Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай. ФОТО

Через російські обстріли у Сєверодонецьку четверо загиблих, у Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж усієї доби росіяни намагалися протиснутися у Сєверодонецьк зі сторони Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових в районі Устинівки.

"Жителі Сєверодонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєверодончанина. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки. Додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок. І це виключно в Сєверодонецьку. Підрахували кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначив Гайдай.













Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

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Взагалі, як зазначає Гайдай, у Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці.

За минулу відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами ППО збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".