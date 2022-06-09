За добу росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини, - голова ОВА Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За добу на Донеччині від ворожих обстрілів загинули троє цивільних осіб.
Про це повідомив у Телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"Росія вбиває цивільних!
За 9 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Новоукраїнці.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ihor Hrytseliak
показати весь коментар09.06.2022 22:07 Відповісти Мені подобається 1
stanis nasvaiko
показати весь коментар09.06.2022 22:13 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар09.06.2022 22:27 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль