Бойові дії в Сєверодонецьку тривають, ЗСУ завдали окупантам вогневого ураження у напрямку Ниркового та Миколаївки, - Гайдай. ФОТО

Сєверодонецьк тримається, однак росіяни нищать все на своєму шляху.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони нічого не відбудували за вісім років в Луганську, не намагаються навіть відновити воду чи електрику в Попасній та Рубіжному – тільки нищать. "Руський мир" – це пустеля. Цієї мети й намагається досягти ворог. Кому заважав Льодовий палац, або цех виробництва аміаку на "Азоті" – один із основних підрозділів підприємства? Визволили тисячі людей від надії на роботу", – наголосив Гайдай.

За його словами, бойові дії в Сєверодонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громади.

Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Щоправда, там зруйновано ще дев’ять будинків.























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Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки.

Також зафіксовані руйнування 15 будинків в Оріховому, шістьох – у Врубівці, чотирьох – в Лисичанську, ще чотирьох – у Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєверодонецька.

Очільник регіону також нагадує, що у підсумку, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника.

Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".