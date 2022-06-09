Мешканець Умані привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для ЗСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ розкрила злочинну схему продажу амуніції для військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу".

Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн замість армії потрапила до нього. Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили: понад 500 комплектів військової форми; берці та інше взуття; бафи, балаклави, головні убори; маскувальні костюми та костюми хімічного захисту; партію плитоносок тощо.





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Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних. СБУ готує вилучені товари до передачі на потреби української армії.