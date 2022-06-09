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Мені пропонували за $300 тис. стати нардепом від "СН", я відмовив, пройшов Ковальов. Він не сказав "нє" ані шахраям, ані окупантам, - журналіст Кухарчук

У 2019 році за прохід в Раду від партії "Слуга народу" брали від 90 до 300 тисяч доларів. Принаймні, такі пропозиції озвучувались потенційним кандидатам.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Руслан Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли у 19-му році екстрено шукали кандидатів у народні депутати від нової партії "Слуга народу", мені надійшли дві пропозиції виставитися по рідній мені Херсонській області. Перша пропозиція коштувала 90 тис. дол. Друга - більш реальна - 300 тис. дол. Типу з гарантією", - зазначає він.

Кухарчук зауважив, що від пропозиції він відмовився.

"Я їм кажу: "Нє, хлопці". І тоді нардепом від округу №186 став Олексій Ковальов. Схоже, він не зміг сказати "нє" ані шахраям у 2019-му, ані окупантам у 2022-му", - резюмує Кухарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова - проти нього вже відкрито кримінальне провадження

Мені пропонували за $300 тис. стати нардепом від СН, я відмовив, пройшов Ковальов. Він не сказав нє ані шахраям, ані окупантам, - журналіст Кухарчук 01

Автор: 

окупація (6685) Слуга народу (2812) Ковальов Олексій (40) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
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Які консерви. Притомні українці приблизно розуміють як в Україні стають депутатами і хто стає. І більшість мудрого наріту це підтримуєш, голосуючи на виборах за них.
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09.06.2022 09:41
+44
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09.06.2022 10:25
+33
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09.06.2022 09:42
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опа... пошли консервы взрываться...
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09.06.2022 09:38 Відповісти
Які консерви. Притомні українці приблизно розуміють як в Україні стають депутатами і хто стає. І більшість мудрого наріту це підтримуєш, голосуючи на виборах за них.
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09.06.2022 09:41 Відповісти
Почему я не хочу стать депутатом, имея гипотетически такую суму? Я бы лучше эту суму вложил в кабанов, рыбу или олийныцю...ну или высадил 500 орехов, яблонь и так далее

Разруха, она в головах! Кто на что заточен
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09.06.2022 10:03 Відповісти
Когда в Херсонской области Репилевский через своих корешей в СН и в ОПе решил подмять под себя весь бизнес бизнесмена Колыхаева, тому не оставалось ничего другого, как вложить несколько десятков лимонов в создание партии и в выборы в ВР, чтобы защитить свой бизнес. И упасть под крылышко Бени. Такова была реальность.
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09.06.2022 11:14 Відповісти
Такая реальность не сходится с моей реальностью! Я знаю реальности, когда продать зерно в другой области было нельзя, а также реальность продажи свинины...когда скупщики говорят - у вас там армянский "вор в законе" регулирует торговлю свининой, реализуйте ему (по факту, его кубышкам).

Это *** шо такое??? Когда же мы научимся эту шваль выжигать на своей земле?!

Вдуматься - ара полупокерный решает кому, сколько и по какой цене продать свЫнятыну украинскому фермеру
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09.06.2022 11:57 Відповісти
вопрос не в заточке а в законах и безнаказанности , если бы в стране был орган который принципиально устраивает сафари на взяточников, коррупционеров, наркоторговцев, судей которые отмазывают бандитов, прокуроров которые сажают патриотов, таможенников которые берут мзду и тд, тогда бы у них был страх, страх однажды не проснутся , выпасть из окна, утонуть в ванной , упасть с моста и тд , тогда и не было бы такого ******** которое сейчас по всей стране.
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09.06.2022 12:42 Відповісти
При чому тут нарід до законодавства? Нарід не приймає закони їх приймає ВР. А які у нас були скликання ВР ми всі пам'ятаємо.
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09.06.2022 10:40 Відповісти
При 73%, а так да - не причому...
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09.06.2022 10:43 Відповісти
А да! Депутати ж космосу прилітають. Ні-ні! Ніяка гречка! Та ви що?! Які такі продуктові набори?!!! 😲 А вам, яа виборцю, "який не винпн" відомо, що потім цю гречку ваші депутати у вас з м'ясом виривають? Що стосується СН, то їхні ******** таки чесно виграли, тобт їх підтримали справді не надто розумні і цілковито безвідповідальні виборці. Чому не розумні і безвідповідальні? Бо за ОЦЕ розумні і аідповідальні не голосували б. Саме виборці свїм вибором принесли у країну війну. Але найгірше, що вони цього не розуміють досі, не каються і не змінюються.
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09.06.2022 10:55 Відповісти
Так, принесли війну, але, що більш катастрофічно, вони цього не розуміють. Тому буде гірше, ніж навіть є зараз
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09.06.2022 11:25 Відповісти
ВР - 1000% отражение умственных способностей нашего населения. "Очі бачили, що купували. Тож їжте..."
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09.06.2022 11:24 Відповісти
Вам еще раз рассказать как продавали места? Как тот-же Одарченко от Юли торговал целыми районными ячейками. Или за сколько продавали городские ячейки ОПЗЖ или СН в 2019 году и на местных выборах?
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09.06.2022 11:09 Відповісти
И ты молчал? 300К- это хорошая сумма хранить секреты, даже 90К - тоже не так плохо. Но тут ведь статьей пахнет о сокрытии. Но тут будет все бесплатно, уж извини. Хоть расскажи, кто на кассе и вільна ли она еще?
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09.06.2022 09:41 Відповісти
так там всю фракцію можна саджати "за сокритіє"
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09.06.2022 09:47 Відповісти
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09.06.2022 10:25 Відповісти
Для них це норма. Тому і не розуміють.
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09.06.2022 11:27 Відповісти
ви копійками оперуюте...
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09.06.2022 10:00 Відповісти
ну якби навіть розповів - що змінилося б?

