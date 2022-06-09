Війська РФ обстріляли школу у Бахмуті, поранено двох осіб, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок обстрілу російськими окупантами школи в Бахмуті (Донецька область) поранено двох людей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області у м. Бахмут російська армія обстріляла школу, поранено двох осіб", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що ворог завдав артилерійського удару по місту в середу, внаслідок якого в одній зі шкіл виникла пожежа, поранені чоловік і жінка направлені до медичного закладу.

У ліквідації наслідків артилерійського удару брали участь сім осіб особового складу ДСНС та одна одиниця техніки.







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