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Новини Фото Війна
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Зірвано план противника вдарити у фланг українським підрозділам на Донеччині, знищено два ворожі танки та МТ-ЛБ, - Генштаб. ФОТО

На Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг українським підрозділам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Зокрема, розвідники вчасно виявили просування ворожих танків та передали координати артилеристам, які оперативно "накрили" ворожу бронегрупу.

"Бій був недовгий, але результативний - українські воїни знищили два танки та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій. В той же день, артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

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Зірвано план противника вдарити у фланг українським підрозділам на Донеччині, знищено два ворожі танки та МТ-ЛБ, - Генштаб 01
Зірвано план противника вдарити у фланг українським підрозділам на Донеччині, знищено два ворожі танки та МТ-ЛБ, - Генштаб 02
Зірвано план противника вдарити у фланг українським підрозділам на Донеччині, знищено два ворожі танки та МТ-ЛБ, - Генштаб 03
Зірвано план противника вдарити у фланг українським підрозділам на Донеччині, знищено два ворожі танки та МТ-ЛБ, - Генштаб 04

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Донецька область (8447) Десантно-штурмові війська (220)


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Знов безбашенна бронетехніка. Мабуть жарко в середині.
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09.06.2022 10:30 Відповісти
Це танк-кабріолет.
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09.06.2022 13:40 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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09.06.2022 10:33 Відповісти
Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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09.06.2022 10:52 Відповісти
Они что, прямо верхом на этом БМП ездили, что ли?
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09.06.2022 10:57 Відповісти
Поленились лезть внутрь, а тут вдруг нежданчик прилетел, вот и пришлось всем в рай...
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09.06.2022 11:26 Відповісти
думали що то кінь)
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09.06.2022 11:09 Відповісти
Йой, як то файно!
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09.06.2022 11:56 Відповісти
щось знову засмерділо...
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09.06.2022 13:05 Відповісти
 
 