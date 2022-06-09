В Катюжанській школі окупанти вкрали все, що можна, та лишили дітям лицемірне "послання", - CNN. ФОТОрепортаж
Загарбники розграбували школу так, що відновити навчальний процес там неможливо. При цьому вони лишили на дошці послання з "вибаченнями" та заклики ставати "лікарями, інженерами, вчителями - тими, хто приносить мир".
Про це йдеться у матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
Окупанти пограбували і зруйнували школу в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області. а перед відходом замінували. Водночас залишили послання дітям із закликами "бути чесними" та "нести мир".
Під час окупації Катюжанки школа майже місяць була штабом російських військовослужбовців. Все обладнання, за словами директора Миколи Микитчика, викрадено або розбито. У дворі школи – цвинтар, а футбольне поле перерите окопами.
В одному зі зруйнованих класів на дошці, яка висить прямо під портретом Ісаака Ньютона, написано крейдою листа, адресованого учням і підписаного "росіянином": "Діти, вибачте за такий безлад, ми намагалися врятувати школу, але був обстріл. Живіть спокійно, бережіть себе і не повторюйте помилок своїх старших. Україна і Росія один народ", – ідеться у ньому.
Микитчик сказав CNN, що російські війська "нічого не залишили у школі" і що відчув "огиду", коли прочитав записку.
"Знищили комп'ютери, винесли жорсткі диски, забрали ноутбуки, принтери, у школі нічого не залишили! Це варварство і лицемірство", – сказав він.
За словами директора, на території школи було виявлено три протитанкові міни та кілька світлошумових гранат. Збиток, за його підрахунками, становить понад 5 млн грн, і він не уявляє, коли діти тепер зможуть повернутися до навчання.
"Усе вивезли, навіть кабелі вкрали. У нас були електричні кабелі з мідного дроту, вкрали 100 метрів кабелю", – показує журналістам.
Водночас в іншій записці, залишеній у школі, йдеться: "Будьте чесні одне з одним, протягніть руку допомоги всім, хто її потребує. Станьте лікарями, інженерами, вчителями – тими, хто приносить мир!" – цитує директор школи.
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Еще и подписались -РУССКИЕ. Ну супер, отличный аргумент для "отмены русской культуры" в мире.
в ШКОЛЕ б...
Примітивна родо-племінна психологія кацапа схильна до усуспільнення у всіх можливих сферах, - як інтимно-родинних, так і загальнодержавних. Недаремно саме у кацапському середовищі виникло таке огидне явище, як снохачєство.
Цю кацапську рису національного характеру я колись описав такими віршованими рядками:
"Что хочу, могу все брать я, -
Потому, что, - мы же братья!"
Ця кацапська болотна орда розуміє тільки добрячий удар кулаком в рило. По-іншому не доходить.
Даже российские военные не верят в победу россии.
А вы с какой целью интересуетесь?
Кончені істоти!
"прости мужик что бить пришлось так сильно, я в глаз тебе хотел, а ты подставил щоку! Пришлось мне выбить твои зубы, что б сердце не лечить, и бил тебя, я только ради цели, что б мы не подрались"
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям.
Не деляги и не прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что «товарищ» - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?
И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!
Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!
Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
...и алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.
Юрий Нестеренко
Уроды россияне. После такого "мира" и "дружбы" между двумя народами поколениями не будет. Во всех украинских школах годами и десятилетиями будет преподаваться, что россия - генетический враг Украины. Если раньше это было там-сям (не тотально) на бытовом уровне, то теперь будет и тотально как на бытовом уровне, так и на уровне официальном абсолютно везде и очень долго. Статус "россиянин" - это теперь стигма . . . Причём в случае с нормальными россиянами (которых тоже немало, конечно) будет использоваться анекдот про деда-рыбака, который в Днепре золотую рыбку поймал - там желание "пусть все русские плывут по Днепру в гробах" после укора рыбки про наличие хороших русских меняется дедом на : "хорошие русские пусть плывут по Днепру в хороших гробах".
Так что, решение путина вторгнуться в Украину можно описать только фразой Буле де ла Мерта по поводу казни Наполеоном герцога Энгиенского : "Это больше, чем преступление - это ошибка."