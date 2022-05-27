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Так званому генпрокурору "ЛНР", екс-правоохоронцю з Луганщини, загрожує до 15 років за ґратами, - Нацполіція. ФОТО

Колишньому посадовцю міліції Луганської області, який у 2014 році перейшов на бік бойовиків, загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Так званому генпрокурору ЛНР, екс-правоохоронцю з Луганщини, загрожує до 15 років за ґратами, - Нацполіція 01

"Фігурант за час служби у лавах міліції займав керівні посади, зокрема і у внутрішній безпеці УМВС у Луганській області. Зрадивши присязі у 2014 році, він добровільно залишився в так званій "ЛНР", де очолив їхню генеральну прокуратуру", - йдеться у повідомленні.

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Так званому генпрокурору ЛНР, екс-правоохоронцю з Луганщини, загрожує до 15 років за ґратами, - Нацполіція 02

Санкція статті, інкримінована 40-річному зрадникові, передбачає покарання до 15-ти років позбавлення волі. Тож невдовзі "генпрокурора незаконної республіки" буде оголошено у розшук з правом на фізичне затримання.

Нацполіція (15163) державна зрада (1685) Луганська область (4877)


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Очередной цирк от прокуратуры, так и вижу, как эти бездельники лично в лугандон поедут его арестовывать.
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27.05.2022 15:40 Відповісти
А зачем морды лица замыливать, когда этот персонаж уже давно прекрасно известен тем, кто хоть немножко интересовался темой о наших бывших многочисленных "правоохранителях" из Луганской и Донецких областей? Нацполиция - это очень плохой контент и не менее никакой результат. Грозить этим преступникам уже должны реальные пули и мины, а не ваши смешные пидозры и тем более фантастические угрозы нереальными годами отсидки в наших тюрьмах. Напомните, сколько сидит сейчас у нас сепаратистов и шпионов?...
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27.05.2022 15:42 Відповісти
наверно по старой привычке, как с вагнергейтом - чтобы поменьше знали "героев"
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27.05.2022 15:49 Відповісти
А там Безуглая похоже стоит, поздравляет.
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27.05.2022 15:51 Відповісти
Тож невдовзі "генпрокурора незаконної республіки" буде оголошено у розшук з правом на фізичне затримання. Джерело:
Невдовзі?!
Через вісім років після зради?!
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27.05.2022 15:44 Відповісти
а им торопиться некуда , зарплата капает , звезды на погоны тоже
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27.05.2022 15:54 Відповісти
А в реальности пенсию будет получать в Украине
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27.05.2022 15:47 Відповісти
ага, шобла прокуроська. щось не дивуе..
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27.05.2022 18:26 Відповісти
Ну вот зачем такая информация тут размещается? Какой она несет смысл? Ну что за бред!!??? Это все равно, что вызывать Януковича на допрос в Киев!
Придурки! Имитируют кипучую деятельность?
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27.05.2022 19:13 Відповісти
 
 