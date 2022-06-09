УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8976 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 322 3

За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За добу на Донеччині від ворожих обстрілів загинули троє цивільних осіб.

Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних!

За 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ООН підтвердили загибель 4253 і поранення 5141 цивільного від початку вторгнення РФ у Україну

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - йдеться у повідомленні.

За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - голова ОВА Кириленко 01

Автор: 

армія рф (17359) жертви (1792) Донбас (22355) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось в одній з програм,котра не є в телемарафоні,і її ведучі також поза цим явищем,розмірковували,а чому не евакуювалася якась частина населення даунбаса.Отже ,є там кілька груп чи категорій,як на мене ,то це ватні категорії всі,але ведучі виділили саме таких : немічні,хворі з обмеженою мобільністю, "я й тут памру",очікувальники асвабадітєлєй,ми с расієй.Тому оця статистика,що знов хтось там загинув,викликає лиш жаль,чому вони такі.
показати весь коментар
09.06.2022 22:07 Відповісти
Щодня слухаємо, дивимося різних експертів, які розповідають свої прогнози на війну. Може бути і такий: Україна повільно та впевнено виснажує рашку, російський ядерний арсенал уже вийшов з ладу (через вік і корупцію), фактично він контролюється Штатами. Коротше, Штати з британцями, Україною та іншими союзниками завдають нищівного удару по вже напівмертвій РФ. Далі за планом - розділ РФ на сектори окупації.
показати весь коментар
09.06.2022 22:13 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 22:27 Відповісти
 
 