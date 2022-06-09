Кількість жертв вчорашнього російського обстрілу в Харкові збільшилася до трьох. ФОТОрепортаж
Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом дня 9 червня розбирали у Харкові завали будівель, зруйнованих російськими обстрілами напередодні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"За попередніми даними, три особи загинуло, ще п’ятеро зазнали травм. Остаточна інформація з’ясовується", - уточнили в службі.
Нагадаємо, ввечері 8 червня російські війська обстріляли Харків, спричинивши пожежі в кафе, продовольчому магазині та шкільній бібліотеці. Спочатку повідомлялося про двох загиблих.
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procaster
показати весь коментар09.06.2022 16:16 Відповісти Мені подобається 4
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