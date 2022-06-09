Росіяни протягом доби гатили по Донеччині з важкого озброєння. Є загиблі, - Нацполіція. ФОТО

За добу росіяни обстріляли 14 населених пунктів. Били авіацією, ракетами "Іскандер", РСЗВ "Ураган" і "Смерч", артилерією, танками. Є загиблі цивільні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Націоналній поліції України.

"Російські війська вдарили по населених пунктах – Бахмут, Вугледар, Залізне, Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Кліщіївка, Андріївка, Новоселівка 1, Желанне, Опитне, Орлівка, Званівка, Курдюмівка. Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, з них - 26 житлових будинків, дві школи, ферма, склади із зерном, залізнична станція, адмінбудівля тощо", - йдеться у повідомленні.

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На місці обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.