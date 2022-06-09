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На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький. ФОТОрепортаж

Над Роменським районом Сумської області сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник також розмістив фото уламків збитої ракети.

На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 01
На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 02
На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 03

Також читайте: Російські літаки нанесли два авіаудари по Сумщині, поранена людина, - Живицький

На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 04
На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 05
На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 06
На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький 07

Також дивіться: Третій удар авіації РФ по Сумщині: літак випустив 6 ракет. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1073) Сумська область (3667) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+23
МОЛОДЦІ !
ДЯКУЄМО !!!
збивайте в нашому небі все русняве смертельне...
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09.06.2022 20:50
+13
Лізуть і лізуть. Таргани-мутанти лізуть у квартири через каналізацію
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09.06.2022 20:53
+8
"Кацап здох"... дихато стало приємніше.
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09.06.2022 20:55
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МОЛОДЦІ !
ДЯКУЄМО !!!
збивайте в нашому небі все русняве смертельне...
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09.06.2022 20:50 Відповісти
Лізуть і лізуть. Таргани-мутанти лізуть у квартири через каналізацію
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09.06.2022 20:53 Відповісти
"Кацап здох"... дихато стало приємніше.
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09.06.2022 20:55 Відповісти
Звичайно... Не тхне ж кацапсятиною з рота...
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09.06.2022 21:14 Відповісти
Нормальна робота ПВо нічого особливого, чого Київ валять , якщо Дві бригади ПВО стоїть, невже ДБР клістрони всі знешкодила!
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09.06.2022 21:08 Відповісти
Для борьбы с ракетами лучше всего подходят F-16.
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09.06.2022 21:09 Відповісти
угу.чим довбню? ти вже на тих ф16 шизанувся))))
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09.06.2022 22:11 Відповісти
Вся проблема в том, что они стреляют ракетами со своей територрии куда хотят, а мы этого не можем ибо ссым.
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09.06.2022 21:16 Відповісти
и сколько ещё будем ссать??
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09.06.2022 22:04 Відповісти
До тих пір , поки не з'явиться чим стрілять
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09.06.2022 23:49 Відповісти
фп2п - крышка от полосоого фильтра, 91год выпуска
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09.06.2022 21:17 Відповісти
Не дивлячись на рік, ця хрєнь чудово фільтрувала свої полоси, і якби не ПС то впала би разом із ракетою десь на школу або багатоповерхівку...
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09.06.2022 21:51 Відповісти
Там ФП2Р, а не 2П.
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10.06.2022 05:32 Відповісти
Все болтики в ракете под плоскую отвёртку. Ручная сборка ****, совкодрочеры любили ****.ться, чтобы болтик закрутить.
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10.06.2022 08:39 Відповісти
на пятой фотке, золото взрывом оторвало , без юмора сейчас никак, ато вообще грустно, кто в теме тот поймёт
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09.06.2022 21:21 Відповісти
А знаєш як кацапи називають км5, км6 - кеемачькі!!! 😁
А где-то вєдь должни билі бить ґробікі, пустишкі, палєвічькі і вєртальоти...
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09.06.2022 21:49 Відповісти
А ще вони наше пиво півом називають! Повбивав би сук.
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09.06.2022 22:01 Відповісти
Феном поздувало. По-моему, это "золото" зря закатывали в золото, ничего там особенного не было. Да и сама плата качеством не отличается, на совке с этим всегда были проблемы.
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10.06.2022 01:19 Відповісти
хоча б ракет більше збивати.., бо Тільки кожну 20-ту..
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09.06.2022 22:05 Відповісти
Літак збив? Нам дали Ф-16?
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09.06.2022 22:34 Відповісти
Печатна плата явно импортозамещенная , того й збили літаком. В принципі старі кр той же невеликий реактивний літак. Гітлерівські фау до Лондона долітали.
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09.06.2022 23:08 Відповісти
скажіть, а це правда, що сьогодні ми збили свій же літак "дружнім вогнем"?
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09.06.2022 23:26 Відповісти
Збили. Але не сьогодні. І не свій. І не дружнім.
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10.06.2022 02:26 Відповісти
Щиро дякую повітряним силам України та протиповітряній обороні. Ви зберігаєте дуже багато наших життів!
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10.06.2022 03:06 Відповісти
 
 