У той час мудрий і простий нарід був під кайфом від серіалу Слуги Народу і будь-які факти про партію Зе-сволоти сприймав як порохоботство
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09.06.2022 10:01 Відповісти
то не має значення, що змінилося б чи ні. Він не виконав свій обов'язок, як чесного громадянина, як особи відповідної політичної спрямованості і як журналіста. Він мав це зробити, а там уже як буде, І І І І якби так робили усі, то може було б в цій країні по іншому, а то занадто багато конформізму, особливо коли кажуть - "а щось би змінилося?" А ви пробували? особливо усі ті, котрі мовчать, а потім як Гриць з конопель - а тут була корупція.

"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить" - то може й змінилося б щось, а мовчати і казати: "а що, а ні, а не такі, а не почують", то й так і є
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09.06.2022 12:36 Відповісти
Три роки мовчав. Оце сила волі у людини.
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09.06.2022 11:15 Відповісти
Аххх-ха-ха-ха! Здав зелень з потрохами.
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09.06.2022 09:41 Відповісти
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09.06.2022 09:42 Відповісти
Україна не є вкрай корумпованою, але українські олігархи інша справа, які олігархи мають вплив і на економіку і на політику країни...
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09.06.2022 10:49 Відповісти
Не є вкрай корумпованою... якщо хабарі беруть та дають починаючи з лікарні, поілційного відділку, ВНЗ і закінчуючи органами центральної влади, то який рівень корупції ви спостерігаєте?
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09.06.2022 11:10 Відповісти
українські олігархи, без корумпованих українців ,здохли б від голоду дуже.а дуже скоро.
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09.06.2022 11:28 Відповісти
В цій новині нове тільки розцінки. Причому треба сказати що нова партія мала вегетаріанські розцінки. Як гутарили злі язики, у інших доходило і до 15 лимонів, залежно від місця в списку. Треба ще раз різко запитати у Європи, чому ми не в НАТО, чому не в ЄС?
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09.06.2022 09:43 Відповісти
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09.06.2022 10:45 Відповісти
коломойський - скупердяй, жодного літака військового не купив.
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09.06.2022 10:50 Відповісти
Ну один ларьок же він покрасив.
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09.06.2022 11:09 Відповісти
А в Киеве -- дороже , от 500 до 1млн. Вот чьи интересы защищает
нынешняя власть.
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09.06.2022 09:44 Відповісти
інтереси олігархів, а в інтересах олігархів - слабкий народ, а краще бидло як в рашці.
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09.06.2022 10:51 Відповісти
а ви ще згодом узнаєте як в Україні стають і за скільки прокурорами судьями отримують хлєбниє посади в інших силових та державних структурах
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09.06.2022 09:45 Відповісти
Тю! И так знаем. Если идут такие зарплаты плюс хабари, то такие места стоят огого скоко. Но они окупаются с лихвой
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09.06.2022 10:31 Відповісти
повна ковалевська жопа..
а за $350 тисяч ковалев і маму розчлінує...
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09.06.2022 09:46 Відповісти
Угу...А якщо накинути ще тисяч 30-то іще живою.
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09.06.2022 11:11 Відповісти
Кристально честный Боневтик. Он никогда ничего не воровал. Почему же кристально честный журналист не заявил о преступлении во время избирательной кампании? подобные заявления могли хоть что-то изменить к лучшему.
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09.06.2022 09:46 Відповісти
Как изменить к лучшему?Быдло бы проголосовало за других? После запихнутых в одно место с единственной извилиной многочисленных сериалов и быдлошуточек?
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09.06.2022 10:05 Відповісти
ну кожного хто не був в захваті від Зеленського мішали з гівном в соцмережах, але на вибори з"явилася рекорда меньшість, з чого випливає що працювала фабрика тролів.
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09.06.2022 10:53 Відповісти
Тролі ні до чого. Судячи з того, яка "попєрдоліло" багатьох моїх знайомих, які до цього були начебто притомні, нарід дісно щиро і демократично обрав всю цю наволоч.
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09.06.2022 11:11 Відповісти
Нажаль так і є. Телевізор переміг мізки.
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09.06.2022 13:05 Відповісти
Після того як він відмовив. Прийшла друга пропозиція, мовчати.
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09.06.2022 19:30 Відповісти
а чого це журнастутко мовчало аж до цього часу? бо мурло продажне? принципи журналістики так давили на мізки, що відкрити громади ці факти не виходило? А ж зараз розродилося, коли друге бидло вже просто показало себе ворогом
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09.06.2022 09:46 Відповісти
а ти чо мовчало? не знало? так вже років 20 всі списки так набираються окрім Свободи
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09.06.2022 09:49 Відповісти
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09.06.2022 09:56 Відповісти
Святая, я бы даже сказал призвезденная на всю голову вера в партию свобода, сотворенную по указке кремля , как жупел для всего мира- вот страшные украинские националисты типа! И где они теперь????? Я про единицы БЫВШИХ свободовцев на фронте слышал. А вот где сейчас тягнибык, мирошниченко и прочие вЯликие националисты? ? Ну кгбистка фарионша продолжает иногда громко киздеть херней. Вот ну не слышал про их волонтерство, не слышал про потоки воинов из партии в ВСУ и т.д. и т.п. Как этим продажным ***** перестали платить из кремля, так их псевдопатриотизм с национализмом и закончились. Они враги Украины такие же, как и зеленожопые.
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09.06.2022 10:23 Відповісти
Судя по бреду который здесь пишешь, ты бот или с той части скудоумного лектората которые верят в фейки распространяемые кремлёвской пропагандой.

«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё», - Йозеф Геббельс
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09.06.2022 10:51 Відповісти
В партії свобода люди різні. Дехто справді сповідував проголошені нею цінності. А верхівка- переважно для себе працює. За чиї кошти - сказати не можу, бо не маю доказів.
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09.06.2022 11:07 Відповісти
я мовчало, бо таких, як ти мудачок дрючком ганяв і по хребту мантачив, щоб хоча б трішки мізків вбити в вашу тупу макітру.
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09.06.2022 10:48 Відповісти
я знав, як тягнибок торгував лісом, коли ти ще й не знало, що такий існує. патріотка липова.
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09.06.2022 10:50 Відповісти
Ти в нього касиром був? (корисний ідіот)
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09.06.2022 10:55 Відповісти
був-не був, ти на мене тему не переводь. тут розмова про журналісто (буцімто), який мовчало про корупцію. тобі ясно? Так що мовчи, корисний ідіоте.
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09.06.2022 10:58 Відповісти
Одна справа "ну всі ж знають", а інша - конкретні імена, дати і суми.
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09.06.2022 11:12 Відповісти
предатель и трус обоссаный кто тебе предлагал? назови фамилию...
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09.06.2022 09:55 Відповісти
Сказав "А", говори і "Б"! Хто пропонував конкретно? А так- виходить, що просто ла-ла-ла: політичне замовлення на "актуальну" тему. Так може заявити кожен і не тільки від названої партії
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09.06.2022 09:55 Відповісти
Ну допустимо що він скаже що Агрохімія чи брат Єрмака, що це змінить?

Какая разница, хуже не будет, хоть поржём - відповів "Мудрий нарід"
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09.06.2022 11:05 Відповісти
так ви ж самі підтримуєте тезу "какая разніца", тобто стаєте такими ж брехунами і маніпуляторами, як ця зелена наволоч. Треба викривати - а там будемо бачити, "зроби крок"...
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09.06.2022 12:41 Відповісти
Скажіть, чим закінчилось звинувачення брата Єрмака в продажу посад в кабміні, викриття Гео Лероса корупції у фракції слуга народа, а то я щось пропустив. Памятаю покійного Полякова який розповідав про гроші в конвертах.

