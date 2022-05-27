Міністр закордонних справ Північної Македонії Османі відвідав Ірпінь. ФОТОрепортаж
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі у складі закордонної делегації відвідав Ірпінь.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
Османі наголосив, що всі винні в ударах по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.
"Руйнування, свідком якого я став в Ірпені сьогодні, не передати словами. Заподіяння ударів по цивільних особах є воєнним злочином й абсолютно неприйнятним. Винних має бути притягнуто до відповідальності", - зазначив він.
Голова МЗС запевнив, що Північна Македонія рішуче підтримує справедливу боротьбу українського народу.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за підтриму України, йдеться в телеграмі.
"Представники Північної Македонії оглянули житловий сектор у м. Ірпінь і були вражені пошкодженнями, спричиненими армією Російської Федерації.
Нам особливо цінною є підтримка світової спільноти в засудженні російського вторгнення в Україну.
Ви демонструєте єдність проти загроз, з якими ми продовжуємо боротись.
Дякуємо, що ви поруч і солідарні з українським народом!" - йдеться в дописі.
Будь ласка, зачекайте...
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