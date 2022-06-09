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Рашисти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумщини, - ОВА. ФОТО

Російськи окупанти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти скидають з дронів боєприпаси на прикордонні громади Сумщини, - ОВА 01

Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", - написав чиновник у фейсбуці.

Обидві події трапилися на території Краснопільської громади. 

Також читайте: РФ утримує на кордонах із Сумщиною і Чернігівщиною до трьох батальйонних тактичних груп. Підготовки до повторного вторгнення не відзначається, - Держприкордонслужба

Автор: 

безпілотник (4153) Сумська область (3667) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+9
Можливо слуги розібрали своїм дітям як іграшки)
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09.06.2022 22:47
+9
Вот шо нам дают американцы на 1 млрд долларов

* 6500 протитанкових комплексів;

* 1500 ПЗРК "Stinger";

* 20 000 протитанкових гранатометів;

* 7500 одиниць стрілецької зброї;

* 108 гаубиць М777;

* 220 000 снарядів калібру 150 мм;

* 121 безпілотник ******* Ghost;

* 700 дронів-камікадзе Switchblade;

* 200 бронетранспортерів М113;

* сотні броньованих автомобілів Humvee;

* чотири системи HIMARS;

* 20 вертольотів типу Мі-17.
Источник: https://ukr-info.com/poltika/57922-ssha-nazvali-vmst-novogo-paketu-zbroyi-dlya-********.html
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09.06.2022 22:48
+5
расия - страна-террорист!
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09.06.2022 22:47
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Тобто рашисти мають дрони-камікадзе, а наші війська - боюсь навіть припустити...
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09.06.2022 22:39 Відповісти
Також дрони,гаубиці і др. Не потрібно уявляти, а просто читати.
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09.06.2022 22:44 Відповісти
Багато відео, де наші К2 роблять headshot за допомогою дронів. ТГ канали рекламувати не буду.
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10.06.2022 00:07 Відповісти
а де наші дрони-к ... "про#палі" ?
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09.06.2022 22:41 Відповісти
Можливо слуги розібрали своїм дітям як іграшки)
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09.06.2022 22:47 Відповісти
расия - страна-террорист!
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09.06.2022 22:47 Відповісти
Вот шо нам дают американцы на 1 млрд долларов

* 6500 протитанкових комплексів;

* 1500 ПЗРК "Stinger";

* 20 000 протитанкових гранатометів;

* 7500 одиниць стрілецької зброї;

* 108 гаубиць М777;

* 220 000 снарядів калібру 150 мм;

* 121 безпілотник ******* Ghost;

* 700 дронів-камікадзе Switchblade;

* 200 бронетранспортерів М113;

* сотні броньованих автомобілів Humvee;

* чотири системи HIMARS;

* 20 вертольотів типу Мі-17.
Источник: https://ukr-info.com/poltika/57922-ssha-nazvali-vmst-novogo-paketu-zbroyi-dlya-********.html
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09.06.2022 22:48 Відповісти
А показали только один раз работу дрона камикадзе. А где остальные 699 шт. Даже если использовать нерационально, на одного человека, все равно какие потери можно было бы нанести врагу. А где оно всё?
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09.06.2022 23:12 Відповісти
С якою метою цикавитесь?
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09.06.2022 23:17 Відповісти
Murza, з якую метою задаєте тупі питання?
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09.06.2022 23:32 Відповісти
Маю питання, Мурзу ми ТУТ знаємо багато років, а кто ти? Чому задаеш такі питання? "ЧТО ТЫ ТАКОЕ?"
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10.06.2022 00:12 Відповісти
На всяк випадок, я тут з 2013 року.
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10.06.2022 00:14 Відповісти
офіційно зареєстований - 14го жовтня 2014 року.
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10.06.2022 00:20 Відповісти
******* на рік - та то не счітаеться....
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10.06.2022 00:21 Відповісти
Читав набагато раніше.
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10.06.2022 00:40 Відповісти
в дитячому віку теж читав - "мама мила мою сраку"....
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10.06.2022 00:49 Відповісти
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10.06.2022 00:24 Відповісти
А чого російську територію не обстріляти з мінометів чи з дронів не скинути гранати? Що взагалі нічого немає! Чи путін нападе? Або тоді війна швидше закінчиться (а це не потрібно). Я вже нічого зрозуміти не можу. Але чую, що нас дурять по чорному.
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09.06.2022 23:35 Відповісти
Обстрелы идут, но Запад это не одобряет. "Странная война".
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09.06.2022 23:41 Відповісти
Никто не помешает влупить по территории агрессора. Мы ведь россии это не обещали?
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10.06.2022 00:43 Відповісти
А у нас що , дронів немає ?
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09.06.2022 23:36 Відповісти
да. такое будет продолжаться. пока не будет ответок.
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10.06.2022 08:12 Відповісти
передайте дєвачкам, що у кацапів нема ударних дронів, від слова "зовсім". це все куплено на аліехкспресс.
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09.06.2022 23:40 Відповісти
Є у них все. Не здивуюся якщо після посиденьок з ердоган ом там скоро сотні байрактарів будуть
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10.06.2022 04:18 Відповісти
поки не почнемо завдавати ударів по інфрастуктурних, військових, промислових об'єктах москалів це не припиниться. Для початку треба рознести в пух і прах прикордонні загони і застави.
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09.06.2022 23:52 Відповісти
Дайте їм вазеліну, дістали вже ці шмарклі.
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10.06.2022 09:33 Відповісти
 
 