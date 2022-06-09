Мирні жителі не мають бути мішенню ніколи, - єврокомісар з кризового менеджменту Ленарчич після відвідання Ірпеня. ФОТОрепортаж
Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич після відвідання Ірпеня на Київщині наголосив, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню ніколи.
Про це він повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я був в Ірпені. Я глибоко шокований звірствами, скоєними тут, а також в інших місцях. Цивільне населення та цивільна інфраструктура не повинні бути мішенню ніколи, ніде", - написав Ленарчич.
Він також рішуче засудив цілеспрямовані російські атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні.
Нагадаємо, на початку квітня 2022 року Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних жителів.
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Украинцы САМИ выбрали себе ничтожество в президенты. И теперь выгребаем за это...
и запомните: нам никто ничего не должен.
Невже зупиниться ? ... .
із Словенією нiчого не буде, вона далеко...
а ось у Словаччини можуть бути великi проблеми....
https://twitter.com/herooftheday10/status/1534855792767148032 https://twitter.com/herooftheday10/status/1534855792767148032
як вона сєверодонецьк захвачує?
утюжать все авіацією і артилерією, поки з міста нічого не залишиться. знаючи про те, що всі жителі все одно не виїдуть, що 10% все одно останеться, і вони їх утюжать, люди ховаються в підвалах, доми завалюються, потім людей з під завалів все одно ніхто не витягає, вони там і помирають.
коли зруйнували повністю місто - заходять піхотою.
вони так і маріуполь брали.
вони так і грозний брали колись.
Бреше ні?
У тебя в голове хоть какие-то мозги есть?
да и не только у тебя - большая часть комментаторов, ощущение такое, что избиратели Зели - сплошное нытье что им кто-то что-то недодал и остался должен.
Никто нам ничего не должен.
А то что его слово значит многое - видно по тому что оно опубликовано на Цензоре. Это прочтут в Европе миллионы и это на них повлияет.
А твой высер влияет только на то что количество нытиков и ваты в Украине увеличится.
Тьфу, даже война зелебобиков ничему не научила. Все ждут манны небесной и удивляются и возмущаются что она не падает.
Кацапи:
Я бєз прапітанія аставацца ні магу. А гдє ж харчевацца буду?Ми бєз мірних нє магьом. Как ми дєдиваівать будєм?
Надеюсь что последнее..