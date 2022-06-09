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Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine. ФОТОрепортаж

United Help Ukraine закупила 10 автомобілів для кількох підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку United Help Ukraine.

United Help Ukraine закупила 10 автомобілів для кількох підрозділів територіальної оборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку.

Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine 01

Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine 02

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Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine 03

Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine 04

Автор: 

машина (35) тероборона (386)


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09.06.2022 09:31 Відповісти
Автомобілі для фронту видно по матовій поверхні. Вони не блищать.
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09.06.2022 09:34 Відповісти
https://unitedhelpukraine.org/mission
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09.06.2022 09:38 Відповісти
проти танків та градів? ну- ну.
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09.06.2022 11:32 Відповісти
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09.06.2022 11:39 Відповісти
 
 