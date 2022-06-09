Війська РФ обстріляли цех виробництва аміаку на сєверодонецькому "Азоті", у напрямку Катеринівки ворог зазнав втрат і відступив, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ обстріляли територію цеху виробництва аміаку на сєверодонецькому "Азоті", по області маємо чотирьох загиблих.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєверодонецька, водночас розстрілюючи мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини.

"8 червня ввечері вони двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них - цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо", - наголосив Гайдай.

Він повідомив про щонайменше чотирьох загиблих жителів області. Один із них - сєверодончанин, якому росіяни завдали смертельного поранення ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан – чоловіка і двох жінок.

За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі, - відзначає очільник Луганщини.

Нещастя сталося в одній родині - унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку.

Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню 8 червня російською армією обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівка, Гірське, Катеринівка, Білогорівка, Миколаївка, Комишуваха, Павлоград, що під Сєверодонецьком.

































По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські воїни також завдали противнику втрат. Ворог відійшов.

Крім того, росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

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Де вже більш-менш безпечно, місцевість встигнули оглянути та зафіксувати руйнування, зауважує Гайдай.

Так, у Гірському пошкоджено 10 будинків, в Оріховому – вісім, у Лисичанську – чотири.

Також очільник регіону нагадує, що загалом за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".