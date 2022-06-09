Двоє партійців "Нашого краю" вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Два представники політичної партії вимагали у київського підприємця 2,5 млн гнрн за призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

Про це повідомили одночасно СБУ, Київська міська прокуратура та Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисники "вимагали у підприємця передати їм $2,5 млн за включення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання у такий спосіб мандата народного депутата". "Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада має стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар'єри", - йдеться в повідомленні.

Імена зловмисників та назву політсили у київській поліції та прокуратурі не повідомляють.

Джерело у правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про партію "Наш край".

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Заступник начальника слідчого управління поліції Києва Сергій Коновальчук повідомив, що посадовців викрили під час одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі $50 тис.

"Спільники підготували схему просування підприємця службовими сходами і для початку обіцяли призначити місцевого жителя радником голови одного з комунальних підприємств. Крім того, вони вимагали від нього щомісячний платіж за нібито сприяння включенню до списків народних обранців і подальшу підтримку в політичній кар'єрі. Ми провели невідкладний обшук за місцем роботи порушників, звідки вилучили гроші, мобільні телефони та документацію як речові докази. Двох посадовців затримали", - розповів він.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 369-2 КК (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

"Слідчі готують затриманим особам повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна", - додав Коновальчук.













