок будуть готові. По звітам. За тиждень купила 4 квадроклптера 2 за 142 тис та ще два за 106 тис, всі вже поїхали на фронт. Оплатила 50 упаковок обезболу, купили 200 футболок, 70 шорт та 50 кофт у шпиталь для поранених. Війна триває, треба допомогати", - йдеться в повідомленні.

PayPal: [email protected]

5358 3853 2000 2464 (мастеркард )Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676.

ІПН 2653916860

4441 1114 4700 2464 (віза) Монобанк, Юсупова

UA333220010000026206304456676

ІПН 2653916860.

5168 7427 2451 8760 приват банк, Юлдашева Віолетта

4441 1144 1757 8794 Монобанк

Також читайте: На три квадрокоптери для фронту залишилося зібрати 110 тисяч гривень, - Юсупова. ФОТОрепортаж

Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 01
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 02
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 03
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 04
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 05
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 06
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 07
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 08
Тривають жахливі бої, потрібна допомога у придбанні важливих апаратів для порятунку поранених українських воїнів, - волонтер Юсупова 09

Автор: 

волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+33
Дорогі всі ті штуки.
А чому держава не закуповує ?
Хотілось би почути міністра охорони здоров'я з цього приводу.
Чим воно займається ?
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26.05.2022 17:57
+24
Шашлики маринує і смажить.
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26.05.2022 18:00
+22
Зачем нам министерства, если люди на все скидываются?
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26.05.2022 18:05
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Дорогі всі ті штуки.
А чому держава не закуповує ?
Хотілось би почути міністра охорони здоров'я з цього приводу.
Чим воно займається ?
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26.05.2022 17:57 Відповісти
У нас все годы с 2014 волонтеры собирают помощь армии
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26.05.2022 18:06 Відповісти
Не вийде виправдати.
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26.05.2022 19:00 Відповісти
Не стОят, наши ворюги при власти, жизней и здоровья наших защитников. Наше счастье, что есть такие волонтеры, как Наталия. Украинцы умеют быть благодарными, особенно своим защитникам. Возмущаются, чаще всего те, кто не дал ни копейки.
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26.05.2022 19:49 Відповісти
Пані Юсупова, в попередній статті був коментарій стосовно замовлення всього необхідного по програмі ленд-ліз, з виконанням замовлення на протязі трьох днів. Питання в іншому, у волонтерських організації є можливість до формування замовлень, чи ні ?
PS. на попереднє прохання, кошти скидав.
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26.05.2022 18:13 Відповісти
Барановірусом вони займаються.
11 березня уряд ще платив мільйони доларів за вакцини пфайзерам.
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26.05.2022 18:36 Відповісти
Все держится на волонтерах!
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26.05.2022 19:10 Відповісти
После войны будем выяснять, а сейчас, надо помогать. Предателям, сдавшим Херсон, Зеленскому и Ермаку, борьбу с оппозицией во время войны, все предъявы потом.
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26.05.2022 19:42 Відповісти
Юсупова не має телефона Міністра оборони України Рєзнікова?
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26.05.2022 17:57 Відповісти
Резнику некогда у него жена молодуха
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26.05.2022 18:10 Відповісти
..і що відповість їй Резников? Можна і до верховного Говнокомандуючого звернутися! Відповідь знаєте ? Як за пять днів до війни... ** ..ми можемо виділити кошти на закупівлю потрібних медикаментів для ЗСУ, та збільшити допомогу в два-три рази, але нам не вистачить коштів на зарплатню ОП, ДБР, слідчих, Прокуратуру, Народних депутатів!!!))) Ви десь хоть чули ..що хтось в цієї мразотної публіки запропонував хоча б 50 відсотків СВОЄЇ МІСЯЧНОЇ зарплатні віддати ЗСУ? Чи Ви чуло..що подібне? Ви бачили як екіпіровані спецназівці ДБР? Спецназ ГРУ України .. босяки у порівнянні з ними!!! А ДБРнавіть ДРГ не займаються... Кого вони в такому екіпіруванні ловлять? Мертвечука... Шуфрича.... чи прийд'ть Пороха заарештовувати в ************** кевларових шоломах та бронежилетах....))) От там і гроші на ліки пораненим...
