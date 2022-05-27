Окупанти обстрілюють район траси Лисичанськ - Бахмут, намагаються прорвати оборону ЗСУ, але наша армія чинить потужний спротив, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Окупанти великими силами намагаються прорвати оборону українських захисників.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Головні сили 90-ї танкової та 76-ї десантно-штурмової дивізій ЗС РФ сьогодні продовжили наступ на трасу Бахмут - Лисичанськ в районі сіл Нагірне, Білогорівка, Берестове.

На цих фото українських розвідників російські танки та БМПТ Термінатор виїхали на висоту для обстрілу району траси, а потім тікають, потрапивши під обстріл української артилерії. Противник зосереджує зусилля на прориві нашої оборони, і застосовує для цього свої основні оперативні резерви. Обстановка залишається важкою, ворог великими силами намагається прорвати нашу оборону, щоб створити нове оточення. Але українська армія чинить потужний спротив, і докладає зусиль для розгрому ударного угруповання ЗС РФ. Йдуть дуже важкі бої", - зазначив журналіст.

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