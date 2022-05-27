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Netflix перестав працювати без VPN у користувачів із РФ, – ЗМІ. ФОТО

У ніч із 26 на 27 травня користувачі Netflix із Росії почали повідомляти про повну недоступність сервісу без VPN.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DTF.

 "Раніше серіали та фільми можна було дивитися з РФ, використовуючи VPN тільки для реєстрації та поповнення рахунку облікового запису — наприклад, турецького. Перевірка DTF показала, що сервіс дійсно видає помилку як у додатках, так і в веб-версії. В останній на головній сторінці просто відображається текст "Недоступно", - йдеться у повідомленні.

Netflix перестав працювати без VPN у користувачів із РФ, – ЗМІ 01

Netflix оголосив про припинення роботи в Росії ще 6 березня, проте після цього продовжував додавати контент як з дубляжем, так і з субтитрами російською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Netflix призупинив роботу в Росії

Netflix перестав працювати без VPN у користувачів із РФ, – ЗМІ 02

"Ймовірно, тепер сервіс вдався до повного блокування обслуговування в РФ навіть для тих, хто її тимчасово відвідує. Amazon Prime також забороняє жителям Росії дивитися свої серіали через облікові записи інших країн", - додають у DTF.

росія (65122) санкції (11819) Netflix (75)


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Топ коментарі
+14
у дідов ні нетфлікса ні впн не було
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27.05.2022 11:37
+3
Таки да) Можно Бриллиантовою руку смотреть)))) Ну как вариант
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27.05.2022 11:41
+2
ага, а впн самі надають, смішно.
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27.05.2022 11:40
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у дідов ні нетфлікса ні впн не було
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27.05.2022 11:37 Відповісти
Таки да) Можно Бриллиантовою руку смотреть)))) Ну как вариант
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27.05.2022 11:41 Відповісти
ага, а впн самі надають, смішно.
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27.05.2022 11:40 Відповісти
Нам от этого не легче
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27.05.2022 11:40 Відповісти
А до кацапні ніяк не доходить в чому причина.
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27.05.2022 11:42 Відповісти
ВПН придумали трусы. Настоящий орк смотрит Чапаева
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27.05.2022 12:06 Відповісти
Настоящий орк смотрит "Бригаду.
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27.05.2022 12:12 Відповісти
За нормальный впн деньги надо тоже платить. На бесплатном онлайн нормально не посмотришь. Да и на латном не всегда.
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27.05.2022 12:08 Відповісти
VPN - это всегда падение скорости. Даже на дорогих, платных сервисах. Для закачки HD-видеопотока будет уже критично.

Но новости на запрещённых сайтах почитать получится.
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27.05.2022 12:12 Відповісти
Хай дивляться "9 роту" Там вони - непереможні герої!
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27.05.2022 12:52 Відповісти
Та і фіг з ними.Вони тепер менше стріляти почнуть,чи як?Чи менше Градів будуть випускати?Я думаю більшості громадян від цієї новини не холодне,не жарко.
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27.05.2022 13:27 Відповісти
Ібо не*уй. Скрепи так скрепи. Глибоко, боляче, але своє
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27.05.2022 22:24 Відповісти
 
 