Так званому генпрокурору "ЛНР", екс-правоохоронцю з Луганщини, загрожує до 15 років за ґратами, - Нацполіція. ФОТО

Колишньому посадовцю міліції Луганської області, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків, загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Фігурант за час служби у лавах міліції займав керівні посади, зокрема і у внутрішній безпеці УМВС у Луганській області. Зрадивши присязі у 2014 році, він добровільно залишився в так званій "ЛНР", де очолив їхню генеральну прокуратуру", - йдеться у повідомленні.

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Санкція статті, інкримінована 40-річному зрадникові, передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі. Тож невдовзі "генпрокурора незаконної республіки" буде оголошено у розшук з правом на фізичне затримання.