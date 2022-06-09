Прив’язав до стовпа: мешканець Рівненщини може сісти на 5 років за самосуд над односельцем. ФОТО
Чоловік запідозрив, що сусід вкрав у нього мобільний телефон. Він прив’язав односельця до стовпа та кілька разів вдарив палицею. Тепер йому повідомили про підозру в катуванні.
Про це розповіли у поліції Рівненської області, інфомрує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в селі Кургани колишнього Острозького району.
"38-річний чоловік запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного. Зустрівши на вулиці поблизу магазину, вимагав повернути крадене, інакше - прив'яже до стовпа. Власне це і зробив, завдавши односельцю при цьому ще й декілька ударів дерев'яною палицею. Коли той запевнив, що ввечері принесе, звільнив 40-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні поліції.
Коли постраждалого відв’язали, він поскаржився до поліції. І тому, хто прив’язував, повідомили про підозру в катуванні. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.
"Відомо також, що потерпілий ніде не працює і потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема і за перебування у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння", - додали в поліції.
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самовизнання у злочині - королева доказів
то як ?
не справедливо
в статті тільки про те, шо він алкаш.
Якшо б він йому просто набив іпло, то мабудь була б банальна ********* зі штрафом. А може і того б не було.
Між театральністю і ефективністю обирайте ефективність.
то мабуть місцева Голгофа
не завадило б завести таку в кожному селі та ПГТ
Був курйозний випадок. Вітчим виховував пасинка, а пасинок ріс неслухом. Щось він таке учудив вчергове і дружина попросила чоловіка (тобто вітчима неслуха) провести виховання. Розмова відбулася в гаражі і вітчим закрив в гаражі неслуха на якийсь недовгий час. Рідний батько неслуха подав заяву і вітчиму світив термін за незаконне позбавлення волі. Як залагодилося діло не знаю, але вітчима не посадили
Судя по тому что вор НЕОДНОКРАТНО попадал в поле зрения полиции и гуляет на свободе, есть немалое подозрение что он носит краденные телефоны полицаям. Мне не раз сами полицаи предлогали купить телефон.
Замаленька ділянка, шоб красти телефони в промислових масштабах )))
"заподозрил" или "показалось" это не аргумент
Бабушка не растерялась ударила топором по руках /острием/
Теперь бабушку судят за превышение обороны
Ведь они через разбитое окно хотели залезть в дом
И пожелать бабушке спокойной ночи
Человека, которого привязали и побили палкой, объявили преступником без суда и следствия.
Человека, который совершил самосуд, поддержали.
При чём, комментаторы уверены, что правоохранители незаконно бездействуют, но вместо законных призывов к правоохранителям начать выполнять закон, комментаторы призывают усугубить беззаконие путём самосуда.
Вы от других требуете жить по закону, тогда как сами жить по закону не хотите.
Ещё остаются вопросы, почему ЕС держит Украину на расстоянии пушечного выстрела?