Це мій сарказм до мудрого наріда, а так згоден що все потрібно викривати.
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09.06.2022 13:03 Відповісти
кстати с начала войны как то Тимошенко с Коломойским где то притихли и не вявкают
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09.06.2022 09:56 Відповісти
В норах сидят суки....

На глубине 100 метров археологи обнаружили труп мамонта - это ещё раз доказывает что мамонты жили в норах
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09.06.2022 11:10 Відповісти
І нічого нікому не буде. Зелені шмарклі або промовчать, або щось промукають.
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09.06.2022 10:00 Відповісти
При Жулькиной фракции нужно было 1 миллион это только в пригороде Киева возглавить, на ВР не хватило бы. И это когда у нее было почти половина парламента. Вроде Коля Котлета 4 ляма ей платил. Это такое у всех фракциях всех созывов было. Можно смело всех депутатов за 30 лет сажать сразу.
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09.06.2022 10:01 Відповісти
Журналіст розумів без доказів нічого не доведе.а звертатись в поліцію теж не мало сенсу.Про брата єрмака всі пам'ятають.А що довели?Та і кому скаржитись при 73% які б не повірили.
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09.06.2022 10:05 Відповісти
Підари, після війни будете робиратися. Або як що робити нєкуй, то іди в військомат і воюй, а не *****
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09.06.2022 10:06 Відповісти
А чому ви женете в "військомат і воювать"?Не всім треба "воювать".треба і в тилу працювати.Після війни.а зараз дати блазням ще "поруліть"
І підарас це ви .а не ті українці яких ви так назвали.
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09.06.2022 10:21 Відповісти
Воплощєніє корупції, порахувати скільки лише на кандидатах заробили не важко, друге питання, за 3 роки вони так прибарахлились що повинні за свої не людським трудом зароблені зелені купувати для країни й винищувачі й ракети.
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09.06.2022 10:06 Відповісти
Я не буду здивований навіть якщо стане відомо, що хтось взяв гроші у путлера за здачу України, але не разраховував на такий народний спротив. Дуже багато факторів вкузують на це.
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09.06.2022 10:09 Відповісти
Что заслужили , то и имеем! Хотели стабильность - получили стабильную коррупцию , хотели закончить войну за две недели , получили Порошенко и войну на 5 лет и ту же коррупцию , хотели смены власти , сменили , пришли еще большие подонки! Потому что голосовать надо не за тех кто обещает , а за тех кто делает! Я сегодня верю только ВСУ ! Только те кто воюют за Украину достойны быть во власти ! А все Подоляки , Зеленские и Дерьмаки - на хер за русским кораблем!
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09.06.2022 10:09 Відповісти
все верно. западная демократия в Украине не работает, сплошной карго культ. нужна военная диктатура. как в Южной Корее, Чили или Сингапуре. Вопрос только, где найти такого диктатора?
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09.06.2022 10:23 Відповісти
та у них є і смертна кара. За зраду, за підозру в зраді. Тебе б повісили або розстрляли тільки за читання цього ресурсу. А за пости тут ще б конфіскували все майно родини, а родину на рудніки - видобувати кайлом ресурси та надихатись любов'ю до влади
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09.06.2022 10:47 Відповісти
Саме головне, що ти в своєму висері не забув Порошенка.
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09.06.2022 11:15 Відповісти
Ці "тарифи" були відомі й у 2019, але хто слухав? Потім були конверти в ВР для "зєпутатів", плівки Єрмака, ще багато чого. Але мудрий нарід затулив вуха й волав; посадиииииити Порошеееенка, барииииига, все вкраааав...
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09.06.2022 10:21 Відповісти
а при святом гетьмане что то было по другому, при янычаре, при пасечнике или кучме?
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09.06.2022 10:24 Відповісти
Ты полагаешь, что Джемилев, или Забродский, или Кривонос платили деньги, чтобы попасть в Раду? Вопрос риторический.
Да, было по другому! Во всех созывах были идиоты, которых набирали для количества: водители, охранники и кухарки. Были продажные партии. Но никогда за всю историю украинской независимости в Раде не было ни одной партии состоящей исключительно из продажных идиотов.
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09.06.2022 21:11 Відповісти
Ну как же можно не верить такому святому человеку, как беглый Онищенко, транслирующему свои басни из какого-то зарубежного далёка!!!!!!
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09.06.2022 11:16 Відповісти
Маловато цитат, і чому тільки Онищенко, де Медведчук, Ківа, Мураєв Рабінович...?
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09.06.2022 11:22 Відповісти
Люди які тут пишуть коментарі, просто не розуміють, що в реалі торг іде на любих виборах, і в любих партіях ВР, а не тільки СН. Якщо сильний місцевий кандидат, що дасть бонус партії, то він отримує гроші, якщо слабкий (а СН була сильною партією за рейтингами) то кандидат плате гроші. Ще можуть брати технічного кандидата. щоб була можливість брати участь в комісіях (після жеребкування) бо таке у нас законодавство, і роблять це щоб слідкувати за чесністю виборів. Якщо у вас немає ваших представників від вашої партії на дільницях, то ваша партія отримає там менше всього голосів. Ну таке законодавтво, такі реалії нашого пореформованого суспільства. Не даром по Polity IV ми гібридний авторитарний режим, і демократією у нас за версією міжнародних інституцій і не пахне.
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09.06.2022 10:36 Відповісти
Це мафія на державному рівні. Мафію потрібно кінчати фізично. Починати з олігархів і їх холуїв.
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09.06.2022 10:50 Відповісти
Згоден, але починати з себе, для цього потрібно вбити в собі раба.
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09.06.2022 11:28 Відповісти
У нас так сложилось исторически. Все хлебные должности продаются и покупаются. Поэтому вся власть должна принадлежать военным
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09.06.2022 10:37 Відповісти
лучше бы вооруженному народу. выше я упомянул удачные примеры диктатур. но есть и другие, например Египет.
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09.06.2022 10:41 Відповісти
Ну выбирали же с народа, свадебные фотографы, нянечки, безработные, мелкие воришки - но и что?. А если их вооружить - страшно становится.
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09.06.2022 11:36 Відповісти
- Меня царицей соблазняли, но не поддался я! (с) Иван Васильевич меняет профессию
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09.06.2022 10:41 Відповісти
стає просте питання ***** нам такі партії? після війни має відбутися повна перезагрузка політ життя в Україні, а усі рішали тіпа Хламідій, та інших сісти надовго і подумати. з конфіскацією майна зрозуміло.
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09.06.2022 10:47 Відповісти
Хто каССІр, хламідія чи ванятка бакланов? Навряд чи Бубочка або дерьмак. Їм відстЬогують відсоток.
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09.06.2022 10:47 Відповісти
Чому шахраям,таки пропозиції "З гарантією" могли бути озвучені особами з оп,прізвища звісно він не називатиме,нажаль
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09.06.2022 11:08 Відповісти
Шобла из Банковой , вовремя выборов , ( я вам друзья скажу),
отлично поднялись и это только цветочки , а потом была роздача
должностей по всей стране , а там уже светились миллионы 😠
Вова , отстегни немножко на армию , не жлобись
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09.06.2022 11:22 Відповісти
"Я їм кажу: "Нє, хлопці""

