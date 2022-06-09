Мирні жителі не мають бути мішенню ніколи, - єврокомісар з кризового менеджменту Ленарчич після відвідання Ірпеня. ФОТОрепортаж

Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич після відвідання Ірпеня на Київщині наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню ніколи.

Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я був в Ірпені. Я глибоко шокований звірствами, скоєними тут, а також в інших місцях. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню ніколи, ніде", - написав Ленарчич.

Він також рішуче засудив цілеспрямовані російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні.

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Нагадаємо, на початку квітня 2022 року Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних жителів.

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