Рашисти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумщини, - ОВА. ФОТО

Російськи окупанти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", - написав чиновник у фейсбуці.

Обидві події трапилися на території Краснопільської громади.

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