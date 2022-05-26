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Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри. ФОТОрепортаж

Фахівці Мінцифри за допомогою штучного інтелекту ідентифікували військовослужбовця армії РФ, який займався мародерством в Ірпені на Київщині.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 01

"Сьогодні ми побачили новину, як окупант пограбував квартиру в Ірпені та, тікаючи, залишив господарям фотографію свого, м'яко кажучи, не надто приємного фейсу, зроблену на їхній Polaroid. За допомогою штучного інтелекту нам вдалося ідентифікувати цього "любителя селфі" та знайти його сторінку у Вконтактє", - написав міністр.

Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 02
Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 03
Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашист пограбував квартиру в Ірпені та залишив своє фото "на пам'ять"

Окупанта-мародера звати Нікіта Третьяков, йому 26 років, родом із Ростова-на-Дону. На сторінці все доволі типово: тачки, армія, напіврозвалені російські будинки та, звісно ж, алкоголь на районі. Словом, рускомірна ідилія.

Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 05
Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 06
Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ від початку війни відправили з прикордонних міст в глибинку Росії майже 60 тонн посилок, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА


Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 08
Ідентифікований мародер-рашист, що залишив в Ірпені своє фото на Polaroid, - Мінцифри 09

Автор: 

армія рф (17337) Ірпінь (358) мародерство (339) Федоров Михайло (877)


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Топ коментарі
+52
Ізба з євровікном.
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26.05.2022 21:24
+46
Изба на последнем фото прекрасная С пластиковым окном и задутая пеной между бревнами Конечно, откуда ему болезному знать как работает Polaroid?
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26.05.2022 21:25
+27
История России 20-21 веков на примере оного конкретного человека
Уроды плодят уродов, которые вместо того, чтобы починить свою ****** избу, грабят дома в чужой стране.
На лице явные следы алкогольного вырождения.
Предшествуют минимум 3-4 пьющих поколения.
Генерация дегенерации.
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26.05.2022 21:34
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ага, глибинний паца... на два метри нижче чистої підлоги
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26.05.2022 21:22 Відповісти
Ізба з євровікном.
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26.05.2022 21:24 Відповісти
Не бурят и как ни странно все еще живой.
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26.05.2022 21:24 Відповісти
Изба на последнем фото прекрасная С пластиковым окном и задутая пеной между бревнами Конечно, откуда ему болезному знать как работает Polaroid?
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26.05.2022 21:25 Відповісти
уроду на бутылке сидеть проще,там автофокус...
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26.05.2022 21:33 Відповісти
окно привез вместе со стиралкой с прошлого похода
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26.05.2022 21:49 Відповісти
Ишь ты, богато живёт ихняя деревня...
(ще й напис NarkomaN на верхньому бревні)
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26.05.2022 21:53 Відповісти
а чувак поруч в рОбі Газпром)
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27.05.2022 09:50 Відповісти
А над вікном написано narkoman😁 воно й видно.
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26.05.2022 21:28 Відповісти
Рило імбИцила з обвислою губою.
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26.05.2022 21:30 Відповісти
Моднявиє пацани... Усє дєвкі їхніє!

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26.05.2022 21:55 Відповісти
Нєруцкая водка і буржуазная кока-кола. Бургєри і піцца тоже нєскрєпния кокіє-то.
Гдє ватрушкі? Гдє ісконная кулєбяка? В конце-то концов, - бліни с лопати?!!
Однім словом, - прідатіль руцкого міра.

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26.05.2022 22:05 Відповісти
Прикольна гіфка про "кока-колу" на кацапії.
Зверніть увагу, - там, де ***** і мєдвєд у тюрязі, - на стіні написано "Слава Україні!"

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26.05.2022 22:23 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/26/7140110/ У Франції викрили ексвійськового, який розповідав у ЗМІ про "злочини" української армії та "Азову"
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26.05.2022 21:30 Відповісти
"Лайфстайл" про який можно тільки мріяти.....
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26.05.2022 21:31 Відповісти
типично дебильная рожа
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26.05.2022 21:33 Відповісти
История России 20-21 веков на примере оного конкретного человека
Уроды плодят уродов, которые вместо того, чтобы починить свою ****** избу, грабят дома в чужой стране.
На лице явные следы алкогольного вырождения.
Предшествуют минимум 3-4 пьющих поколения.
Генерация дегенерации.
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26.05.2022 21:34 Відповісти
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26.05.2022 22:14 Відповісти
так якраз таких російських письменників теперішня влада і хоче заборонити. А всякі там акуніни чи як їх і так проб'ються
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28.05.2022 08:19 Відповісти
Человек, прочитавший "Окаянные дни", уже никогда не будет верить в Россию.
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29.05.2022 09:06 Відповісти
Как минимум, 100-летний, то есть на протяжении 4-х поколений, отрицательный отбор.
Родословные некоторых, как мы можем допустить, глядя на это лиц... ммм... территорию, объявленную свободной от признаков разума, могут уходить корнями и в более удалённое прошлое. Аристократы дегенерации, если позволите.
Есть лица, на которых множественные пороки и отсутствие интеллекта их обладателя не может оттенить даже военная форма. А ещё есть страны, где плотность таких лиц на кв. км. повышенная.
Природа на нём явно отдохнула.
Причём активно и разнузданно, с блэкджеком и шлюхами.
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29.05.2022 09:02 Відповісти
Звичайно, що квартира Валерії, яку цей хій пограбував, зірвала у кацапа дах. Лише подивіться на його ізбушку на кур´їх ніжках.
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26.05.2022 21:36 Відповісти
Со стекломойпакетом...
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26.05.2022 21:40 Відповісти
Ізба - вогонь! Пінобетон між бревнами - це успіх!
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26.05.2022 21:59 Відповісти
Бог лежит больной, окинув глазом дикие российские дела,
где идея вывихнула разум и, залившись кровью, умерла.
Эта страна проклята Богом и нормальными людьми.
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26.05.2022 21:43 Відповісти
******
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26.05.2022 21:45 Відповісти
Тупа, кацапсяча харя...
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26.05.2022 21:56 Відповісти
"Брат за брата - так за основу взято! Фарту масти - АУЕ!"

