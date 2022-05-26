Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Фахівці Мінцифри за допомогою штучного інтелекту ідентифікували військовослужбовця армії РФ, який займався мародерством в Ірпені на Київщині.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього "любителя селфі" та знайти його сторінку у Вконтактє", - написав міністр.







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Окупанта-мародера звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону. На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія.







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