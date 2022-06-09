На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький. ФОТОрепортаж
Над Роменським районом Сумської області сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету.
Про це у фейсбуці повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Чиновник також розмістив фото уламків збитої ракети.
Топ коментарі
+23 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.06.2022 20:50
+13 Семен Семен #512946
показати весь коментар09.06.2022 20:53
+8 Панас Стець
показати весь коментар09.06.2022 20:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ДЯКУЄМО !!!
збивайте в нашому небі все русняве смертельне...
А где-то вєдь должни билі бить ґробікі, пустишкі, палєвічькі і вєртальоти...