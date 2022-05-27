Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз такий час, коли маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо. Наше майбутнє, саме українське. Без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+39 Oleg Zaporogec
показати весь коментар27.05.2022 13:21
+34 Юрий #499168
показати весь коментар27.05.2022 13:21
+31 MAKAROV #508144
показати весь коментар27.05.2022 13:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зеленський.
«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями»
Після війни розберемось, хто що хотів будувати.
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:27.05.2022
"кремль" треба писати правильно
Чули вже.
Найти и наказать того, кто провалил операцию с вагнеровцами
Найти и наказать того, кто сдал Херсон и юг
Найти того, кто сорвал закупку оружия, броников, касок с 2019 года, что сейчас клянчим оружие
Найти и наказать того, кто пытается развалить противопутинскую коалицию сейчас
Найти и наказать того, кто скрвывал развединформацию о российском вторжении
и т.д.
Строитель зеров.
Ваші зустрічі із міжнародними політиками - це добре , але в нашій країні повинна бути повна злагода між політиками , якої не видно на горизоті , так як ви не даєте оппозиціі і слова сказати !
а мені така Україна майбутнього треба -