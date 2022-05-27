З-під обстрілів на Донбасі волонтери МБФ "Фонд Добра та Любові" вивезли близько 200 цивільних. ФОТОрепортаж

Ризикуючи життям волонтери МБФ "Фонд добра та любові" вивезли з м. Лисичанськ, Слов’янськ, Северодонецьк та околиць ще майже двісті людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед евакуйованих - діти, літні люди та люди з інвалідністю, а також поранені під час бойових дій, для яких було організовано першу допомогу від парамедиків.

Водночас місцевим, які залишаються під обстрілами, надано майже 20 тонн гуманітарної допомоги.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії волонтери "Фонду Добра та Любові" здійснили п’ять евакуаційних поїздок. Дві з них у Чернігів та три на Донбас. Загалом за три місяці війни було евакуйовано понад тисячу людей, у тому числі лежачі хворі.

"З перших днів війни діяльність Фонду було трансформовано в оперативний гуманітарний центр для швидкого реагування на потреби людей, допомогу постраждалим та евакуацію з прифронтових зон та міст, які зазнали найбільших руйнувань. Задля допомоги українцям ми залучаємо міжнародні організації та інституції", - розповів голова Опікунської Ради МБФ "Фонд Добра та Любові" Олександр Дубовий.

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