Прив’язав до стовпа: мешканець Рівненщини може сісти на 5 років за самосуд над односельцем. ФОТО

Чоловік запідозрив, що сусід вкрав у нього мобільний телефон. Він прив’язав односельця до стовпа та кілька разів вдарив палицею. Тепер йому повідомили про підозру в катуванні.

Про це розповіли у поліції Рівненської області, інфомрує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в селі Кургани колишнього Острозького району.

"38-річний чоловік запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного. Зустрівши на вулиці поблизу магазину, вимагав повернути крадене, інакше - прив'яже до стовпа. Власне це і зробив, завдавши односельцю при цьому ще й декілька ударів дерев'яною палицею. Коли той запевнив, що ввечері принесе, звільнив 40-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні поліції.

Коли постраждалого відв’язали, він поскаржився до поліції. І тому, хто прив’язував, повідомили про підозру в катуванні. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

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"Відомо також, що потерпілий ніде не працює і потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема і за перебування у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння", - додали в поліції.





