Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз такий час, коли маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо. Наше майбутнє, саме українське. Без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити", - зазначив Зеленський.

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