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Новини Фото Війна
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Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ розкрила злочинну схему продажу амуніції для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу".

Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього. Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики", - йдеться у повідомленні.

Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ, - СБУ 01

Під час обшуків правоохоронці вилучили: понад 500 комплектів військової форми; берці та інше взуття; бафи, балаклави, головні убори; маскувальні костюми та костюми хімічного захисту; партію плитоносок тощо.


Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ, - СБУ 02

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Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.

СБУ (12809) гуманітарна допомога (991) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+36
Розстріляти нах*й.
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09.06.2022 14:46
+25
У Фейсбуці недавно було відео про цю скотину. Жіночки його викрили і визвали поліцію. В нього на базарі свій "бутік". Цілі сумки амуніції!
Сидить така собі жирна свиня, мішок з гімном. От тобі й бувший воєнний.
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09.06.2022 15:02
+21
Чергова мерзенна гнида...
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09.06.2022 14:47
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Розстріляти нах*й.
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09.06.2022 14:46 Відповісти
Через повішання
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09.06.2022 15:01 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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09.06.2022 14:47 Відповісти
і антін уманський знову виходить з під удару!!! )
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09.06.2022 14:47 Відповісти
Повестку ему и сразу в Северодонецк,пусть там расскажет как там оказался.
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09.06.2022 14:48 Відповісти
Прийшла якась людина на склад та говорити я хочу поторгувати військовою амуніцією. Ну їй звичайно дозволяють навіть не треба бути не СН, не мати відношення до ОП, чи КМ.
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09.06.2022 14:50 Відповісти
Нам треба якась спеціальна "каторга" для таких паскуд...
Якесь шкідливе для людини виробництво на кштал "хімії"...
Воно не "людина", воно хай їб*шить, **** гидотна.
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09.06.2022 14:59 Відповісти
Так не один он виноват, там наверняка схема была налажена. Надо раскручивать.
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09.06.2022 15:01 Відповісти
не вижу сложной схемы. производитель типа отдает гуманитарку, доходов нет, а этот фунт за процент реализует, кэш производителю.
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09.06.2022 16:00 Відповісти
Формально - вроде как да, но движение гуманитарки (как и любых материальных ценностей, пусть и доставшихся бесплатно) должна отслеживаться - пришло (сколько и откуда), ушло (сколько и куда), отчетность и пр.. Конечно, в военное время бюрократию должны были свести к минимуму, но полностью отказаться - вряд ли.
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09.06.2022 17:49 Відповісти
З.******* рух зброї відслідкувати не можуть,а ви про амуніцію хочете.
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25.07.2022 14:29 Відповісти
У Фейсбуці недавно було відео про цю скотину. Жіночки його викрили і визвали поліцію. В нього на базарі свій "бутік". Цілі сумки амуніції!
Сидить така собі жирна свиня, мішок з гімном. От тобі й бувший воєнний.
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09.06.2022 15:02 Відповісти
За законами війського часу -- всіх, хто мав участь -- на гіляку.
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09.06.2022 15:08 Відповісти
Бач ***** які диванчики купує за продаж амуніції... А хлопці під кулями та в окопах сидять захищаючи цю сволоту. На палю загострену ссуку!!!
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09.06.2022 15:10 Відповісти
Там не тільки диванчики ...
А і хата двухповерхова з евроремонтом
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09.06.2022 15:37 Відповісти
Весь мир пытается хоть как-то помочь, а тут такая Гнида, да ещё и бывший военный! Наверняка вороватый прапор, начинавший службу ещё в совке. Вот как с такими бороться?
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09.06.2022 15:19 Відповісти
А мы тут собираем деньги , как можем помогаем , с миру по нитке …, а в самой Украине всё воруется такими вот мразями , это просто капец какой-то …😢
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09.06.2022 15:22 Відповісти
в семье не без урода, не переживай, отловят тварей
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09.06.2022 15:28 Відповісти
как-то ты понятия слегка подменяешь, товары произведенные в Украине под "ми собираем" и одну конкретную тварь которую уже словили под "в Украине всё воруется", вроде это что-то массовое и глобальное.
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09.06.2022 15:33 Відповісти
Вы не поняли , что я имела ввиду….
Мы( живущие за границей) собираем деньги здесь в Испании в городе где я живу и закупаем для наших воинов всё по мере возможности от машин и дронов до трусов и носков и медикаментов и отправляем в Украину .
А такие вот сволочи наживаются на войне . И думаю он не единственный такой шустрый , ну хорошо хоть что его поймали , надеюсь посадят на долго, а вообще таким только расстрел поможет.
Никаких подмен понятий нет .
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10.06.2022 06:34 Відповісти
Одягніть того мешканця умані в амуніцію, яку він продавав, і на передову. Ось і весь *** до копійки.
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09.06.2022 15:27 Відповісти
прибрали конкурента, щоб епіцентру не заважав?
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09.06.2022 15:30 Відповісти
присудять 2 роки, відсидить 1 рік та вийде, ще й військову пенсію буде отримувати
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09.06.2022 15:59 Відповісти
Брехня - наш самий гуманний суд присудить два з відтермінуванням на рік , перебування під слідством що триватиме довго і нудно зарахують у термін покарання і вийде той " колишній військовослужбовець " прямо із зали суду під ручку із адвокатом до ресторану де після чарчини за здоров"я судді пожалкують що два млн накрилося , але нічого страшного - за місяць той самий цех вже на 4 нашиє і безкоштовно передасть а міністерство оборони оплатить ((
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09.06.2022 16:33 Відповісти
депутаты , до ВОЙНЫ ДУРАЧКА ВАЛЯЛИ ,зная , что ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА‼️И сейчас ниХРЕНА не делаютПонятно ,что это попытка установления диктатуры от зешоблы А должны были законы разработать , чтобы гниды не могли прийти просто-так и договориться про барыжничество на крови ‼️
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09.06.2022 16:03 Відповісти
очень *********** военное положение. поймали, выбили показания, расстреляли. иначе этому конца не будет.
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09.06.2022 16:03 Відповісти
Гм ... налагодив зв"язки із виробничими цехами і привіз звідти амуніції на 2 млн (( Цех виготовляє амуніцію на замовлення МО , те платить йому кошти за неї , амуніціюю замість ЗСУ передають наліво , а СБУ найшло крайнього дурника в Умані ? (( Якось це нагадує план у дільничних по самогонщиках і наркоторгівцях (( Чому немає обшуків у виробника ?
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09.06.2022 16:24 Відповісти
МО ни фига не платит, потому-что крайние три года ни чего не заказывало
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10.06.2022 09:43 Відповісти
конфисковать все что есть, тварь конченая
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09.06.2022 16:31 Відповісти
незаконним шляхом налагодив зв'язки з виробничими цехами -

