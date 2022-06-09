Для підрозділів тероборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку закуплено 10 автомобілів, - United Help Ukraine. ФОТОрепортаж
United Help Ukraine закупила 10 автомобілів для кількох підрозділів територіальної оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку United Help Ukraine.
United Help Ukraine закупила 10 автомобілів для кількох підрозділів територіальної оборони, які воюють у Бахмуті, Лисичанську, Барвінковому, Сєверодонецьку.
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Yuri Gromov
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Gen Bate
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