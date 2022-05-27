Окупанти застосовують тактику тотального знищення, обстрілюють Луганщину без упину, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Російські окупанти без упину обстрілюють території Луганської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.
"Ворог застосовує до Луганщини тактику тотального знищення. Тривають важкі бої на околицях Сєвєродонецька. Обласний центр знищують артилерією та авіацією. Ворог обстрілює наші території без зупину. Внаслідок обстрілів сталися значні руйнування в Сєвєродонецьку, Привіллі, Новодружеську та Гірському", - йдеться в повідомленні.
В ДСНС зазначили, що у громадах палають повністю житлові квартали. Пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС області попри обстріли намагаються дістатися до місця пожеж.
"В області продовжує роботи з виявлення та ідентифікації вибухонебезпечних предметів піротехнічний розрахунок ДСНС Луганщини. Зокрема, вчора піротехніки відпрацювали адреси в Лисичанську.
Попри постійну загрозу, рятувальники Луганщини продовжують надавати допомогу мирним жителям. Вони розвозять гуманітарні набори, питну та технічну воду. Протягом минулої доби рятувальники розвезли людям понад 32 тонни води", - додали рятувальники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він проголосив її ще 24 лютого, лише під іншим соусом. А тепер зрозумів, що газова ера йде невпинно до свого кінця. Світ нагадав терористу: Україна і ти годуєте світ! То чому би не знищити в Україні все, полишивши тільки плодючі чорноземи. Не треба утримувати й модернизовувати газові родовища, а лишень заселити територію тупими урками і будувати без нових технологій сільгосптехніку радянських часів.
І з цього моменту починається новий терор - хлібний. І рашка знову на коні. І пацани знову при диктаті всьому світові. Тому нова тактика випаленої землі без україномовних чи російськомовних. Одні зазомбовані парашисти з поганяйлом начолі.
Борітеся - поборете! Слава Україні та Українцям! Смерть ворогам!