так закалялась сталь.
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09.06.2022 11:28 Відповісти
всі зрадники і продажні шкіри , починаючи від Юди ,є "слугами лукавого" Враховуючи, що сам рашистський лукавий(куйло він ) веде війну з українським народом, його слуги видадуть себе обовязково своїм йому і його інтересам служінням,чи то здачею Півдня України ,чи то розмінуванням Чонгару,чи то здачею в полон захисників України, чи то пропонуванням нейтрального статусу для України ,або територіальні уступкм рашистському лукавому ,
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09.06.2022 11:34 Відповісти
Ключові слова: "Коли у 19-му році екстрено шукали кандидатів у народні депутати від нової партії "Слуга народу", мені надійшли дві пропозиції виставитися по рідній мені Херсонській області. Перша пропозиція коштувала 90 тис. дол. Друга - більш реальна - 300 тис. дол. Типу з гарантією" Джерело:
Суки 73%, кого ж ви, падли, понавибирали?! І що ми в результаті вашого, тварюки, вибору сьогодні маємо?!
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09.06.2022 11:44 Відповісти
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09.06.2022 12:03 Відповісти
Я і то таких історій декілька знаю...
Пам'ятаю як у нас на Миколаївщині через ці факти деякі зебіли почали приходити до тями влітку 19-го... А більшості звичайно вже (або взагалі) було пох...
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09.06.2022 12:32 Відповісти
ни хрина себе какой илья муромец..мне б предложили чумодан долярив-я б даже китлерцам сдался...не люблю я эти иголки под ногти.
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09.06.2022 12:55 Відповісти
То что слуги барыжат депутатскими местами, не для кого не новость
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09.06.2022 13:12 Відповісти
Цікаво, а чому саме Кухарчуку запропонували? Мабуть ідейно близьким виявився
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09.06.2022 13:33 Відповісти
"Єта тє чта нє варують, єта тє що все вкрадуть і Батьківщину здадуть". Вони бариги-космополіти, але цк важко пояснити тупим 73%, вони законані у голобородько.
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09.06.2022 18:05 Відповісти
 
 