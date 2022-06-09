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Прив’язав до стовпа: мешканець Рівненщини може сісти на 5 років за самосуд над односельцем. ФОТО

Чоловік запідозрив, що сусід вкрав у нього мобільний телефон. Він прив’язав односельця до стовпа та кілька разів вдарив палицею. Тепер йому повідомили про підозру в катуванні.

Про це розповіли у поліції Рівненської області, інфомрує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в селі Кургани колишнього Острозького району.

"38-річний чоловік запідозрив місцевого жителя у крадіжці мобільного. Зустрівши на вулиці поблизу магазину, вимагав повернути крадене, інакше - прив'яже до стовпа. Власне це і зробив, завдавши односельцю при цьому ще й декілька ударів дерев'яною палицею. Коли той запевнив, що ввечері принесе, звільнив 40-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні поліції.

Коли постраждалого відв’язали, він поскаржився до поліції. І тому, хто прив’язував, повідомили про підозру в катуванні. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

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"Відомо також, що потерпілий ніде не працює і потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень, зокрема і за перебування у громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння", - додали в поліції.

Прив’язав до стовпа: мешканець Рівненщини може сісти на 5 років за самосуд над односельцем 01
Прив’язав до стовпа: мешканець Рівненщини може сісти на 5 років за самосуд над односельцем 02
Прив’язав до стовпа: мешканець Рівненщини може сісти на 5 років за самосуд над односельцем 03

Автор: 

Нацполіція (15163) катування (598) самосуд (15) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+24
ну ясно, з ворюгами треба делікатніше, вони ж є соціальнодружнім елиментом для деяких.
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09.06.2022 10:56
+17
Поліції відомо що це ворюга і алкаш,але накажуть іншого,бо що взяти з алкаша, а от нормальній людині доведеться відкуплятись,як вже це за.....
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09.06.2022 10:58
+12
Якщо дійсно вкрав то господар телефону все правильно зробив. Бидлота по іншому не розуміє.
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09.06.2022 10:57
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ну ясно, з ворюгами треба делікатніше, вони ж є соціальнодружнім елиментом для деяких.
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09.06.2022 10:56 Відповісти
Не тільки, це і чийсь лохторат
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09.06.2022 12:19 Відповісти
Коли той запевнив, що ввечері принесе...

самовизнання у злочині - королева доказів
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09.06.2022 13:32 Відповісти
шановні, а коли мародьорів привьязують скотчем до стовпа, у тому числі і представники поліції?
то як ?
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09.06.2022 13:38 Відповісти
Жаль лише стовп на який ото дихало перегаром...
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09.06.2022 10:56 Відповісти
А телефон де?
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09.06.2022 10:57 Відповісти
телефон знайшовся, но осадочєк залишився
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09.06.2022 11:01 Відповісти
Коли той [злодюга] запевнив, що ввечері принесе...
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09.06.2022 13:34 Відповісти
А якщо дійсно вкрав?
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09.06.2022 10:57 Відповісти
якби дійсно вкрав, то, мабуть, у поліцію б не побіг
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09.06.2022 11:00 Відповісти
Якщо дійсно вкрав то господар телефону все правильно зробив. Бидлота по іншому не розуміє.
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09.06.2022 10:57 Відповісти
Все ж вірно зробив , на тобі
не справедливо
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09.06.2022 10:57 Відповісти
Поліції відомо що це ворюга і алкаш,але накажуть іншого,бо що взяти з алкаша, а от нормальній людині доведеться відкуплятись,як вже це за.....
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09.06.2022 10:58 Відповісти
звідки ти взнав, що поліції відомо, що він ворюга ?

в статті тільки про те, шо він алкаш.
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09.06.2022 11:10 Відповісти
а на випивку безробітному Боженька особисто з своїх запасів посилає?
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09.06.2022 11:31 Відповісти
"Хозяйкє на замєтку" (С)
Якшо б він йому просто набив іпло, то мабудь була б банальна ********* зі штрафом. А може і того б не було.
Між театральністю і ефективністю обирайте ефективність.
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09.06.2022 11:00 Відповісти
👊 👍
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09.06.2022 11:18 Відповісти
Вяя проблема Украины в том что у нас законы более лояльны к преступникам чем к тем кто защищается. Как говорил знакомый участковый, который постоянно отпускает наркоманов и форточников, а что с них взять, если убьет тогда звоните.
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09.06.2022 11:01 Відповісти
c быдлотой нельзя в открытую - столб, розги. Действовать нужно без свидетелей и очных ставок - поскользнулся, упал, очнулся - гипс, или купаться пошел в соседний ставок...
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09.06.2022 11:03 Відповісти
влада збирає майбутніх депутатів від Беніной прислуги.
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09.06.2022 11:03 Відповісти
По законам шариата.
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09.06.2022 11:06 Відповісти
християнства - в центрі села, де хрест стоїть

