Ідентифіковано чотирьох командирів Росгвардії, які керували захопленням Запорізької АЕС, - ЗМІ. ФОТО

Журналістам "Схем" вдалося встановити чотирьох офіцерів Росгвардії, які керували операцією із захоплення Запорізької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Серед тих, хто наказував обстрілювати місто Енергодар та безпосередньо командував силовим захопленням АЕС – були четверо російських командирів. За версією слідчих СБУ, вони скомандували підлеглим солдатам відкрити вогонь по Енергодару та атомній електростанції. Також вони безпосередньо брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста, використовуючи важку броньовану техніку.

Як стверджують українські правоохоронці та "Енергоатом", який є оператором атомних станцій, керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський.

"Схемам" вдалось встановити тих чотирьох командирів, які, за версією слідства, діяли за вказівкою Домбровського. Всі вони з Росгвардії. Зокрема, це три полковники Олексій Решетнєв, Сергій Довгань і Юрій Лукачов, а також майор Мурадхан Ахмедханов.

45-річний полковник Олексій Решетнєв, за даними "Схем", має позивний "122". Він – командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу федеральної служби військ Росгвардії.

У російських ЗМІ за 2021 рік Решетнєв згадується як командир військової частини 3424, що дислокується у Нижегородській області. Зокрема, ця військова частина охороняла Федеральне казенне підприємство "Завод імені Я.М. Свердлова", яке спеціалізується на виробництві вибухівки.

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50-річний полковник Сергій Довгань, за даними журналістів, має позивний "Звезда 09". Він – командир військової частини 3377 та обіймає посаду начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу федеральної служби військ Росгвардії.

Військова частина, якою керує Довгань, охороняє "Гірничо-хімічний комбінат" держкорпорації "Росатом" у Красноярському краї.

47-річний полковник Юрій Лукачов, за даними журналістів, має позивний "Кулон". Він командир військової частини 3642 – відомої, як 22-а окрема ордена Жукова бригада оперативного призначення військ Росгвардії або Калачівська оперативна бригада (Кобра). Ця військова частина дислокується у Волгоградській області.

Військова частина, командиром якої є полковник Лукачов, брала активну участь у "вирішенні карабахського конфлікту, у гарячих точках у Вірменії, Північній Осетії, Кабардино-Балкарії, Дагестані, Інгушетії у першій та другій чеченських війнах".

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Четвертий командир, причетний до силового захоплення Запорізької атомної електростанції – 34-річний майор Мурадхан Ахмедханов з позивним "Шейх". Він командир окремого батальйону управління федеральної служби військ Росгвардії в республіці Дагестан.

Майор Ахмедханов командує військовою частиною 6913 з місцем дислокації у республіці Дагестан. Раніше відповідав за охорону Ленінградської АЕС.





Всі четверо окупантів, причетних до силового захоплення Запорізької АЕС, за даними джерел "Схем" у правоохоронних органах, перебувають на території Запорізької області. Лукачов – у Мелітополі, інші троє – Ахмедханов, Довгань і Решетнєв – в Енергодарі, на атомній електростанції.