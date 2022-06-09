На Сумщині літак Повітряних Сил ЗСУ збив крилату ракету рашистів, - Живицький. ФОТОрепортаж

Над Роменським районом Сумської області сьогодні вдень, під час повітряної тривоги, літак Повітряних Сил ЗСУ збив ворожу крилату ракету.

Про це у фейсбуці повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник також розмістив фото уламків збитої ракети.







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