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26.05.2022 22:04 Відповісти
Явно дебілувате.
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26.05.2022 22:05 Відповісти
Івасик. Хр-р-ррр... (харчить і пускає слину)

© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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26.05.2022 22:10 Відповісти
Обыкновенный кацапский питарас и судя по харе в роду где-то оленеводы наслелдили, впрочем как и у всей этой орды!!!!!!! Русских в природе не существует, там намешано разной чуди, мокши до моноголов!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.05.2022 22:08 Відповісти
Вот нахуа эта информация тут сейчас? Лучше покажите его отрезанную голову с этими фотографиями и текстом, что найдём каждого!
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26.05.2022 22:12 Відповісти
А теперь знатоки, внимание, вопрос!
Что за железная х#йня припи@дячена возле форточки?

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26.05.2022 22:19 Відповісти
Холодильник?
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26.05.2022 22:29 Відповісти
Старлінк Ілона Маска.

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26.05.2022 22:29 Відповісти
холодильник орков))))))
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26.05.2022 22:30 Відповісти
Драбинка для кішки.
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26.05.2022 22:42 Відповісти
Та для киці якась тупікова драбинка...
То хіба що для курей, щоб курсувати між кімнатою і горищем
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26.05.2022 23:41 Відповісти
Я таке колись вже бачив. Хоча ... кацапчик може бути куройобом. Такого теж бачив але в дуже похилому віці, давно, під Ярославлем...
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27.05.2022 00:22 Відповісти
Згадався роман "http://loveread.ec/read_book.php?id=97619&p=1#gl_1 Последняя комедия " Юрія Мамлеєва - один із персонажів був куройобом у прямому значенні цього слова... що радикальним чином вплинуло на його долю не лише на земному, але й на потойбічному рівні. Треба зауважити, що цей чувак і його ситуація - одні з найм'якших колізій у цій метафізичній фантасмагорії
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27.05.2022 05:29 Відповісти
Двое недоделков у *************** забора.
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26.05.2022 22:53 Відповісти
То пацан у відпустці накурився і зробив аеродром для мух, "шоб по-военному было".
Батя подивився на це і написав - NarkomaN
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26.05.2022 23:48 Відповісти
Антенна ********* смотреть? Или шо то за херня?
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29.05.2022 13:16 Відповісти
Ідентифікований мародер-рашист, бажано посмертно.
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26.05.2022 22:32 Відповісти
Передав дані цього у**обка в Грузинський легіон.....а там ....побачимо )
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26.05.2022 22:37 Відповісти
Никитос, это - попадос!
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26.05.2022 22:54 Відповісти
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26.05.2022 22:56 Відповісти
По ******** у этого кацапа видно, что это дегенерирующий *****, истинный херой руцкого мира!
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26.05.2022 23:43 Відповісти
Типичный АНАЛОГОВНЕТ!!!
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27.05.2022 00:58 Відповісти
Їблан.
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27.05.2022 01:59 Відповісти
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27.05.2022 20:42 Відповісти
По пиці видно що він ідіот, а що з ідіота візьмеш. Таких навіть суди не судять, а лікують в психушці. Тому таких краще в полон не брати, а прикончити на місті щоб і державні гроші не марнувати на його утримання.
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27.05.2022 21:02 Відповісти
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27.05.2022 23:24 Відповісти
Это и есть страна АУЕ и её обитатели… вот в э то гавно они и хотят затащить Украину.
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27.05.2022 23:46 Відповісти


чому за декiлька рокiв бiльшiсть кацапiв перетворюються в свиней?

трiшечки бiльше 25-ти а воно вже свиня та орк.

спочатку типова мокша, на деяких свiтлинах, а зараз - типове рашистське лайно...
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28.05.2022 13:31 Відповісти
було б добре, якби воно не дожило до 4 червня, якраз до свого ДН...

з такого достатньо i 25 рокiв...менше буде смороду на свiтi.
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28.05.2022 13:34 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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28.05.2022 15:46 Відповісти
а, якi мiшечкi пiд очима гарни. молоде, а вже як батька
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29.05.2022 01:48 Відповісти
Ну что сказать, мальчик себе немного подпортил жизнь в плане отдыха и работы за границей. Теперь сможет отдыхать только на територии матушки россии или беларуси. Но стоит ему поехать отдохнуть в тот же Египет, я не говорю о дальнобое в страны Европы, то в аэропорту его ждёт экстрадиционный арест, экстрадиция в Украину, СИЗО СБУ, периодические прогулки по "местам боевой славы" в каске, бронике( что бы никто из местных не застрелил) и ... наручниках на следственные эксперименты, далее "самый гуманный украинский суд", который даст не меньше десятки, затем возможны такие варианты : обмен на наших пленных или политических заключенных, а они будут , либо помилование президентом (это зависит от того кто будет президентоми и какие отношения с рф будут у Украины ) в обмен на экономические и политические преференции со стороны рф. Но так или иначе, парень потеряет один, два а то пять лет своей жизни...
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29.05.2022 22:57 Відповісти
 
 