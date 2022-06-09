Мені пропонували за $300 тис. стати нардепом від "СН", я відмовив, пройшов Ковальов. Він не сказав "нє" ані шахраям, ані окупантам, - журналіст Кухарчук

У 2019 році за прохід в Раду від партії "Слуга народу" брали від 90 до 300 тисяч доларів. Принаймні, такі пропозиції озвучувались потенційним кандидатам.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Руслан Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли у 19-му році екстрено шукали кандидатів у народні депутати від нової партії "Слуга народу", мені надійшли дві пропозиції виставитися по рідній мені Херсонській області. Перша пропозиція коштувала 90 тис. дол. Друга - більш реальна - 300 тис. дол. Типу з гарантією", - зазначає він.

Кухарчук зауважив, що від пропозиції він відмовився.

"Я їм кажу: "Нє, хлопці". І тоді нардепом від округу №186 став Олексій Ковальов. Схоже, він не зміг сказати "нє" ані шахраям у 2019-му, ані окупантам у 2022-му", - резюмує Кухарчук.

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