то мабуть місцева Голгофа
не завадило б завести таку в кожному селі та ПГТ
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09.06.2022 13:36 Відповісти
Криве наше судочинство: з одного боку корумповані мусори не робить нічого без "підмазати", а з іншого зробив самосуд (за старою українською традицією - всього лиш прив'язав до стовпа) - "на тобі 5 років".
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09.06.2022 11:06 Відповісти
Одному за крадіжку телефона буде ніфуя, а другого за самосуд таки взують
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09.06.2022 11:07 Відповісти
Мужчина поспішив. Треба було почекати трохи, поки постраждалий почав би шукати покупців. І тоді і телефон повернувся би і постраждалий сів.
Був курйозний випадок. Вітчим виховував пасинка, а пасинок ріс неслухом. Щось він таке учудив вчергове і дружина попросила чоловіка (тобто вітчима неслуха) провести виховання. Розмова відбулася в гаражі і вітчим закрив в гаражі неслуха на якийсь недовгий час. Рідний батько неслуха подав заяву і вітчиму світив термін за незаконне позбавлення волі. Як залагодилося діло не знаю, але вітчима не посадили
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09.06.2022 11:07 Відповісти
Тоесть потерпевший ето преступник укравший телефон а не тот у которого телефон украли? Занавес
Судя по тому что вор НЕОДНОКРАТНО попадал в поле зрения полиции и гуляет на свободе, есть немалое подозрение что он носит краденные телефоны полицаям. Мне не раз сами полицаи предлогали купить телефон.
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09.06.2022 11:08 Відповісти
В цьому селі живе лише 377 людей.

Замаленька ділянка, шоб красти телефони в промислових масштабах )))
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09.06.2022 11:14 Відповісти
Фингал под глазом достаточно. Привязывать к столбу это дикость!
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09.06.2022 11:11 Відповісти
а воровать, конечно, богоугодное дело
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09.06.2022 11:49 Відповісти
Это доказано где то?
"заподозрил" или "показалось" это не аргумент
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09.06.2022 12:18 Відповісти
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09.06.2022 11:15 Відповісти
Беня, ты ?!!!! Потерпи немножко, пара ударов плетью - это не больно. Щас буба криворогий пришлет взвод ДБРовцев, они тебя освободят а арестуют Шурика, скажут, что его Порох нанял.
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09.06.2022 11:39 Відповісти
Люди уже не идут в полицию потому что ей не доверяют. Кроме того наша власть позакрывала и распродала тюрьмы. Типо у нас преступников стало меньше. Отсюда и возросшее число преступлений за последние 8 лет. Потому что негласно полиции и судам дали приказ не садить преступников. Единственное что борется с преступностью это наркотики. У нас на районе пока все наркоманы не передохли от наркоты никому жизни небыло. Потому что мусора их не трогали, а только каждую неделю брали с них мзду по 50грн с рыла. Поэтому я за легализацию даже тяжелых наркотиков. Мир сам очистится от всякой нечисти. А наркоту наркоманы найдут всегда, какие бы законы не принимали. Так что лучше пускай наркота будет бесплатная чем нарики будут грабить дома людей чтобы покупать наркоту у мусоров по бешенным ценам.
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09.06.2022 11:18 Відповісти
Ну почему же люди не идут в полицию? Как видим именно преступник пошел в полицию жаловаться на того кого он обокрал. Сейчас обворованного, мусора посадят а вор еще и обнесет его хату
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09.06.2022 12:43 Відповісти
ну главное столб не в заднице, можно условным тогда обойтись
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09.06.2022 11:31 Відповісти
У. Бабушки выбили окно и начали влезать в дом
Бабушка не растерялась ударила топором по руках /острием/
Теперь бабушку судят за превышение обороны
Ведь они через разбитое окно хотели залезть в дом
И пожелать бабушке спокойной ночи
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09.06.2022 12:20 Відповісти
Перевищення оборни - найтупіша стаття кодексу! Оборона або є, або її нема, а ступінь оборони визначати НЕ ТРЕБА!
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09.06.2022 13:18 Відповісти
табу на мародеров
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09.06.2022 12:33 Відповісти
чому майтки не зняв!!!😜
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09.06.2022 13:03 Відповісти
Такое понятие как правовое сознание полностью отсутствует.
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09.06.2022 13:09 Відповісти
Больше половины здешних комментаторов поддержали самосуд.
Человека, которого привязали и побили палкой, объявили преступником без суда и следствия.
Человека, который совершил самосуд, поддержали.

При чём, комментаторы уверены, что правоохранители незаконно бездействуют, но вместо законных призывов к правоохранителям начать выполнять закон, комментаторы призывают усугубить беззаконие путём самосуда.

Вы от других требуете жить по закону, тогда как сами жить по закону не хотите.
Ещё остаются вопросы, почему ЕС держит Украину на расстоянии пушечного выстрела?
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09.06.2022 13:42 Відповісти
Дивлюся на ці дибільні заголовки, і фігію. А тим часом все планують проголосувати за озброєння громадян. Та не дай бог, їи в руки дати щось гучніше за петарду. Зброю можна лише в цивілізованих країнах, а нам до цивілізованої як до марсу пішки.
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09.06.2022 15:37 Відповісти
 
 