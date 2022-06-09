Війська РФ обстріляли школу у Бахмуті, поранено двох осіб, - ДСНС. ФОТО
Унаслідок обстрілу російськими окупантами школи в Бахмуті (Донецька область) поранено двох людей.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"У Донецькій області у м. Бахмут російська армія обстріляла школу, поранено двох осіб", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС уточнили, що ворог завдав артилерійського удару по місту в середу, внаслідок якого в одній зі шкіл виникла пожежа, поранені чоловік і жінка направлені до медичного закладу.
У ліквідації наслідків артилерійського удару брали участь сім осіб особового складу ДСНС та одна одиниця техніки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
svetozar
показати весь коментар09.06.2022 12:57 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль