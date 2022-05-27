В Одесі військовослужбовець ТрО продав отриману від волонтерів допомогу для армії на 700 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

В Одесі правоохоронці викрили військовослужбовця територіальної оборони, який продавав отриману від волонтерів гуманітарну допомогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"39-річний чоловік безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, квадрокоптери, складові бронежилетів, наколінники, каремати, медичне та інше приладдя. Втім до військових формувань гуманітарний вантаж не довозив, а по дорозі збував", - йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що впродовж трьох місяців фігурант вторгував на гуманітарці понад 700 тисяч гривень.

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Правопорушнику оголошено підозру за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв та безоплатної допомоги, вчинене в особливо великому розмірі під час воєнного стану. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.