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Окупанти обстрілюють район траси Лисичанськ - Бахмут, намагаються прорвати оборону ЗСУ, але наша армія чинить потужний спротив, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Окупанти великими силами намагаються прорвати оборону українських захисників.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Головні сили 90-ї танкової та 76-ї десантно-штурмової дивізій ЗС РФ сьогодні продовжили наступ на трасу Бахмут - Лисичанськ в районі сіл Нагірне, Білогорівка, Берестове.

На цих фото українських розвідників російські танки та БМПТ Термінатор виїхали на висоту для обстрілу району траси, а потім тікають, потрапивши під обстріл української артилерії. Противник зосереджує зусилля на прориві нашої оборони, і застосовує для цього свої основні оперативні резерви. Обстановка залишається важкою, ворог великими силами намагається прорвати нашу оборону, щоб створити нове оточення. Але українська армія чинить потужний спротив, і докладає зусиль для розгрому ударного угруповання ЗС РФ. Йдуть дуже важкі бої", - зазначив журналіст.

Також дивіться: Вибух снаряда в 30 метрах від Ювілейного мосту між Сєверодонецьком та Лисичанськом. ВIДЕО

Окупанти обстрілюють район траси Лисичанськ - Бахмут, намагаються прорвати оборону ЗСУ, але наша армія чинить потужний спротив, - Бутусов 01
Окупанти обстрілюють район траси Лисичанськ - Бахмут, намагаються прорвати оборону ЗСУ, але наша армія чинить потужний спротив, - Бутусов 02
Окупанти обстрілюють район траси Лисичанськ - Бахмут, намагаються прорвати оборону ЗСУ, але наша армія чинить потужний спротив, - Бутусов 03

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+40
Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.05.2022 13:06
+26
Безумну пора лишить мандата за закон про расстрел военных на месте
Этот закон ей точно в раше написали - надо бы найти инициаторов
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27.05.2022 13:20
+24
Тихіше,Юра. Безумна вже пише на тебе кляузу в СБУ.
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27.05.2022 13:10
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Господи, Матінко Богородице бережіть та допомагайте нашим захисникам
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27.05.2022 13:06 Відповісти
Тихіше,Юра. Безумна вже пише на тебе кляузу в СБУ.
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27.05.2022 13:10 Відповісти
Потерпілий заздрить і нацьковує її.
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27.05.2022 13:14 Відповісти
Безумну пора лишить мандата за закон про расстрел военных на месте
Этот закон ей точно в раше написали - надо бы найти инициаторов
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27.05.2022 13:20 Відповісти
Провести тестове застосування законопроекту на його авторці - розстріляти Безуглу...
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27.05.2022 13:56 Відповісти
ініціатори в ОП
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27.05.2022 14:38 Відповісти
Поправочка вона не безумна, а безмозгла!
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27.05.2022 14:40 Відповісти
То є таак! Пан Юрій заважає Ьезвуглій з Єрмаком відбудовувати Україну, бо кричить на все горло про війну! 😏 Потерпілий шеф Безвуглою війну у в голові взагалі то закінчу, то розпочинає. І о все через пана Юрія, який пише, що у нас війна. 😏 Тож пана Юрія писати про мир, Єрмака з Безвуглою і геніальним Бубочкою може змусити лише бакановське СБУ.
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27.05.2022 14:31 Відповісти
Безумна людина, бо цілковито втрачено інстинкт самозбереження. Як і в усієї зеленої плісняви. Землі, блдядьво, під ногами не чує.
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27.05.2022 15:22 Відповісти
На фотках, я так понимаю,три т72 и две бмпт терминатор. Разогнали их артой. Жаль, что без прямых попаданий с отлетом башен. Украине категорически не хватает определенных средств поражения. Противника прекрасно видят, но достать нечем.
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27.05.2022 13:12 Відповісти
Brimstone probyli na skvoz za 10 kilometrov,no vidimo tam ix netu na etom ucastke ili droni kamikadze tam toze netu
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27.05.2022 13:19 Відповісти
Вроде тысячи джавелинов, сотни дронов-камикадзе передали...
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27.05.2022 13:30 Відповісти
Ну і де Джавеліни? Зараз там найбільше пекло, а ******* зброя під Київом стоить?
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27.05.2022 13:17 Відповісти
Джавелины не дотянутся. Судя по качеству фото, которое делали через оптику, кацапы стоят дальше, чем 2 км.
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27.05.2022 13:21 Відповісти
Джавелины старых модификаций- 2,5 км. Новой- > 4 км
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27.05.2022 14:15 Відповісти
Может пора мобилизацию объявить ?
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27.05.2022 13:19 Відповісти
Она объявлена с 24.02.22.
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27.05.2022 13:20 Відповісти
вона активно йде.
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27.05.2022 13:22 Відповісти
Она и не заканчивалась... Просто много военных в тылу сейчас. Сейчас будут ждать достаточно оружия и подгатавливать военных, потом только будет движение. У нас не такая тактика как у рашистов, тупо закидывать всех пацанов вперед
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27.05.2022 13:26 Відповісти
с такой тактикой мы потихоньку сдвигаемся до границ Львовской области
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27.05.2022 21:51 Відповісти
Туди вже були направлені мобілізовані, які всигли навіть підготовку пройти. Стрілкової зброї і набоїв наче вистачає, але по ним працює здалеку артилерія. Як я зрозумів, в деяких місцях нашим нічим відповісти, або є якась неузгодженість.
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27.05.2022 13:51 Відповісти
Мобилизация идет полным ходом!!! Не всех берут. Стал свидетелем в военкомате как мужчине отказали, тот умолял взять (лишился родных). В списки резерва то вносят, но отфильтровуют за малейшие косяки по здоровью или физ.форме (2 ребенка или ишемия - свободен!). ЗСУ фарш не нужен, мы не армия орков
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27.05.2022 14:03 Відповісти
Тоді треба їхати в Чернігів- там беруть всіх
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27.05.2022 14:17 Відповісти
Нужен один, но очень болезненный удар по рашистам ( не обязательно на Донбассе) и наступит перелом на фронте.
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27.05.2022 13:39 Відповісти
Такой как с переправой через Донец, Чернобаевкой и крейсером Мацква? Или еще болезненней?
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27.05.2022 15:13 Відповісти
Вот Безглуздую бы туда!
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27.05.2022 13:42 Відповісти
Безмозглую...
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27.05.2022 14:14 Відповісти
"...намагається прорвати нашу оборону, щоб створити нове оточення."

Я что то пропустил?
Т.е. где то уже есть наши в окружении?
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27.05.2022 13:59 Відповісти
Це про Маріуполь.
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27.05.2022 14:02 Відповісти
Орки намагалися прорвати нашу оборону , але обіср@ лися
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27.05.2022 15:17 Відповісти
Боже!Бережи їх та допомогай бити рашистів.
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27.05.2022 16:21 Відповісти
 
 