За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільні об’єкти. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств. Поліція задокументувала наслідки ударів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Національній поліції України.
Під обстрілом ворога перебували населені пункти — Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. Російські війська били з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Крысы не грабят его с марта 2014 года...
Денис Казанский подтвердит...он там жил...