Зірвано план противника вдарити у фланг українським підрозділам на Донеччині, знищено два ворожі танки та МТ-ЛБ, - Генштаб. ФОТО

На Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Зокрема, розвідники вчасно виявили просування ворожих танків та передали координати артилеристам, які оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.

"Бій був недовгий, але результативний - українські воїни знищили два танки та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій. В той же день, артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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