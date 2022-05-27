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Фінал операції "Z", велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Фінал операції "Z"

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Дайте Шарікову оселедця...

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Велика денаціфікація

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Порада шамана

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Є спосіб зберегти обличчя путіна...

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Так і живемо ...

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Пора...

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Часи змінилися

Фінал операції Z, велика денаціфікація, спосіб зберегти обличчя путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

А розкажи ще раз, звідки воно готувалася?

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Лавров Сергій (1581) Медведчук Віктор (1707) політика (4392) путін володимир (23803) фотожаба (13850) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+41
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27.05.2022 21:25
+41
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27.05.2022 21:29
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27.05.2022 21:29
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по поводу этой фотки с ******. какомуто писинджеру, прости госпаде, недавно я токо про него узнал 98 лет. до сели не слыхал. так ***** по сравнению с ним младенец. чо ему в таком случае стрелятсо?
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27.05.2022 21:22 Відповісти
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27.05.2022 21:25 Відповісти
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27.05.2022 21:42 Відповісти
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27.05.2022 21:26 Відповісти
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27.05.2022 22:05 Відповісти
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27.05.2022 21:27 Відповісти
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27.05.2022 21:29 Відповісти
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27.05.2022 21:29 Відповісти
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27.05.2022 21:30 Відповісти
Суп супом, а борща все равно хочется!!!
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27.05.2022 21:32 Відповісти
! і з галушками!
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27.05.2022 21:33 Відповісти
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27.05.2022 21:36 Відповісти
З пампушками їв не раз , згадаєш - слиною давишся ,але щоб борщ з галушками - ти якийсь садомазохіст ))
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27.05.2022 23:48 Відповісти
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27.05.2022 21:39 Відповісти
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27.05.2022 22:09 Відповісти
тільки, почерк, чомусь, той самий
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29.05.2022 13:13 Відповісти
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27.05.2022 21:44 Відповісти
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27.05.2022 21:53 Відповісти
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27.05.2022 22:29 Відповісти

а вяликая рашка живёт своей обычной жизнью.

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3617



https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3617
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27.05.2022 22:38 Відповісти
Вяликая руцкая "культура" всегда на высоте.
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27.05.2022 22:50 Відповісти
https://ibb.co/PzbdrQv
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28.05.2022 07:48 Відповісти
як обично - через жопу
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28.05.2022 17:25 Відповісти
Классная подборка фотожаб в этот раз
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28.05.2022 10:07 Відповісти
 
 