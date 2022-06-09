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Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС. ФОТО

Вночі ворог завдав удару по місту Харків, не вщухали обстріли росіян і у населених пунктах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС 01

"Унаслідок ворожого обстрілу близько 23:00 пожежі стались у будівлях кафе, продовольчого магазину та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі Харкова. Загальна площа пожеж склала біля 500 кв.м. Часткових пошкоджень зазнала будівля школи. Для ліквідації пожежі було задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу ДСНС. О 03:10 усі пожежі були ліквідовані.

За попередніми даними 2 особи загинуло, ще 4 чоловік зазнали травм. Остаточна інформація з'ясовується", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зазначають, що пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Новобаварському (2) районі Харкова, а також Чугуївському (8), Ізюмському (2), Богодухівському (2) та Харківському (2) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі та автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС 02

"Аварійно-рятувальні роботи проводились на 4-х зруйнованих рашистами об’єктах у Салтівському, Київському, Холодногірському та Індустріальному районах Харкова. Залучено 30 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки", - додали у Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС 03
Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС 04
Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС 05
Унаслідок ворожого обстрілу Харкова вночі загинуло 2 людини, 4 поранені, - ДСНС 06

обстріл (28435) Харків (5591) Харківщина (6054) ДСНС (5105)


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Ну суки кацапські варвари для чого ви вбиваєте мирне населення і руйнуєте місто ,чи це так ви "защищаете русскоязичное население" ? так роблять тільки варвари і підлі боягузи.
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09.06.2022 08:55 Відповісти
Все буде Україна.Оце я звертаюся до колаборантів,явних та під прикриттям.Вбивати не можна ,хай довічно сидять.Громадянам треба бути пильними,не надіятись на полицию та СБУ.СБУшніки затіяли ,,Велике будівництво,"в поймі річки Нємишля.Останній день живуть,не нахапаються.Вони не на службі,вони там. Так і снують,так і снують.Кому війна ,та горе,а кому мати рідна!Терєхов,латентний риг, в теме.Дефіцитні ресурси на вітер..
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09.06.2022 09:31 Відповісти
Де ППО?!?
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09.06.2022 09:51 Відповісти
А щоб вам так у пеклі під котлом весело палало та полихало
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09.06.2022 09:51 Відповісти
Вы когда-нибудь задумывались - в чём смысл обстрела Расией жилмассивов Харькова кассетными снарядами?
Так вот - для усиления пророссийских настроений.
Не усекли?
"В этих обстрелах виновата Украина, потому что нужно было сдаться, и ничего этого небыло бы!"
Такова реальность, девочки и мальчики.
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09.06.2022 10:04 Відповісти
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09.06.2022 10:37 Відповісти
Бубочка не віддає накази про отвєтку на расію, бо .....
Хто знає, допіщіть, бо мізків не вистачає це зрозуміти
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09.06.2022 13:55 Відповісти
 
 