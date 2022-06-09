Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ, - СБУ. ФОТО
СБУ розкрила злочинну схему продажу амуніції для військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.
"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу".
Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього. Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили: понад 500 комплектів військової форми; берці та інше взуття; бафи, балаклави, головні убори; маскувальні костюми та костюми хімічного захисту; партію плитоносок тощо.
Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якесь шкідливе для людини виробництво на кштал "хімії"...
Воно не "людина", воно хай їб*шить, **** гидотна.
Сидить така собі жирна свиня, мішок з гімном. От тобі й бувший воєнний.
А і хата двухповерхова з евроремонтом
Мы( живущие за границей) собираем деньги здесь в Испании в городе где я живу и закупаем для наших воинов всё по мере возможности от машин и дронов до трусов и носков и медикаментов и отправляем в Украину .
А такие вот сволочи наживаются на войне . И думаю он не единственный такой шустрый , ну хорошо хоть что его поймали , надеюсь посадят на долго, а вообще таким только расстрел поможет.
Никаких подмен понятий нет .
тобто на виробництвах знали про цей схематоз, чи як?
кацапів і потім будуть мочити наших вояків у спини і робити офігєзні диверсії у
містах України. Ти ж за це ?
Чи як.