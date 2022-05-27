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Фінал операції "Z", велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Фінал операції "Z"
Дайте Шарікову оселедця...
Велика денаціфікація
Порада шамана
Є спосіб зберегти обличчя путіна...
Так і живемо ...
Пора...
Часи змінилися
А розкажи ще раз, звідки воно готувалася?
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Топ коментарі
+41 саша паламарчук
показати весь коментар27.05.2022 21:25
+41 саша паламарчук
показати весь коментар27.05.2022 21:29
+40 Maksim Perepelitca
показати весь коментар27.05.2022 21:29
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а вяликая рашка живёт своей обычной жизнью.
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https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3617