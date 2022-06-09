Мені пропонували за $300 тис. стати нардепом від "СН", я відмовив, пройшов Ковальов. Він не сказав "нє" ані шахраям, ані окупантам, - журналіст Кухарчук
У 2019 році за прохід в Раду від партії "Слуга народу" брали від 90 до 300 тисяч доларів. Принаймні, такі пропозиції озвучувались потенційним кандидатам.
Про це повідомив у фейсбуці журналіст Руслан Кухарчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли у 19-му році екстрено шукали кандидатів у народні депутати від нової партії "Слуга народу", мені надійшли дві пропозиції виставитися по рідній мені Херсонській області. Перша пропозиція коштувала 90 тис. дол. Друга - більш реальна - 300 тис. дол. Типу з гарантією", - зазначає він.
Кухарчук зауважив, що від пропозиції він відмовився.
"Я їм кажу: "Нє, хлопці". І тоді нардепом від округу №186 став Олексій Ковальов. Схоже, він не зміг сказати "нє" ані шахраям у 2019-му, ані окупантам у 2022-му", - резюмує Кухарчук.
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Разруха, она в головах! Кто на что заточен
Это *** шо такое??? Когда же мы научимся эту шваль выжигать на своей земле?!
Вдуматься - ара полупокерный решает кому, сколько и по какой цене продать свЫнятыну украинскому фермеру
У той час мудрий і простий нарід був під кайфом від серіалу Слуги Народу і будь-які факти про партію Зе-сволоти сприймав як порохоботство
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить" - то може й змінилося б щось, а мовчати і казати: "а що, а ні, а не такі, а не почують", то й так і є
нынешняя власть.
а за $350 тисяч ковалев і маму розчлінує...
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё», - Йозеф Геббельс
Какая разница, хуже не будет, хоть поржём - відповів "Мудрий нарід"
Це мій сарказм до мудрого наріда, а так згоден що все потрібно викривати.
На глубине 100 метров археологи обнаружили труп мамонта - это ещё раз доказывает что мамонты жили в норах
І підарас це ви .а не ті українці яких ви так назвали.
Да, было по другому! Во всех созывах были идиоты, которых набирали для количества: водители, охранники и кухарки. Были продажные партии. Но никогда за всю историю украинской независимости в Раде не было ни одной партии состоящей исключительно из продажных идиотов.
отлично поднялись и это только цветочки , а потом была роздача
должностей по всей стране , а там уже светились миллионы 😠
Вова , отстегни немножко на армию , не жлобись
так закалялась сталь.
Суки 73%, кого ж ви, падли, понавибирали?! І що ми в результаті вашого, тварюки, вибору сьогодні маємо?!
Пам'ятаю як у нас на Миколаївщині через ці факти деякі зебіли почали приходити до тями влітку 19-го... А більшості звичайно вже (або взагалі) було пох...