Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж
Фахівці Мінцифри за допомогою штучного інтелекту ідентифікували військовослужбовця армії РФ, який займався мародерством в Ірпені на Київщині.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього "любителя селфі" та знайти його сторінку у Вконтактє", - написав міністр.
Окупанта-мародера звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону. На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія.
Будь ласка, зачекайте...
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(ще й напис NarkomaN на верхньому бревні)
Гдє ватрушкі? Гдє ісконная кулєбяка? В конце-то концов, - бліни с лопати?!!
Однім словом, - прідатіль руцкого міра.
Зверніть увагу, - там, де ***** і мєдвєд у тюрязі, - на стіні написано "Слава Україні!"
Уроды плодят уродов, которые вместо того, чтобы починить свою ****** избу, грабят дома в чужой стране.
На лице явные следы алкогольного вырождения.
Предшествуют минимум 3-4 пьющих поколения.
Генерация дегенерации.
Родословные некоторых, как мы можем допустить, глядя на это лиц... ммм... территорию, объявленную свободной от признаков разума, могут уходить корнями и в более удалённое прошлое. Аристократы дегенерации, если позволите.
Есть лица, на которых множественные пороки и отсутствие интеллекта их обладателя не может оттенить даже военная форма. А ещё есть страны, где плотность таких лиц на кв. км. повышенная.
Природа на нём явно отдохнула.
Причём активно и разнузданно, с блэкджеком и шлюхами.
где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла.
Эта страна проклята Богом и нормальными людьми.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
Что за железная х#йня припи@дячена возле форточки?
То хіба що для курей, щоб курсувати між кімнатою і горищем
Батя подивився на це і написав - NarkomaN
чому за декiлька рокiв бiльшiсть кацапiв перетворюються в свиней?
трiшечки бiльше 25-ти а воно вже свиня та орк.
спочатку типова мокша, на деяких свiтлинах, а зараз - типове рашистське лайно...
з такого достатньо i 25 рокiв...менше буде смороду на свiтi.