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26.05.2022 18:18 Відповісти
А де ж держава?
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26.05.2022 17:59 Відповісти
Шашлики маринує і смажить.
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26.05.2022 18:00 Відповісти
пох что они там жарят , я сейчас без работы , но 100ку скинул
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26.05.2022 18:42 Відповісти
Та ясно, що треба скидатись.
Я ніколи не відмовлялась від допомоги військовим.
Закликаю людей допомагати, бо хто як не ми ?
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26.05.2022 19:02 Відповісти
Зачем нам министерства, если люди на все скидываются?
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26.05.2022 18:05 Відповісти
Вони для того щоб воровати.
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26.05.2022 18:31 Відповісти
Та що ви все "де держава" та "де держава"? Клопоту і без того вистачає; люди добрі, ми ж і є - держава. Я не є прихильником теперішньої влади, але ж давайте просто мовчки допомагати хто чим може.
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26.05.2022 18:06 Відповісти
Ви розумієте чи ні, що інколи необхідно не тільки виконувати роботу якогось відомства, ай заставляти їх працювати, усе необхідне може просто валятися десь на складах в гумдопомозі, місяцями. А ті скоти, навіть дупою неповорушаться, поки їм неприпече. Якщо це є в наявності, але його немає у поранених, тоді ці люди, вороги і колоборанти, і доки цьому небуде дана така формуліровка, бузладу і безвідповідальності небуде кінця.
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26.05.2022 18:28 Відповісти
Зайдіть у ресторан там бідлоти повно хай допоможуть
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26.05.2022 18:22 Відповісти
Одне питання.... ЧОМУ ДОСІ НЕМАЄ НАЛЕЖНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ?!
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26.05.2022 18:23 Відповісти
Все це є в тій гуманітарної допомоги, яка йшла у складі військової допомоги США. Найшвидше як і всі медообладнання та польові шпиталі вона дісталася Бені. Якщо не випадковим крадіям. А навіщо ії затримали на кордоні?
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26.05.2022 18:28 Відповісти
Скиньте будласка інфу про цю тему, дякую.
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26.05.2022 18:30 Відповісти
Перерахував скільки змі
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26.05.2022 18:47 Відповісти
Тут паралельно треба організовувати шторм МОЗ, Медичному Управлінню МОУ, інакше така, дійсно потрібна, волонтерка множить безвідповідальність і дармоїдів у владних структурах.
При Порошенко була Волонтерська рада у МОУ і дуже чітко такі питання зкоординовувала і вирішувала. Де вона тепер?! Наголосували?
І як тепер з того вийти? Вже не до ржаки, не прикольно..
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26.05.2022 18:50 Відповісти
+
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26.05.2022 19:15 Відповісти
Этих "железок" миилльен и еще 10 штук. Там коррупционная составляющая не дает ходу. Себестоимость производства копейки, а цена космическая из-за "прокладок".

Я и еще один член семьи проходили через это, когда пришлось ставить аппарат илизарова и пластину. Врач сразу с ходу 1000 баксов аппарат (2012 год) + 500 баксов пластина + медикаменты. На мой запрос - я сам куплю! Ответ - тогда и сам себе ставь! Пластину потом сняли, я себе оставил...а апппарат нет

Такие дела.
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26.05.2022 19:16 Відповісти
+
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26.05.2022 19:44 Відповісти
Альо, МОЗ, Віктор Ляшко, ти де тварюка заховалася???! Це твоя ***** робота під час війни забезпечувати лікування поранених всім необхідним!!!!
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26.05.2022 20:02 Відповісти
+++
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26.05.2022 20:33 Відповісти
Неправильно , все это , хватит волонтеров .
Они должны , следить за распределением государственных средств , выделяемых странами донорами на гуманитарные цели . И самое главное, есть такое понятие , как страховка солдат , так государство должно покупать каждому солдату идущему в бой страховой полис . Все точка , все остальное пустые разговоры , вот волонтеры и должны , следить за этим , делать юридическое сопровождение . Не надо изобретать велосипед .
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26.05.2022 20:44 Відповісти
 
 