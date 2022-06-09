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В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне "послання", - CNN. ФОТОрепортаж

Загарбники розграбували школу так, що відновити навчальний процес там неможливо. При цьому вони лишили на дошці послання з "вибаченнями" та заклики ставати "лікарями, інженерами, вчителями - тими, хто приносить мир".

Про це йдеться у матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Окупанти пограбували і зруйнували школу в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області. а перед відходом замінували. Водночас залишили послання дітям із закликами "бути чесними" та "нести мир".

Під час окупації Катюжанки школа майже місяць була штабом російських військовослужбовців. Все обладнання, за словами директора Миколи Микитчика, викрадено або розбито. У дворі школи – цвинтар, а футбольне поле перерите окопами.

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В одному зі зруйнованих класів на дошці, яка висить прямо під портретом Ісаака Ньютона, написано крейдою листа, адресованого учням і підписаного "росіянином": "Діти, вибачте за такий безлад, ми намагалися врятувати школу, але був обстріл. Живіть спокійно, бережіть себе і не повторюйте помилок своїх старших. Україна і Росія один народ", – ідеться у ньому.

Микитчик сказав CNN, що російські війська "нічого не залишили у школі" і що відчув "огиду", коли прочитав записку.

"Знищили комп'ютери, винесли жорсткі диски, забрали ноутбуки, принтери, у школі нічого не залишили! Це варварство і лицемірство", – сказав він.

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За словами директора, на території школи було виявлено три протитанкові міни та кілька світлошумових гранат. Збиток, за його підрахунками, становить понад 5 млн грн, і він не уявляє, коли діти тепер зможуть повернутися до навчання.

"Усе вивезли, навіть кабелі вкрали. У нас були електричні кабелі з мідного дроту, вкрали 100 метрів кабелю", – показує журналістам.

Водночас в іншій записці, залишеній у школі, йдеться: "Будьте чесні одне з одним, протягніть руку допомоги всім, хто її потребує. Станьте лікарями, інженерами, вчителями – тими, хто приносить мир!" – цитує директор школи.

В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне послання, - CNN 01
В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне послання, - CNN 02
В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне послання, - CNN 03
В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне послання, - CNN 04
В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне послання, - CNN 05

Автор: 

Київська область (4018) окупація (6685) школа (2208)


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Топ коментарі
+57
Кацапи , ви цинічні і кончені уроди , і тільки смерть вас вилікує !
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09.06.2022 17:01
+49
Кацапскіє ванючіє ублюдкі-ідітє нахрєн...
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09.06.2022 17:01
+40
Сфотографируйте то что рашисты натворили и выставьте фотографии с надписью. *здесь были рузкие свиньи*
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09.06.2022 17:01
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Кацапскіє ванючіє ублюдкі-ідітє нахрєн...
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09.06.2022 17:01 Відповісти
Кацапи , ви цинічні і кончені уроди , і тільки смерть вас вилікує !
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09.06.2022 17:01 Відповісти
Тьфу, блд, як гидко. Все і так було добре, поки не приперлися "асвабадітєлі", горіти їм усім в пеклі.
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09.06.2022 17:01 Відповісти
Сфотографируйте то что рашисты натворили и выставьте фотографии с надписью. *здесь были рузкие свиньи*
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09.06.2022 17:01 Відповісти
Треба зробить краще: Все зафотографувать А коли будуть відбудовувать школу, то обов"язковим приміщенням у ній (і у всіх школах України де побували окупанти) вибудувать "Музей пам"яті" І оті фотографії та інші експонати розмістить там! І починать учбовий рік для першокласників саме з цього музею Щоб діти бачили, що несе "русский мир"!!!
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09.06.2022 18:24 Відповісти
это репортаж CNN. Круче уже некуда. Теперь это увидел весь мир.

Еще и подписались -РУССКИЕ. Ну супер, отличный аргумент для "отмены русской культуры" в мире.

в ШКОЛЕ б...
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09.06.2022 18:53 Відповісти
Лишньохромосомна орда...
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09.06.2022 17:02 Відповісти
если один народ - то не приходят убивать друг друга.
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09.06.2022 17:05 Відповісти
Ви не розумієте збоченої кацапської логіки. Для них слова "брат" і "брать", - однокорінні.
Примітивна родо-племінна психологія кацапа схильна до усуспільнення у всіх можливих сферах, - як інтимно-родинних, так і загальнодержавних. Недаремно саме у кацапському середовищі виникло таке огидне явище, як снохачєство.
Цю кацапську рису національного характеру я колись описав такими віршованими рядками:

"Что хочу, могу все брать я, -
Потому, что, - мы же братья!"

