Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine. ФОТОрепортаж

United Help Ukraine закупила 10 автомобілів для кількох підрозділів територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку United Help Ukraine.

United Help Ukraine закупила 10 автомобілів для кількох підрозділів територіальної оборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку.







Також читайте: Притула скуповує автомобілі для армії: "Ми викупимо ваш автопарк будь-яких повнопривідних пікапів"







