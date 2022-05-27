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Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз такий час, коли маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо. Наше майбутнє, саме українське. Без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. Україна стала господарем свого життя і має сама визначати, як жити", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси", - Зеленський. ВIДЕО

Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 01
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 02
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 03
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 04
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 05
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 06
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 07
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 08
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 09
Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, - Зеленський 10

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+39
Я хочу майбутнє без недолугої брехливої зеленосрані у владі
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27.05.2022 13:21
+34
Без тебя,без тебя...
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27.05.2022 13:21
+31
Пошел нах, строитель дорог! Из-за твоих ******* и асфальта сейчас армии туго приходится.
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27.05.2022 13:22
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Щоб побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо, спочатку треба розформувати ОП
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27.05.2022 13:20 Відповісти
они просто хотят воровать и после войны. В которой еще не победили.И сам "Офис" предумпн, чтобы протащить туда трижды рыга - Ермака...
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27.05.2022 13:33 Відповісти
Зеленський, саме краще, що у тебе виходить, це воювати з опозиц1ею 1 брехливо мр1яти.
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27.05.2022 13:39 Відповісти
"Маємо змогу побудувати таке майбутнє для України, якого справді хочемо...", але не маємо бажання
Зеленський.

«Так выпьем же за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями»
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27.05.2022 13:58 Відповісти
Без тебя,без тебя...
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27.05.2022 13:21 Відповісти
И без марьян безмозглых и ей подобных отбросов украинского народа.
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27.05.2022 13:43 Відповісти
Я хочу майбутнє без недолугої брехливої зеленосрані у владі
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27.05.2022 13:21 Відповісти
Пошел нах, строитель дорог! Из-за твоих ******* и асфальта сейчас армии туго приходится.
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27.05.2022 13:22 Відповісти
Может пора бы уже ограничить как-то поток сознания нелоха?
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27.05.2022 13:23 Відповісти
як? зашити писок? я за,але Захід буде скаржитись на негуманне поводження з тварючками)))
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27.05.2022 14:47 Відповісти
Для початку хоч Херсон визволити потрібно і вже потім про далекі фантазії мріяти
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27.05.2022 13:26 Відповісти
Для начала Украина должна выстоять и войну выиграть. А с такими как Ермак, Баканов, Шмыгаль, Татаров, Безуглая и прочей швали, которую ты приволок во власть, вы можете только разрушать единство общества в Украине.
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27.05.2022 13:29 Відповісти
Не Україна, а українці в Україні. А то почнеться - Україна - це Зеленський, без Зеленського не буде України...Поменше давайте Боневтуку мікрофон та пишіть на листочку якщо вже воно хоче щось сказати. І все буде добре.
Після війни розберемось, хто що хотів будувати.
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27.05.2022 13:33 Відповісти
Родина - не жопа президента. Без разницы какой страны президент
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27.05.2022 13:46 Відповісти
73 %.чуваков *3а* и всего 27...против Зелемойских чуваков Бени...не вора...
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27.05.2022 13:37 Відповісти
Нужно строить такую Украину в которую захотят вернутся наши беженцы с Германии,Швейцарии и Франции.А это значит нужно быть ещё привлекательнее чем эти страны.
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27.05.2022 13:42 Відповісти
А беженцы пусть стройку там пересидят...
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27.05.2022 13:49 Відповісти
Чесно кажучи, зараз краще мовчати ніж таке говорити. На фронті дуже важка ситуація, для військових і цивільних, що перебувають під обстрілами кожен день як рік. Не треба розказувати про далеке світле майбутнє, краще сказати людям як ми готуємося пройти опалювальний сезон під прильотами ракет, дефіцитом газа і фінансів. Як будуть проходити жнива і зберігання врожаю, як взагалі далі буде існувати і воювати держава, якщо на фоні фінансової кризи нам скажуть, що грошей союзники дати більше не можуть? Оці плани про світле майбутнє чомусь не чути було коли ворог стояв в передмісті Києва.
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27.05.2022 13:43 Відповісти
І хто це щасливе майбутнє побачить? Арестович сказав учора, що війна буде до останнього Українця, але явно не мав на увазі, Зеленкого, політиків, олігархів і навіть батьки Зеленського які в Ізраїль поїхали шикувати теж не відносяться до останніх Українців. Херсон здали. Мости не підірвали. Завжди цікавило, чому немає прильотів ракет по раді? Влада України явно цікава Кремлю.
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27.05.2022 13:43 Відповісти


