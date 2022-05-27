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За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств. Поліція задокументувала наслідки ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.

Під обстрілом ворога перебували населені пункти — Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. Російські війська били з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 01
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 02
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 03
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 04
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підтримки артилерії ворог намагається закріпитися в Лимані на Донеччині, - Генштаб ЗСУ


За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 06
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 07
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 08
За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція 09

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донецька область (8440)


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Що буде робити поліція коли знищать уже всі будівлі і рахувати буде нічого?
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27.05.2022 10:35 Відповісти
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27.05.2022 11:00 Відповісти
РюZкий мир "любит" Донбасс чем жители тамошние...
Крысы не грабят его с марта 2014 года...
Денис Казанский подтвердит...он там жил...
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27.05.2022 11:02 Відповісти
 
 