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Двоє партійців "Нашого краю" вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа. ФОТОрепортаж

Два представники політичної партії вимагали у київського підприємця 2,5 млн гнрн за призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар’єрі.

Про це повідомили одночасно СБУ, Київська міська прокуратура та Національна поліція, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисники "вимагали у підприємця передати їм $2,5 млн за включення його до прохідної частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання у такий спосіб мандата народного депутата". "Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ "Київводоканал". Ця посада має стати для підприємця "успішним" стартом його політичної кар'єри", - йдеться в повідомленні.

Імена зловмисників та назву політсили у київській поліції та прокуратурі не повідомляють.

Джерело у правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про партію "Наш край".

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Заступник начальника слідчого управління поліції Києва Сергій Коновальчук повідомив, що посадовців викрили під час одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі $50 тис.

"Спільники підготували схему просування підприємця службовими сходами і для початку обіцяли призначити місцевого жителя радником голови одного з комунальних підприємств. Крім того, вони вимагали від нього щомісячний платіж за нібито сприяння включенню до списків народних обранців і подальшу підтримку в політичній кар'єрі. Ми провели невідкладний обшук за місцем роботи порушників, звідки вилучили гроші, мобільні телефони та документацію як речові докази. Двох посадовців затримали", - розповів він.

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Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 369-2 КК (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

"Слідчі готують затриманим особам повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 12 років із конфіскацією майна", - додав Коновальчук.

Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 01
Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 02
Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 03
Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 04
Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 05
Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 06
Двоє партійців Нашого краю вимагали у підприємця 2,5 млн грн за статус нардепа 07

Автор: 

хабар (4702) шахрайство (1079) Нацполіція (15163) прокуратура (3675) СБУ (12809) Наш Край (18)


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Топ коментарі
+9
Чому замість головного ви згадали про Арахамію?
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09.06.2022 11:38
+5
"Жадность фраера сгубила!"
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09.06.2022 11:35
+4
Все зрозуміло з назви партії-край то їхній...
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09.06.2022 11:35
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Взятки за це саме брали Кучма, Жюлька, Ющенко, Янукович, Порошенко, Кличко, Бойко, Арахамія(всі). Взяли тільки керівника партиії Край. Дивно. Чекаємо всіх інших.
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09.06.2022 11:33 Відповісти
Чому замість головного ви згадали про Арахамію?
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09.06.2022 11:38 Відповісти
Він зараз показово зовсім безкоштовно дякує Абрамовичу, а у всіх інших люди які збирали мінялися, головний зараз може бути з бородою але не зі свіжою квартальною. Цей список ширший-Свобода теж собі набирала дивних бізнесменів і тд і тп...
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09.06.2022 11:48 Відповісти
А в тебе є на головного компромат? Викладай на загальне обговорення! Петицію зберемо. Ну, а якщо набрехав, то- ... сам розумієш.
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09.06.2022 12:01 Відповісти
Обычное дело. Девять историй про коррупцию
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09.06.2022 11:48 Відповісти
Ти при всіх був присутній особисто? Чи просто "одна баба казала"?
Скільки заяв написав в прокуратуру?
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09.06.2022 11:49 Відповісти
Куди? В прокуратуру? Ти мабуть не їхав разом з прокурорами і не чув розмови хто кого застрелив чи отруїв за посаду обласного прокурора...
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09.06.2022 11:53 Відповісти
...Взяли тільки керівника партиії Край...

Шо?!?

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09.06.2022 12:05 Відповісти
А нащо Пороху було брати хабарі і йти на ризик, якщо у нього є офіційно зароблені мільйони? Це ж не кучмівська-януківська-зеленського голосрака гопота що дорвалася до влади і КРАДЕ як не в себе!?
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09.06.2022 14:24 Відповісти
Випускайте вірного Поворознюка з "Вова, *баш їх!" Тільки це допоможе в усіх справах: від діареї до політичної корупції. Більше засобів немає
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09.06.2022 11:34 Відповісти
"Жадность фраера сгубила!"
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09.06.2022 11:35 Відповісти
Все зрозуміло з назви партії-край то їхній...
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09.06.2022 11:35 Відповісти
Імена зловмисників та назву політсили у київській поліції та прокуратурі не повідомляють Джерело: Почему? откуда такая скромность, кто эти замечательные люди? Народ должен знать, за кого они голосуют, может некоторые думали, что в этой партии только честные люди и сомневались..., это скучно..., а тут - такая смелость и отвага, одни на фронте проявляют геройство, а другие - в тылу, раз и столько бабла, практически ни за что, наверняка, хотели передать деньги армии...
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09.06.2022 11:38 Відповісти
Тому що це не важливо, а от те, що їх дії (як і усіх інших що тут викладують) кваліфікуються як шахрайство, це дуже важливо. Звісно для тих хто розуміється на цьому.
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09.06.2022 11:40 Відповісти
а чего это один на пластом лежит? радикулит??? или раком тренируется стоять??? жлобьё
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09.06.2022 11:53 Відповісти
Два представники політичної партії вимагали у київського підприємця 2,5 млн грн. за призначення на керівну посаду районного осередку та подальшу підтримку в політичній кар'єрі Джерело: https://censor.net/ua/p3346882

То підприємець сам хотів в депутати чи його силою заставляли і просто забагато просили? Він і готовий був дати, але ж не "стіки"?!
Хто тут кого "підманув"?
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09.06.2022 11:55 Відповісти
Те, що в нас такі "файні традиції"- засівати всіх, від кого залежить отримання посади на відповідальній ділянці "трудового фронту"- відомо ще з часів славетного судді. Але те, що ми такі безбашенні, що навіть у воєнний час займаємося цим без страху і докору; що в фінансово-скрутні часи без проблем знаходимо 2.5 млн баксів на себе рідних, говорить про нагальну необхідність вводити розстрільні статті в Кр.Кодекс.
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09.06.2022 12:15 Відповісти
*наш край*, *майбах*, *слуга*, *матьківщина* - всі пташки з одного беніного гнізда. Всі за знедолений народ у телевізійних шоу дбають. Згадайте тільки спічі шахова .
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09.06.2022 12:19 Відповісти
після війни, коли повернуться хлопці,, то, потрібно щоб вони вистріляли всю цю наволоч незалежно від партій!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.06.2022 15:40 Відповісти
 
 