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Реєстрація:27.05.2022
"кремль" треба писати правильно
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27.05.2022 14:06 Відповісти
. Без якихось застарілих і токсичних речей, які не мають стосунку до наших національних потреб і нашого характеру. -"зебанат" пропонує стерти національні потреби і риси українського характеру.,бо вони мішають йому у створенні суверенної незалежної і процвітаючої Украаїни .Це 3,14стець повний. "зе" - рашистський манкурт, котрий добивається того ж,що і рашист
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27.05.2022 13:45 Відповісти
"Я розповім вам про Україну своєї мрії"
Чули вже.
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27.05.2022 13:45 Відповісти
Це хто його буде будувати Єрмак, Татаров, чи може Гетманцев?
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27.05.2022 13:45 Відповісти
По подсчётам Всемирного банка...Украине понадобится 5-7 лет для восстановления страны и 500 мильярдов доляров инвестиций...
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27.05.2022 13:49 Відповісти
Ти вже збудував космодром, університет майбутнього і висадив мільярд дерев.
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27.05.2022 13:49 Відповісти
С Гетманцевыми и прочими болванами Зе может посадить мильярд деревьев разве что... Зуб даю...
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27.05.2022 13:52 Відповісти
На фото - наслідки того, що якийсь Голобородька до хера мріяв і нічого не робив...
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27.05.2022 13:55 Відповісти
ну так, прального порошку завжди було вдосталь...
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27.05.2022 14:07 Відповісти
Успішне майбутнє України може буде виключно після того, як ze-******* у повному складі відправиться на лаву підсудних: за розмінування чонгару, за злив операції по вагнерівцям, за дєрєбан ковідного фонду, за знищення ракетної програми, за продаж гуманітарки, за скрутки ндс, за велике крадівництво, за зарплати 20-30-50 і тд.
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27.05.2022 13:56 Відповісти
Владимир Александрович, меньше пафоса , больше конкретики
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27.05.2022 13:58 Відповісти
ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО:
Найти и наказать того, кто провалил операцию с вагнеровцами
Найти и наказать того, кто сдал Херсон и юг
Найти того, кто сорвал закупку оружия, броников, касок с 2019 года, что сейчас клянчим оружие
Найти и наказать того, кто пытается развалить противопутинскую коалицию сейчас
Найти и наказать того, кто скрвывал развединформацию о российском вторжении
и т.д.
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27.05.2022 14:02 Відповісти
с такой же степенью коррупции в государстве, как и все предыдушие десятилетия и с морем парашных кротов в оп-е, и власти на местах? за другое, свободное будущее снова сражается и гибнет лучшая часть украинского народа. в том будущем у оп-ных мечтателей и "планах дерьмаков и братвы" по распилу грядущего мирового финансирования на восстановлению страны, будущего не должно быть. это уникальный и вобщем то последний шанс, в огромной мере избавиться от этих "родимых пятен" всех десятилетий постсовковых, пропарашных властей.
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27.05.2022 14:09 Відповісти
Змогу мали й до війни підготуватися, але..Дай Боже ,щоб війна швидше закінчилась!
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27.05.2022 14:17 Відповісти
Сначала надо победить *********. Потом - восстанавливать страну и впк, вооружаться до зубов, увеличивать армию, отойти от модели олигархата и прекратить врать народу.
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27.05.2022 14:19 Відповісти
А где на фото Зеленский?
Строитель зеров.
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27.05.2022 14:22 Відповісти
А його в майбутньому нема.
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27.05.2022 16:16 Відповісти
Вова , Украіну відбудуємо тільки після перемоги , а поки що краще розкажи народу Украіни , як там справи з нашими полоненими азовцями , як вам вдалося так швидко здати Херсон , Мелітополь , Енергодар і Марік ?
Ваші зустрічі із міжнародними політиками - це добре , але в нашій країні повинна бути повна злагода між політиками , якої не видно на горизоті , так як ви не даєте оппозиціі і слова сказати !

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27.05.2022 14:43 Відповісти
Ви будуйте,десь у ісраїлі,чи на паРаші своє майбутнє,бо за ваші дії,та голоси дегенератів дуже страшна ціна,що з "Азовом"підарас гнусавий???
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27.05.2022 14:44 Відповісти
Це точно, їх майбутнє десь в Ісраелі.
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27.05.2022 16:14 Відповісти
Хочу майбутє без зеленського і слугів урода!
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27.05.2022 16:13 Відповісти
Начинайте с дорог, зебабуси.... И на шашлыки
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27.05.2022 16:20 Відповісти
Зе хоче повернутись до совкодрочерних хрущовок, не сумніваюсь в цьому,
а мені така Україна майбутнього треба -

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27.05.2022 16:29 Відповісти
Каждому по межигорью!
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27.05.2022 17:49 Відповісти
На жаль, ми вже знаємо яке майбутнє хоче побудувати Зеля.
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27.05.2022 20:14 Відповісти
 
 