тобто на виробництвах знали про цей схематоз, чи як?
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09.06.2022 16:33 Відповісти
Грядет аудит Запада куда была распределена вся западная помощь. Отчет за каждую пуговицу. Но оказалось что все украл прапорщик из Умани. СБУ работает в поте лица. Молодцы.
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09.06.2022 19:41 Відповісти
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09.06.2022 19:43 Відповісти
И понеслись порывы «праведного гнева». 1. Все что не было выкуплено ВСУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ собственностью ВСУ. 2. бирка НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ обязательный атрибут для поставок продукции в ВСУ,НО ВЫКУПЛЕННОЕ ПО-КОНТРАКТАМ ВСУ 3.Отшитая продукция на складе и не выкупленная ВСУ ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 4. Крайние контракты на поставку амуниции в ВСУ были заключены три года назад, при Пете , а потом «велике будівництво» настало. P.s даже в войну за так ни чего не бывает- предприятию приходят счета за электрику, начисляют налоги, швеям выплачивают зарплату, закупают материал на отшив.Хотите за так - скиньтесь деньгами, купите снарягу бойцу за свои.
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10.06.2022 09:29 Відповісти
Та чому ж понеслось - форму ЗСУ можуть без проблем купити для потреб ДРГ
кацапів і потім будуть мочити наших вояків у спини і робити офігєзні диверсії у
містах України. Ти ж за це ?
Чи як.
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13.06.2022 14:20 Відповісти
Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ Джерело:
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13.06.2022 14:18 Відповісти
 
 