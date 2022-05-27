Netflix перестав працювати без VPN у користувачів із РФ, – ЗМІ. ФОТО

У ніч із 26 на 27 травня користувачі Netflix із Росії почали повідомляти про повну недоступність сервісу без VPN.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DTF.

"Раніше серіали та фільми можна було дивитися з РФ, використовуючи VPN тільки для реєстрації та поповнення рахунку облікового запису — наприклад, турецького. Перевірка DTF показала, що сервіс дійсно видає помилку як у додатках, так і в веб-версії. В останній на головній сторінці просто відображається текст "Недоступно", - йдеться у повідомленні.







Netflix оголосив про припинення роботи в Росії ще 6 березня, проте після цього продовжував додавати контент як з дубляжем, так і з субтитрами російською мовою.

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"Ймовірно, тепер сервіс вдався до повного блокування обслуговування в РФ навіть для тих, хто її тимчасово відвідує. Amazon Prime також забороняє жителям Росії дивитися свої серіали через облікові записи інших країн", - додають у DTF.