В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне "послання", - CNN. ФОТОрепортаж

Загарбники розграбували школу так, що відновити навчальний процес там неможливо. При цьому вони лишили на дошці послання з "вибаченнями" та заклики ставати "лікарями, інженерами, вчителями - тими, хто приносить мир".

Про це йдеться у матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Окупанти пограбували і зруйнували школу в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області. а перед відходом замінували. Водночас залишили послання дітям із закликами "бути чесними" та "нести мир".

Під час окупації Катюжанки школа майже місяць була штабом російських військовослужбовців. Все обладнання, за словами директора Миколи Микитчика, викрадено або розбито. У дворі школи – цвинтар, а футбольне поле перерите окопами.

Також дивіться: Окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька. ВIДЕО

В одному зі зруйнованих класів на дошці, яка висить прямо під портретом Ісаака Ньютона, написано крейдою листа, адресованого учням і підписаного "росіянином": "Діти, вибачте за такий безлад, ми намагалися врятувати школу, але був обстріл. Живіть спокійно, бережіть себе і не повторюйте помилок своїх старших. Україна і Росія один народ", – ідеться у ньому.

Микитчик сказав CNN, що російські війська "нічого не залишили у школі" і що відчув "огиду", коли прочитав записку.

"Знищили комп'ютери, винесли жорсткі диски, забрали ноутбуки, принтери, у школі нічого не залишили! Це варварство і лицемірство", – сказав він.

Також дивіться: Випускні фото в Чернігові на фоні руйнувань та розтрощеної техніки. ВIДЕО

За словами директора, на території школи було виявлено три протитанкові міни та кілька світлошумових гранат. Збиток, за його підрахунками, становить понад 5 млн грн, і він не уявляє, коли діти тепер зможуть повернутися до навчання.

"Усе вивезли, навіть кабелі вкрали. У нас були електричні кабелі з мідного дроту, вкрали 100 метрів кабелю", – показує журналістам.

Водночас в іншій записці, залишеній у школі, йдеться: "Будьте чесні одне з одним, протягніть руку допомоги всім, хто її потребує. Станьте лікарями, інженерами, вчителями – тими, хто приносить мир!" – цитує директор школи.









