Рашисти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумщини, - ОВА. ФОТО
Російськи окупанти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумської області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", - написав чиновник у фейсбуці.
Обидві події трапилися на території Краснопільської громади.
Топ коментарі
+9 Bodalux
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+9 Михаил Сомов #454446
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+5 Anton Oliinyk
показати весь коментар09.06.2022 22:47
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* 20 000 протитанкових гранатометів;
* 7500 одиниць стрілецької зброї;
* 108 гаубиць М777;
* 220 000 снарядів калібру 150 мм;
* 121 безпілотник ******* Ghost;
* 700 дронів-камікадзе Switchblade;
* 200 бронетранспортерів М113;
* сотні броньованих автомобілів Humvee;
* чотири системи HIMARS;
* 20 вертольотів типу Мі-17.
Источник: https://ukr-info.com/poltika/57922-ssha-nazvali-vmst-novogo-paketu-zbroyi-dlya-********.html