Фінал операції "Z", велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фінал операції "Z"

Дайте Шарікову оселедця...

Велика денаціфікація

Порада шамана

Є спосіб зберегти обличчя путіна...

Так і живемо ...

Пора...

Часи змінилися

А розкажи ще раз, звідки воно готувалася?

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