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Новини Фото Війна
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Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай. ФОТО

Через російські обстріли у Сєверодонецьку четверо загиблих, у Лисичанську обстріляне відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж усієї доби росіяни намагалися протиснутися у Сєверодонецьк зі сторони Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції наших військових в районі Устинівки.

"Жителі Сєверодонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно. 26 травня від снарядів ворога загинули чотири сєверодончанина. Усі – в старих районах міста. Двоє з них – одночасно, біля однієї багатоповерхівки. Додалися й пошкодження житлового фонду – 11 багатоквартирних та один приватний будинок. І це виключно в Сєверодонецьку. Підрахували кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав", – зазначив Гайдай.

Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай 01
Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай 02
Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай 03
Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай 04
Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай 05
Війська РФ намагаються протиснутися у Сєверодонецьк та атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки, - Гайдай 06

Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух снаряда в 30 метрах від Ювілейного мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО

Взагалі, як зазначає Гайдай, у Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати. Що відомо за 26 травня: 11 будинків у Золотому, дев’ять – у Гірському, вісім – у Тошківці, чотири – у Нирковому, три – у Миколаївці.

За минулу відбито дванадцять атак ворога, знищено танк, п’ять артилерійських систем, п’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів. Підрозділами ППО збито ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".

Автор: 

армія рф (17337) Лисичанськ (315) обстріл (28428) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Великі міста- це ******* бастіони, за які треба максимально чіплятись, знесилюючи рашистів. Лише коли є загроза оточення, то відходити, збеоігаючи особовий склад. Хай місцеві отримують прививку від рашизму, хоча не всім це допоможе
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27.05.2022 08:40 Відповісти
У них був вибір евакуації.
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27.05.2022 09:02 Відповісти
26 травня до готелю "Мир" у Сіверськодонецьку проникла ворожа ДРГ - ЗСУ встояли https://t.me/operativnoZSU/26076 https://t.me/operativnoZSU/26076

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27.05.2022 09:58 Відповісти
Головне, щоб і біля Пурдівки, і в інших напрямках кацапи пропурділися, дриснули кров'ю і відкотилися назад.
Слава ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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27.05.2022 09:59 Відповісти
Гайдай работает в генштабе? Когда же наконец этот паникер и ссыкун закроет свой рот?...На передовую иди, глава 5% луганской области. Помогай армии делом, а не разгоняй панику языком!
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27.05.2022 11:16 Відповісти
 
 