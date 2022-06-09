За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За добу на Донеччині від ворожих обстрілів загинули троє цивільних осіб.

Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вбиває цивільних!



За 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - йдеться у повідомленні.