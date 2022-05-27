В Одесі військовослужбовець ТрО продав отриману від волонтерів допомогу для армії на 700 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця територіальної оборони, який продавав отриману від волонтерів гуманітарну допомогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"39-річний чоловік безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, квадрокоптери, складові бронежилетів, наколінники, каремати, медичне та інше приладдя. Втім до військових формувань гуманітарний вантаж не довозив, а по дорозі збував", - йдеться у повідомленні.
В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж трьох місяців фігурант вторгував на гуманітарці понад 700 тисяч гривень.
Правопорушнику оголошено підозру за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги, вчинене в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.
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Чи його не можна чіпати бо антісемітизм?
Не смешите мои тапочки......
До сих пор логистика держится на волонтёрах.
А держава за 8 лет войны не смогла наладить закупки боюронников, шлемов, приб ноч видения, прицелов и много другого.
Всё время чинуши срывали закупки пытаясь запустить туда лапу. Шо при Пете что при Зеле.
Я уже не говорю что у Зеленского армия вообще была не в приоритете.
Зараз на заході "в тренді" війна України з парашею, от вам і українська амуниція.
https://www.ebay.com/usr/ukrseller_one ukrseller_one
Люди збирають, віддають кошти, ми заходи різні проводимо, шукаємо будь-яку можливість, щоб заробити копійку і закупити речі для військових, а воно, гидота, краде і перепродує.
Чому у нас такої срані є, і є не мало?
Відповідь проста як двері - ми не утилізуємо цю погань а значить вона лише плодиться і розмножується.
- Ну так просто нельзя, давай, сперва бери листовки за красную армию, распространяй.
Он берет, уходит. День нет, два нет, через неделю приходит...
- Ну и задачку вы задали, думал не продам.
Видати за Медведчука та обміняти у орків на достойних людей!!
А як ті зрозуміють що це не медведчук -- піде "на підвал" оце йому заслужена кара буде!