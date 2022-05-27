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Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі у складі закордонної делегації відвідав Ірпінь.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

Османі наголосив, що всі винні в ударах по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

"Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Заподіяння ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь 01

Голова МЗС запевнив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.

Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь 02

Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь 03

Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь 04

Також читайте: Кулеба обговорив із президентом Північної Македонії Пендаровським підтримку України

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за підтриму України, йдеться в телеграмі.

"Представники Північної Македонії оглянули житловий сектор у м. Ірпінь і були вражені пошкодженнями, спричиненими армією Російської Федерації.

Нам особливо цінною є підтримка світової спільноти в засудженні російського вторгнення в Україну.
Ви демонструєте єдність проти загроз, з якими ми продовжуємо боротись.

Дякуємо, що ви поруч і солідарні з українським народом!" - йдеться в дописі.

Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь 05

Автор: 

Ірпінь (358) Македонія (115) Кулеба Дмитро (3604)


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всех мировых лидеров провести и показать звериное рыло кацапни
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27.05.2022 13:40 Відповісти
у них там на балканах свои мини-рашисты есть
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27.05.2022 13:51 Відповісти
Кацапофашисты.
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27.05.2022 14:25 Відповісти
А я вижу обратную реакцию после посещения Бучи-Ирпеня. Реальная помощь нам снижается по причине осознания ужаса что может произойти с городами Европы в случае если кацапы обвинят кого-то из евролидеров в излишней нам помощи. Москва ведь не просто под ноль стирает наши населенные пункты и убивает граждан оккупированных городков. Это план по созданию монстра в представлении экзальтрованных и изнеженных благами европейцев. Европа сдавалась Гитлеру за часы, максимум дни, лишь бы в Осло и Брюсселе не произошло как в уже разрушенной Варшаве . Теперь она заранее пугается в Ирпене.
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27.05.2022 13:53 Відповісти
Хорошо что Ирпень красивый богатый город. Не стыдно гостям показать и европейцам легче представить себя на нашем месте.
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27.05.2022 13:56 Відповісти
Был.
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27.05.2022 14:15 Відповісти
А Краматорск, Бахмут,Авдеевку и другие посетить не желаете..С? А то ж война уж закончилась.Дороги,мосты...
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27.05.2022 15:15 Відповісти
 
 