Ця кацапська болотна орда розуміє тільки добрячий удар кулаком в рило. По-іншому не доходить.
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09.06.2022 20:27 Відповісти
******, эти дети подрастут и будут вас жечь, выжыгать дотла и *******, *******, *******!
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09.06.2022 17:06 Відповісти
Детки ваше послание теперь правнукам передадут.
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09.06.2022 17:06 Відповісти
"вы будете восстанавливать свою родину"

Даже российские военные не верят в победу россии.
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09.06.2022 17:06 Відповісти
это они написали до того, как изнасиловали детей и их матерей, или после того?
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09.06.2022 17:07 Відповісти
как минимум после грабежа школы.

А вы с какой целью интересуетесь?
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09.06.2022 19:05 Відповісти
Українські діти повинні завчити,що таке істоти з кацапської обителі зла.
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09.06.2022 17:08 Відповісти
Кацапы, вы не поняли. После всего, ччо вы сделали с украинцами, включая детей, мы их будем воспитывать таким образом: сын, ты прожил жизнь не напрасно, если убил хотя бы одного кацапа. А лучше - трех.
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09.06.2022 17:10 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - крок до Перемоги , Миру , Добробуту і Процвітання усього людства . Світ людей переможе , а рашистський світ нелюдів , орків та виродків має бути знищений . Хороший росіянин - мертвий росіянин . Слава Героям ! Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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09.06.2022 17:12 Відповісти
Московити повинні ставати не ХОРОШИМИ ,краще хай стають ДОБРИМИ (від ДОБРИВА)!
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09.06.2022 19:07 Відповісти
Скоти путінські
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09.06.2022 17:12 Відповісти
Цинічна, та мерзотна козлятина.
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09.06.2022 17:20 Відповісти
блдскй народец, кацапы, 24го февраля окончательно "вскрылись", показав всему пристойному Миру, кто есть ху...
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09.06.2022 17:20 Відповісти
Зате, які в Катюжанці шикарні дороги... треба Зеленському подарувати дітям ролікі- нехай катаються!
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09.06.2022 17:26 Відповісти
Кончені
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09.06.2022 17:26 Відповісти
Только ордынцы могут такое написать. Это говорит об истинном самосознании рашоорков: я убью твоих родителей и тебя вместе с ними, но если ты выживешь в этом аду, то желаю тебе всего наилучшего...
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09.06.2022 17:29 Відповісти
Роблять одне, а говорять протилежне. Вбивають, а кажуть що рятують, грабують, а кажуть що дарують, окупують, а кажуть що звільняють.
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09.06.2022 17:29 Відповісти
Шо то за профіль ***** не до кінця стертий на дошці?
Кончені істоти!
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09.06.2022 17:31 Відповісти
Спочатку вчиш "русскую литературу" в школі, а потім "русскіє" окупанти пишуть на твоїй шкільній дошці. Після того, як пограбували її і знищили. Отак-от працює "русскій мір".
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09.06.2022 17:35 Відповісти
Без полного истребления орков никак не обойтись. Тут без вариантов.
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09.06.2022 17:43 Відповісти
Кацап - воно і не людина і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження
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09.06.2022 18:13 Відповісти
Звучить як:
"прости мужик что бить пришлось так сильно, я в глаз тебе хотел, а ты подставил щоку! Пришлось мне выбить твои зубы, что б сердце не лечить, и бил тебя, я только ради цели, что б мы не подрались"
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09.06.2022 18:20 Відповісти
Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям.

Не деляги и не прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что «товарищ» - не просто слово,
И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?

Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?

И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!

Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!

Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.

Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!

Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
...и алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.

Юрий Нестеренко
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09.06.2022 18:25 Відповісти
Показать фото на выставке в Венгрии, Германии, Австрии, Италии, Франции
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09.06.2022 18:54 Відповісти
просто имбицилы
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09.06.2022 20:46 Відповісти
І вам кацапи в кожен дім по мирному "ескалібуру"
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09.06.2022 20:59 Відповісти
Сфотографировать, на электронную почту кремля отправить и процитировать, что после такого этому уже никогда не бывать. А за наших детей убитых по-кусочку от официальных лиц РФ каждый день убирать кожный покров.
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09.06.2022 22:13 Відповісти
Цинично . . .

Уроды россияне. После такого "мира" и "дружбы" между двумя народами поколениями не будет. Во всех украинских школах годами и десятилетиями будет преподаваться, что россия - генетический враг Украины. Если раньше это было там-сям (не тотально) на бытовом уровне, то теперь будет и тотально как на бытовом уровне, так и на уровне официальном абсолютно везде и очень долго. Статус "россиянин" - это теперь стигма . . . Причём в случае с нормальными россиянами (которых тоже немало, конечно) будет использоваться анекдот про деда-рыбака, который в Днепре золотую рыбку поймал - там желание "пусть все русские плывут по Днепру в гробах" после укора рыбки про наличие хороших русских меняется дедом на : "хорошие русские пусть плывут по Днепру в хороших гробах".

Так что, решение путина вторгнуться в Украину можно описать только фразой Буле де ла Мерта по поводу казни Наполеоном герцога Энгиенского : "Это больше, чем преступление - это ошибка."
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09.06.2022 23:17 Відповісти
 
 