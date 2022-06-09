Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС. ФОТО
Вночі ворог завдав удару по місту Харків, не вщухали обстріли росіян і у населених пунктах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.
"Унаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані.
За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначають, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8), Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.
"Аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих рашистами об’єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова. Залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки", - додали у Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
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